Đại mỹ nhân như Lưu Diệc Phi cũng khổ, tìm người đóng cùng khó như 'mò kim đáy bể'

Sao quốc tế 19/10/2022 21:55

Lưu Diệc Phi là tên tuổi lớn của làng giải trí Hoa ngữ vừa có tài sắc và địa vị, nên khó có thể tìm được một sao nam vừa tầm để cùng hợp tác.

Lưu Diệc Phi bước chân vào giới điện ảnh từ năm cô mới 16 tuổi. Nữ diễn viên được công chúng biết đến khi vào vai Vương Ngữ Yên trong bộ phim Thiên long bát bộ.

Đại mỹ nhân như Lưu Diệc Phi cũng khổ, tìm người đóng cùng khó như 'mò kim đáy bể' - Ảnh 1

Nhờ vẻ đẹp trong sáng, thuần khiết cùng khí chất thanh lịch, Lưu Diệc Phi tiếp tục "làm mưa làm gió" màn ảnh Hoa ngữ khi hóa thân thành Tiểu Long Nữ trong Thần điêu đại hiệp (2006).

Đại mỹ nhân như Lưu Diệc Phi cũng khổ, tìm người đóng cùng khó như 'mò kim đáy bể' - Ảnh 2

Vẻ đẹp năm 19 tuổi của minh tinh sinh năm 1987 khiến khán giả nức lòng, gọi cô là "Tiểu Long Nữ đẹp nhất màn ảnh", "thần tiên tỉ tỉ" hay "mỹ nhân cổ trang". Khi đó, Thần điêu đại hiệp cũng trở thành phim truyền hình có tỉ suất người xem cao nhất Châu Á. 

Sau Thần điêu đại hiệp, sự nghiệp của Lưu Diệc Phi trải đầy hoa hồng với những dự án điện ảnh hoành tráng như: Vua Kungfu, Thông cáo tình yêu, Thiện nữ u hồn, Tứ đại danh bổ, Tình yêu thứ ba, Dạ khổng tước, Tam sinh tam thế thập lý đào hoa…

Đại mỹ nhân như Lưu Diệc Phi cũng khổ, tìm người đóng cùng khó như 'mò kim đáy bể' - Ảnh 3

Cho đến hiện tại, làng giải trí Hoa ngữ dẫu xuất hiện nhiều mỹ nhân sắc nước hương trời, thì danh xưng "thần tiên tỷ tỷ" vẫn chưa ai thay thế được Lưu Diệc Phi. 

Năm 2022, bộ phim Mộng hoa lục do Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu đóng chính tạo nên cơn sốt. Nữ diễn viên lại tiếp tục củng cố vị trí và khiến người hâm mộ tự hào vì những thành tích ấn tượng. 

Đại mỹ nhân như Lưu Diệc Phi cũng khổ, tìm người đóng cùng khó như 'mò kim đáy bể' - Ảnh 4

Mới đây, nhiều dự án công bố chọn Lưu Diệc Phi đảm nhận vai nữ chính nhưng mãi chưa thể khởi quay vì không thể chọn được nam chính. 

Cụ thể, có tin đồn Lưu Diệc Phi vào vai chính trong phim cổ trang Trường Lăng. Ngoài ra, có khả năng mỹ nhân sẽ đóng chính trong bộ phim nữ chủ Câu Chuyện Của Hoa Hồng do công ty Tân Lệ sản xuất. 

Có thông tin cho biết, hiện tại rất nhiều nam lưu lượng đang muốn đóng cặp cùng Lưu Diệc Phi. 

Tuy nhiên, để chọn một người phù hợp là rất khó vì cần tìm một sao nam có danh tiếng không quá kém cạnh. Tuy nhiên, những người này lại hiếm khi chịu nhận lời hợp tác với sao nữ có địa vị quá cao vì lo sẽ phải gánh "phiên 2", phải đứng sau Lưu Diệc Phi. 

Đại mỹ nhân như Lưu Diệc Phi cũng khổ, tìm người đóng cùng khó như 'mò kim đáy bể' - Ảnh 5
Đại mỹ nhân như Lưu Diệc Phi cũng khổ, tìm người đóng cùng khó như 'mò kim đáy bể' - Ảnh 6

Những cái tên được đề nghị là Dương Dương và Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến dù danh tiếng, nhan sắc phù hợp nhưng họ lại chỉ đóng dự án phim nam chủ để khẳng định vị thế. 

Nếu chọn những diễn viên mới như Vương Hạc Đệ, Trương Lăng Hách chấp nhận "làm nền" thì fan cũng không hài lòng vì địa vị của họ kém Lưu Diệc Phi quá xa. Hơn nữa sự chênh lệch tuổi tác, ngoại hình hay diễn xuất của dàn sao trẻ cũng bị chê không xứng với đàn chị.

Có được cái gật đầu của Lưu Diệc Phi xem như nhà sản xuất yên tâm về mức độ truyền thông, tuy nhiên để chọn được một sao nam thích hợp, vừa tầm cùng hợp tác với "thần tiên tỷ tỷ" quả là bài toán khó!

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