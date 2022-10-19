Dương Tử lại vướng nghi vấn trốn thuế, fans 'ngồi trên đống lửa' lo lắng thần tượng đi vào 'vết xe đổ' của Đặng Luân

Sao quốc tế 19/10/2022 10:25

Dương Tử đang nhận được sự quan tâm khi liên tục bị réo tên vì nghi vấn trốn thuế.

Mới đây, cộng đồng mạng lan truyền tin đồn một nữ minh tinh nổi tiếng tên 2 chữ, có hơn 50 triệu lượt follow và mới lập công ty đang phải gấp rút đi bù thuế. Ngay lập tức, cư dân mạng đã réo tên Dương Tử vì nghi ngờ cô chính là sao nữ trốn thuế

Dương Tử lại vướng nghi vấn trốn thuế, fans 'ngồi trên đống lửa' lo lắng thần tượng đi vào 'vết xe đổ' của Đặng Luân - Ảnh 1
Dương Tử tiếp tục bị réo tên vì nghi ngờ trốn thuế. Ảnh: Internet

Theo truyền thông đưa tin, ngay khi bài viết về một nữ minh tinh trốn thuế trên được blogger nổi tiếng đăng tải, không ít người đã nghĩ ngay đến Dương Tử vì có nhiều điểm tương đồng. Tên gọi lẫn độ nổi tiếng và cả việc Dương Tử vừa thành lập công ty riêng vào tháng 8 vừa qua đều trùng hợp một cách ngẫu nhiên với những thông tin mà blogger đã đưa ra.

Chính vì điều đó, khán giả đã không khỏi lo lắng và đặt nghi vấn phải chăng Dương Tử thật sự là người dính phải bê bối này. Rất nhiều lời suy đoán đã nổ ra ngay dưới bài viết được đăng tải: "Nghe mùi Dương Tử rồi. Quả này cụ đi chân lạnh toát rồi"; "Nghe tên 2 chữ, 50 triệu follow đầu tự động nghĩ đến Dương Tử"; "Liệu chị có đi vào vết xe đổ của Đặng Luân không đây"; "Quả này mà phong sát thì khỏi phải nói"...

Dương Tử lại vướng nghi vấn trốn thuế, fans 'ngồi trên đống lửa' lo lắng thần tượng đi vào 'vết xe đổ' của Đặng Luân - Ảnh 2

Vụ việc liên quan đến sao nữ trốn thuế đang thu hút sự chú ý không nhỏ từ cư dân mạng, song cho đến thời điểm hiện tại, những thông tin trên vẫn chỉ là suy đoán từ phía khán giả. Công ty chủ quản của Dương Tử cũng chưa có bất kỳ phát ngôn chính thức nào liên quan đến vấn đề này.

Dương Tử sinh năm 1992, là một trong những nữ diễn viên Trung Quốc có nhiều năm kinh nghiệm. Cô tham gia diễn xuất từ lúc 5 tuổi, tuy nhiên, cho đến năm 2018, khi thành công của Hương mật tựa khói sương vượt ra ngoài mong đợi, giúp kéo tên tuổi của Dương Tử thoát khỏi vùng an toàn và vương lên cạnh tranh với những tên tuổi như: Địch Lệ Nhiệt Ba, Cổ Lực Na Trát… sau bao năm làm nghệ thuật.

Sắp tới đây, Dương Tử sẽ tái xuất màn ảnh nhỏ với dự án cổ trang Trường tương tư đóng chung cùng 3 mỹ nam mới nổi của Cbiz là Trương Vãn Ý, Đặng Vi và Đàn Kiện Thứ.

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Từ khóa:   Dương Tử trốn thuế sao Hoa ngữ mỹ nhân Hoa ngữ Cbiz

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