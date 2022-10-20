Không còn hình ảnh "đệ nhất nam thần cổ trang" năm xưa, Tiêu Ân Tuấn của hiện tại giờ chẳng khác gì một "ông chú". Tuy nhiên, nhiều fan nhận định, Tiêu Ân Tuấn trông già như vậy là điều tự nhiên vì hiếm ai có thể chống lại quy luật của tạo hóa.

Giới giải trí vốn thay đổi liên tục, rất nhiều nghệ sĩ thời quá khứ nổi đình nổi đám nhưng hiện tại bị các đàn em thế chân, lật đổ. Nam tài tử Tiêu Ân Tuấn cũng không nằm ngoại lệ. Từng là Triển Chiêu đẹp trai nhất màn ảnh nhưng hiện tại anh chẳng có chỗ đứng trong showbiz, thậm chí nhiều lần bị chê bai về nhan sắc.

Không chỉ lao dốc về ngoại hình, sự nghiệp và hôn nhân của Tiêu Ân Tuấn cũng không thuận lợi.

Năm 2020, nam diễn viên đã tuyên bố ly hôn Lâm Thiên Ngọc sau 3 năm giấu kín. Chỉ hơn một năm sau đám cưới, vợ chồng Tiêu Ân Tuấn xảy ra nhiều mâu thuẫn. Theo một nguồn tin, 2 nghệ sĩ dù kết hôn nhưng không chịu giảm bớt lượng công việc của mình. Chính việc “xa mặt cách lòng” thời gian dài khiến tình cảm nguội lạnh. Năm 2018, họ thống nhất ly thân.

Cách đây 2 năm, Tiêu Ân Tuấn thông báo ly hôn người vợ hai - Lâm Thiên Ngọc. Ảnh: Internet

Cuộc đời của Tiêu Ân Tuấn xoay quanh hai người phụ nữ, đó là Hoàng Uyển Lâm và Lâm Thiên Ngọc. Thuở mới bước chấn vào làng giải trí, Tiêu Ân Tuấn chưa gây được tiếng vang, khi đó nam diễn viên đã gặp được Hoàng Uyển Lâm, khi ấy cô là người phụ trách trang điểm cho anh khi anh quay quảng cáo. Hai người đã nhanh chóng nảy sinh tình cảm với nhau.

Hoàng Uyển Lâm đã ở bên Tiêu Ân Tuấn khi anh chỉ là một diễn viên nhỏ trong showbiz, cô luôn quan tâm và chăm sóc anh rất tận tình. Năm 1994, Tiêu Ân Tuấn nổi tiếng với bộ phim Thất hiệp ngũ nghĩa, thời điểm đó anh đã tuyên bố cùng Hoàng Uyển Lâm kết hôn, chính thức cho cô một danh phận.

Tiêu Ân Tuấn và vợ đầu có 2 con gái. Ảnh: Internet

Sau khi kết hôn, sự nghiệp của Tiêu Ân Tuấn vẫn lên như diều gặp gió. Cuộc sống gia đình cũng trở nên trọn vẹn với sự ra đời của hai công chúa nhỏ. Thế nhưng, đúng vào lúc tưởng như đã có tất cả, Tiêu Ân Tuấn lại trở thành kẻ trắng tay. Anh và vợ ly hôn. Có thông tin Hoàng Uyển Lâm ngoại tình với bạn thân của Tiêu Ân Tuấn. Tuy nhiên, nam diễn viên chưa bao giờ lên tiếng về tin đồn này.

Truyền thông Trung Quốc đưa tin, để giành được quyền nuôi hai con gái, Tiêu Ân Tuấn buộc phải chọn cách trao toàn bộ tài sản cho vợ cũ. Vì phải thường xuyên đi đóng phim xa, nam diễn viên đưa hai con về cho vợ chồng người em trai ruột chăm sóc.

Trong một lần dạy con học, em trai Tiêu Ân Tuấn không kim được tức giận cầm roi đánh con gái anh. Chuyện này tới tai Hoàng Uyển Lâm. Cô liền kiện ra tòa và giành được quyền nuôi dưỡng hai con.

Mất vợ, xa con, mất tài sản, Tiêu Ân Tuấn bị trầm cảm. Nam diễn viên tìm cách vùi nỗi đau trong men rượu, thậm chí có lúc còn nghĩ tới cái chết.

Đúng lúc tưởng như ở đáy cuộc đời, Tiêu Ân Tuấn nhận được sự an ủi từ người bạn cũ Lâm Thiên Ngọc. Họ quen nhau từ năm 1992 và từng có thời gian ngắn yêu đương vào khoảng năm 2007. Năm 2014, họ chính thức nối lại tình xưa bằng một đám cưới.

Ngay lúc đó, vợ cũ bất ngờ tố Lâm Thiên Ngọc chính là nguyên nhân khiến cô và Tiêu Ân Tuấn ly hôn. Dù Lâm Thiên Ngọc lên tiếng phủ nhận nhưng nam diễn viên vẫn không chia sẻ bất cứ điều gì.

Hạnh phúc vẫn không mỉm cười với Tiêu Ân Tuấn, anh và bà xã chính thức "đường ai nấy đi" vào năm 2020.

Hình ảnh giả gái của Tiêu Ân Tuấn khiến khán giả sốc. Ảnh: Internet

Hôn nhân lận đận, sự nghiệp cũng đã xuống dốc, giờ đây Tiêu Ân Tuấn không còn được mời tham dự sự kiện và đóng phim. Thậm chí anh còn bị cho là phải giả gái để thu hút sự chú ý của khán giả. Nam diễn viên đăng tải hình ảnh bản thân hóa thành mỹ nữ và cho biết do chính con gái mình đã trang điểm cho. Nhưng bức ảnh nhận về khá nhiều ý kiến trái chiều, netizen xứ Trung cho rằng chàng "Triển Chiêu" đang cố gây sốc để tăng sự chú ý.

Hiện tại, Tiêu Ân Tuấn sống khá cô đơn. Anh chưa có thêm bất kỳ người phụ nữ nào bên cạnh. Chàng Triển Chiêu đẹp trai nhất màn ảnh chỉ ở cùng mẹ già và các con.