'Thần tiên tỷ tỷ' mang tiếng giật chồng tổ chức đám cưới, chấp nhận mất trắng sự nghiệp vì yêu

Sao quốc tế 20/10/2022 11:16

Lễ cưới của Trương Mông và Kim Ân Thành sẽ diễn ra vào ngày hôm nay (20/10).

Theo truyền thông Hoa ngữ đưa tin, Trương Mông và ông xã Kim Ân Thánh (hay còn gọi Tiểu Ngũ) sẽ tổ chức hôn lễ vào ngày 20/10, tại đảo Tam Á (Trung Quốc).

'Thần tiên tỷ tỷ' mang tiếng giật chồng tổ chức đám cưới, chấp nhận mất trắng sự nghiệp vì yêu - Ảnh 1
"Thần tiên tỷ tỷ" Trương Mông và Kim Ân Thánh tổ chức đám cưới vào hôm nay (20/10). Ảnh: Internet

 

'Thần tiên tỷ tỷ' mang tiếng giật chồng tổ chức đám cưới, chấp nhận mất trắng sự nghiệp vì yêu - Ảnh 2

Thiệp cưới của cặp đôi được thiết kế rất tinh tế với tông màu chủ đạo xanh trắng. Theo tiết lộ, phù rể - phù dâu sẽ là Trương Duệ và Hải Lục. Cả hai nghệ sĩ từng cùng tham gia bộ phim Tân Hoàn Châu Cách Cách, trong đó Trương Duệ vào vai Ngũ A Ca, còn Hải Lục đóng vai Hạ Tử Vi.

'Thần tiên tỷ tỷ' mang tiếng giật chồng tổ chức đám cưới, chấp nhận mất trắng sự nghiệp vì yêu - Ảnh 3

Trương Mông và Kim Ân Thánh hẹn hò từ năm 2020, đến tháng 2 năm nay họ đăng ký kết hôn, trở thành vợ chồng. "Cuối cùng đã kết hôn với em. Bà xã Trương Mông, chúng ta hãy nắm tay nhau đến già nhé", Kim Ân Thánh viết. Trong khi người đẹp Thiên long bát bộ nhắn nhủ MC họ Kim là người chồng, người con rể tốt. "Cả phần đời còn lại của em là dành cho anh. Hạnh phúc khi trở thành vợ của Kim Ân Thánh".

Chuyện tình cảm của hai nghệ sĩ từng gây ồn ào, tốn không ít giấy mực của báo giới vì Trương Mông bị bạn gái của Kim Ân Thánh - Trần Mộc Mộc - tố là người thứ ba chen chân vào mối quan hệ của cô.

Theo lời Trần Mộc Mộc, Kim Ân Thánh và cô vốn có quan hệ tốt đẹp nhưng dần xa cách vì nam MC chơi game cùng một cô gái khác. Sau khi cả hai chia tay, Kim Ân Thánh công khai tình cảm với Trương Mông, cô mới biết bạn trai đã bị người khác quyến rũ. Chia sẻ của Trần Mộc Mộc gây chú ý. Nhiều người đã lên tiếng mắng chửi Trương Mông thậm tệ với lý do "giật bồ quen thói", còn Kim Ân Thánh bị gọi là tra nam.

'Thần tiên tỷ tỷ' mang tiếng giật chồng tổ chức đám cưới, chấp nhận mất trắng sự nghiệp vì yêu - Ảnh 4

Biên kịch Vu Chính, người từng hết lòng lăng xê Trương Mông nhận xét nữ diễn viên là người dại dột, vì yêu quên hết lý trí, làm hỏng cả sự nghiệp. Biên kịch Diên Hy công lược cho rằng sự nghiệp của Trương Mông xuống dốc do tính cách không suy nghĩ trước sau, không hiểu thấu đáo vấn đề và lường trước được hậu quả gây nên.

'Thần tiên tỷ tỷ' mang tiếng giật chồng tổ chức đám cưới, chấp nhận mất trắng sự nghiệp vì yêu - Ảnh 5

Trước đó, vào năm 2015, Khi đang ở trên bước đường thăng tiến, Trương Mông dính vào scandal quan hệ với người đàn ông đã có vợ. Cô ê chề khi bị nữ diễn viên Lưu Vũ Hân tố cáo trên truyền thông.

Trương Mông sau đó lên tiếng thừa nhận cô là người thứ ba, đồng thời cho biết đó là những giây phút bồng bột của tuổi trẻ. 

Sau những biến cố, Trương Mông từng tham gia show truyền hình Tôi Chính Là Diễn Viên với hy vọng hâm nóng tên tuổi, tìm cơ hội tái xuất showbiz nhưng không thành công như mong đợi. Từ một mỹ nhân được săn đón, Trương Mông giờ đây chỉ còn được nhớ là người đẹp thị phi, “tiểu tam” trơ trẽn, thậm chí còn bị gọi là “quái vật thẩm mỹ”.

Người đẹp sinh năm 1988 gây ấn tượng với diễn xuất linh hoạt, gương mặt đẹp trong sáng rất phù hợp với những vai nữ chính lương thiện. Sự nghiệp của Trương Mông từng rất rực rỡ với một loạt những tác phẩm nổi tiếng như Ỷ thiên đồ long ký (2009), Mỹ nhân tâm kế, Tân Tây du ký (2009), Thiên nhai minh nguyệt đao, Đẳng cấp quý cô, Mỹ nhân vô lệ, Thiên long bát bộ (2014), Lộc đỉnh ký (2014), Cổ kiếm kỳ đàm.

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