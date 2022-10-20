Tin đồn Đổng Khiết tái hôn nhiều năm trước lại một lần nữa rộ lên, thu hút sự quan tâm từ cộng đồng mạng.

Từng là "ngọc nữ" của điện ảnh Trung Quốc, chỉ vì vết nhơ ngoại tình khiến sự nghiệp của Đổng Khiết tan thành mây khói. Bê bối đời tư khiến nàng Chúc Anh Đài đánh mất gia đình hạnh phúc, cô ly hôn Phan Việt Minh năm 2012 và giành quyền nuôi con. Đổng Khiết ly hôn Phan Việt Minh sau khi scandal ngoại tình bị phơi bày. Ảnh: Internet Mới đây, tin đồn Đồng Khiết âm thầm tái hôn vào năm 2015 với một người đàn ông lại rộ lên. Ngay sau khi tin tức được đưa ra, truyền thông liên hệ với Đổng Khiết xác minh, và nhận được câu trả lời rằng đó là tin giả. Trên mạng có thông tin tiết lộ Đổng Khiết sinh con gái vào năm 2018, nhưng từ đó đến nay, nữ diễn viên đã nhiều lần xuất hiện trước công chúng, cô cũng quay khá nhiều phim nhưng không ai nhận thấy có dấu hiệu sinh nở.

Từ "ngọc nữ" được các nhà làm phim và truyền thông săn đón, bê bối ngoại tình khiến Đổng Khiết mất trắng sự nghiệp. Ảnh: Internet Đổng Khiết từng là một trong những hoa đán đình đám của làng giải trí Hoa ngữ nhờ ngoại hình đẹp, cuốn hút và lối diễn xuất sâu sắc. Cô nổi danh và được khán giả biết tới qua loạt phim như Tiểu lý phi đao, Tinh võ trần chân, Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài, Kim phấn thế gia… Trong đó, hình ảnh nàng Lãnh Thanh Thu xinh đẹp, thuần khiết trong Kim phấn thế gia vẫn khiến nhiều khán giả xao xuyến. Tuy nhiên, sự nghiệp của Đổng Khiết lại bị chính cô hủy hoại bởi scandal ngoại tình gây chấn động showbiz Hoa ngữ vào năm 2012.

Trong thời gian vẫn là vợ chồng với nam diễn viên Phan Việt Minh, Đổng Khiết bị chồng tố cáo ngoại tình, cặp kè với bạn diễn khiến cuộc hôn nhân của họ bị sụp đổ hoàn toàn. Trước khi cuộc sống hôn nhân được phơi bày, Phan Việt Minh và Đổng Khiết là cặp vợ chồng nghệ sĩ đáng ngưỡng mộ của làng giải trí Hoa ngữ. Hình ảnh Đổng Khiết qua lại với Vương Đại Trị trong khi cả hai đã có gia đình gây chấn động dư luận. Ảnh: Internet Người đồng nghiệp bị tố ngoại tình với cô là nam diễn viên Vương Đại Trị. Hình ảnh hai người ôm ấp nhau cùng vào khách sạn được phát tán trên mạng khiến Đổng Khiết bị gán mác phản bội chồng, là "hồ ly tinh" phá vỡ hạnh phúc gia đình Vương Đại Trị. Tháng 10/2012, Đổng Khiết thông qua công ty quản lý tuyên bố đã ly hôn với Phan Việt Minh do anh là người chồng vô trách nhiệm. Một ngày sau, phía Phan Việt Minh bác bỏ các thông tin trên. Chồng cũ tố Đổng Khiết lẳng lơ, ngoại tình với người đàn ông khác trong khi đã có chồng con. Sau scandal, Đổng Khiết mất sạch danh tiếng đã xây dựng bằng cả thanh xuân. Đã một thập kỷ kể từ scandal ngoại tình, con đường lấy lại hào quang năm xưa của cô vẫn rất khó khăn dù Đổng Khiết vẫn đang nỗ lực thay đổi suy nghĩ của khán giả và làm việc chăm chỉ để chứng minh năng lực.

Đổng Khiết - 'ngọc nữ' thanh thuần bỗng hoen ố vì ngoại tình với trai xấu, 10 năm mang tiếng lẳng lơ Từng là ngọc nữ được các nhà làm phim lẫn truyền thông săn đón nồng nhiệt nhưng bê bối ngoại tình vào năm 2012 đã khiến sự nghiệp của Đổng Khiết bị "đóng băng" và cô mất dần tình cảm từ người hâm mộ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chuc-anh-dai-dong-khiet-am-tham-tai-hon-sau-be-boi-ngoai-tinh-tham-chi-da-sinh-con-gai-516043.html