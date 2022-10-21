Từng đẹp say đắm lòng người, nay Angelababy lộ vóc dáng tiều tụy, nhan sắc xuống dốc không phanh

Sao quốc tế 21/10/2022 16:54

Nhiều khán giả bày tỏ nuối tiếc cho nhan sắc Angelababy khi xem những hình ảnh mới. 

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn video ngắn ghi lại cảnh Angelababy thể hiện một ca khúc. Video chưa qua chỉnh sửa. Trong clip, nữ diễn viên nổi tiếng mặc bộ váy vàng, mái tóc búi cao, dáng người gầy gò khiến cô trông tiều tụy, kém sắc. Bên cạnh đó, kiểu tóc cũng khiến Angelababy như bị cộng thêm tuổi. Nhiều khán giả bày tỏ nuối tiếc cho nhan sắc Angelababy khi xem những hình ảnh mới. 

Từng đẹp say đắm lòng người, nay Angelababy lộ vóc dáng tiều tụy, nhan sắc xuống dốc không phanh - Ảnh 1
Nhan sắc của Angelababy bị soi khi chụp bằng camera thường. Ảnh: Internet

Angelababy vốn luôn bị ám ảnh về chuyện giảm cân. Cô có chế độ ăn vô cùng khắt khe. Khi tham gia đóng phim hay các hoạt động giải trí, Angelababy thường giả ăn uống hoặc không ăn. Vì chuyện này mà cô từng bị chê bai vì đóng phim giả trân, không chân thật.

Từng đẹp say đắm lòng người, nay Angelababy lộ vóc dáng tiều tụy, nhan sắc xuống dốc không phanh - Ảnh 2
Từng đẹp say đắm lòng người, nay Angelababy lộ vóc dáng tiều tụy, nhan sắc xuống dốc không phanh - Ảnh 3
Nữ diễn viên lộ dáng vóc gầy gò trong buổi chụp hình gần đây. Ảnh: Internet

Xuất phát điểm là người mẫu nên Angelababy đối với cân nặng của mình lại càng khắt khe hơn. Khoảng thời điểm nặng nhất của cô là 55kg, khi đó nữ diễn viên đang mang thai cậu con trai đầu lòng Tiểu Hải Miên. Sau khi sinh con, Angelababy nỗ lực giảm cân nhưng vì quá đà mà cô trông trở nên gầy gò và thiếu sức sống hơn hẳn, trong những bức hình chưa qua chỉnh sửa còn thấy xương ức lộ ra rõ ràng.

Fan thường khuyên người đẹp 33 tuổi đừng nên giảm cân nữa nhưng đối với cô thì "giảm cân là sự nghiệp cả đời", không thể bỏ được.

Từng đẹp say đắm lòng người, nay Angelababy lộ vóc dáng tiều tụy, nhan sắc xuống dốc không phanh - Ảnh 4
Từng đẹp say đắm lòng người, nay Angelababy lộ vóc dáng tiều tụy, nhan sắc xuống dốc không phanh - Ảnh 5
Vợ cũ Huỳnh Hiểu Minh luôn bị ám ảnh về cân nặng. Ảnh: Internet

Hiện tại, sức hút tại thị trường trong nước của Angelababy giảm mạnh. Truyền thông cho rằng việc ly hôn giữa cô và Huỳnh Hiểu Minh là nguyên nhân chính khiến cho sự nghiệp cô tụt dốc, không còn được hậu thuẫn hùng mạnh như trước.

Năm 2022, Angelababy xuất hiện trong hai dự án phim là Phong khởi lũng tây và Dáng vẻ nên có của tình yêu. Cả hai dự án đều không đạt thành tích cao về tỉ suất bạn xem đài. Nỗ lực vực dậy sự nghiệp diễn xuất ảm đạm của Angelababy được đánh giá thêm khó khăn. 

Từng đẹp say đắm lòng người, nay Angelababy lộ vóc dáng tiều tụy, nhan sắc xuống dốc không phanh - Ảnh 6

Angelababy sinh năm 1989, trước khi trở thành diễn viên cô chỉ là một người mẫu hạng xoàng với tên gọi Dương Dĩnh. Cuộc đời cô thực sự sang trang sau khi hẹn hò với Huỳnh Hiểu Minh khoảng năm 2010. Bạn trai nổi tiếng đã giúp người đẹp thực hiện ước mơ chuyển từ sàn thời trang qua màn ảnh.

Tuy không phải là diễn viên chuyên nghiệp nhưng cô có được cơ hội hợp tác với nhiều ngôi sao nổi tiếng hàng đầu như Lương Triều Vỹ, Lưu Đức Hoa, Trương Gia Huy, Tỉnh Bách Nhiên… thậm chí các tác phẩm Hollywood hướng đến thị trường Trung Quốc như Ngày độc lập: Tái chiến.

Sau khi kết hôn với Huỳnh Hiểu Minh, Angelababy từ người mẫu vô danh ở Hồng Kông ngày nào trở thành ngôi sao hạng A với lúc đỉnh cao có đến 53 hợp đồng quảng cáo, đại diện của nhãn hàng trong và ngoài nước. Tuy nhiên tài năng thực sự của người đẹp thì luôn là vấn đề gây tranh cãi. 

Đầu năm 2022, Angelababy xác nhận ly hôn với Huỳnh Hiểu Minh. Sự nghiệp của nữ diễn viên sau đó bị đánh giá giảm nhiệt. Hình ảnh và thông tin liên quan tới nữ diễn viên xuất hiện ít hơn trên các phương tiện truyền thông trong vài tháng gần đây. 

 

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