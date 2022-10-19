Những mỹ nhân Cbiz số hưởng: Được mẹ chồng 'cưng như trứng, hứng như hoa', thương yêu như chính con gái ruột

Trong một lần chia sẻ với truyền thông, mẹ của nam diễn viên cho biết bà rất thích con dâu vì có tính cách tương đồng, hợp gu. Đặc biệt là trông gương mặt Lâm Tâm Như rất có duyên nên bà ra sức tác hợp cho con trai tiến tới hôn nhân với “Hạ Tử Vy”.

Cuộc hôn nhân của "ngọc nữ" màn ảnh và Hoắc Kiến Hoa đối diện với vô số tin đồn. Thế nhưng gạt bỏ đi tất cả, Lâm Tâm Như và ông xã đang chứng minh tình yêu dành cho nhau. Không chỉ được chồng thương yêu mà Lâm Tâm Như còn được lòng mẹ chồng. Một số nguồn tin cho biết mẹ của Hoắc Kiến Hoa dù là người khó tính nhưng bà lại rất ưng ý con dâu. Thậm chí chính bà còn là cầu nối giúp cho cả hai đến với nhau.

Thỉnh thoảng Lâm Tâm Như hay hỏi han ân cần và thể hiện sự quan tâm dành cho mẹ chồng. Mối quan hệ của cả hai rất tốt. Có đôi khi mẹ Hoắc còn tới chăm sóc cháu ngoại cùng với hai vợ chồng Lâm - Hoắc. Bà cũng rất ủng hộ cách các con dạy bảo cháu gái.

Sau khi về chung nhà, Lâm Tâm Như tiếp tục được mẹ chồng yêu chiều và coi như con đẻ. Nhiều người cho rằng vì nàng Tử Vy Cách Cách cư xử khéo léo nên mới khiến cho mẹ Hoắc ưng ý. Cũng vì thế mà bà chưa từng gây áp lực bắt con dâu sinh con trai nối dõi.

Côn Lăng

Côn Lăng được xem là một “bông hồng lai” xinh đẹp của làng giải trí Hoa ngữ khi cô mới gia nhập làng giải trí vào năm 17 tuổi. Vẻ đẹp lai Âu - Á cá tính nhưng không thiếu sự dịu dàng của Côn Lăng đã khiến “ông hoàng nhạc Pop xứ Đài” Châu Kiệt Luân mê mẩn và quyết tâm theo đuổi rồi kết hôn với cô.

Cặp đôi làm đám cưới vào năm 2015 và hiện tại họ đã có với nhau hai mặt con, một con trai và một con gái. Gia đình hạnh phúc của Côn Lăng và Châu Kiệt Luân luôn nhận được sự ngưỡng mộ của cộng đồng mạng suốt 7 năm qua.

Côn Lăng được mẹ chồng thương yêu hết mực. Ảnh: Internet

Trong đám cưới của Châu Kiệt Luân, mẹ của anh không giấu nổi niềm vui và hạnh phúc khi con trai lấy được người con dâu mà bà ưng ý. Nhiều người nhận định bà Châu rất hài lòng với Côn Lăng đặc biệt là khi cô sinh cho bà 3 đứa cháu đáng yêu và xinh xắn.

Không chỉ được chồng cưng chiều, Côn Lăng còn rất hợp với mẹ chồng. Cô thường xuyên có những buổi đi chơi, đi ăn cùng mẹ chồng, thậm chí còn được đối xử y như con ruột. Giữa nàng mẫu và mẹ của Châu Kiệt Luân không hề có chút khoảng cách nào.

Hồ Tịnh

Được mệnh danh là “mỹ nhân cổ trang” Hồ Tịnh ghi điểm với vẻ đẹp thanh thoát, nhẹ nhàng. Người đẹp có cuộc sống khá viên mãn bên cạnh đại gia Chu Triệu Tường.

Chồng Hồ Tịnh vốn là một doanh nhân giàu có bậc nhất ở Malaysia. Cô và Chu Triệu Tường đã yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên. Những ngày đầu còn yêu đương, anh cũng đã không ngần ngại bỏ ra 10 tiếng đồng hồ mỗi ngày để tới phim trường Hoành Điếm gặp mặt Hồ Tịnh.

Chu Triệu Trường là con trai của doanh nhân gốc Hoa Chu Chính Hoa - cựu cố vấn chính phủ và trưởng phòng thương mại Trung Quốc - Malaysia. Mẹ của Chu Triệu Trường - bà Châu Lâm Tú là một nữ đại gia "có máu mặt" tại đất nước Đông Nam Á. Điều đặc biệt, bà rất yêu thương cô con dâu là Hồ Tịnh.

Hồ Tịnh rất được lòng mẹ chồng và bà cũng từng là fan của cô từ xưa. Ảnh: Internet

Theo đó, bà Châu Lâm Tú từng gặp nữ diễn viên qua một kênh phim tiếng Hán Ngữ của đài truyền hình Malaysia. Từ đó, bà nảy sinh lòng hâm mộ Hồ Tịnh.

Sau khi "mỹ nhân cổ trang" về nhà chồng và sinh cháu trai cho gia đình họ Chu, cô càng được bà Châu Lâm Tú yêu quý. Cuộc sống hạnh phúc của Hồ Tịnh trong gia đình hào môn là niềm khao khát của không ít người đẹp khác trong ngành công nghiệp giải trí Hoa ngữ.

Quách Bích Đình

Trong danh sách những mỹ nhân Cbiz có được sự yêu thương vô bờ từ mẹ chồng không thể kể thiếu Quách Bích Đình. Có thể nói rằng, việc được mẹ chồng thương yêu là niềm an ủi vô bờ của mỹ nhân họ Quách vì cô gắn bó với một người đàn ông vô tâm, tệ bạc.

Trong khi Hướng Tả quen thói sống vô tâm, thậm chí còn lộ tin ngoại tình khi vợ mang thai, vợ chồng Hướng Hoa Cường - Trần Lam lại thương yêu con dâu hết mực.

Quách Bích Đình được bố mẹ chồng thương yêu. Ảnh: Internet

Khi Quách Bích Đình mang thai quý tử, bà Trần Lam cho biết vì dịch bệnh nên gia đình không thể ở bên cạnh, đồng hành cùng cô trong thời kì sinh nở. Tuy nhiên để bù đắp cho sự thiếu thốn này, mọi người trong gia đình đã chuẩn bị kim cương, đồ hiệu đắt tiền để tặng cho Quách Bích Đình.

Đồng thời, gia đình còn tặng thêm một kỷ vật bằng vàng dành cho em bé sắp ra đời. Trước đó, khi hạ sinh nhóc tỳ đầu lòng, người đẹp họ Quách cũng được bố mẹ chồng "thưởng nóng" siêu biệt thự trị giá 500 tỷ đồng.