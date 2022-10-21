Từng là 'biểu tượng gợi cảm' khiến bao người say đắm, nay Chung Lệ Đề phải khóc 'cạn nước mắt' vì đàn ông

Sao quốc tế 21/10/2022 15:06

Việc chênh lệch tuổi tác khiến quan niệm sống của Chung Lệ Đề và chồng trẻ hoàn toàn khác biệt. Họ thường xuyên cãi vã vì bất đồng nhiều thứ.

Cuộc hôn nhân của Chung Lệ Đề và chồng trẻ kém 12 tuổi Trương Luân Thạc ngay từ đầu đã không nhận được sự ủng hộ. Khi về chung một nhà, cả hai mới nhận ra sự chênh lệch tuổi tác khiến họ ngày càng cách xa nhau. Dù làm mọi cách để hòa hợp với chồng trẻ, nhưng "biểu tượng gợi cảm Hong Kong" vẫn không ít lần bị tổn thương.

Từng là 'biểu tượng gợi cảm' khiến bao người say đắm, nay Chung Lệ Đề phải khóc 'cạn nước mắt' vì đàn ông - Ảnh 1
Chung Lệ Đề và chồng trẻ kém 12 tuổi. Ảnh: Internet

Mới đây, khi đang livestream, Chung Lệ Đề bị chồng trẻ Trương Luân Thạc mắng vì nói từ không hay. Bất ngờ bị chồng mắng gay gắt, Chung Lệ Đề rơi vào trong trạng thái bàng hoàng, không hiểu mình đã làm gì sai, còn Trương Luân Thạc tỏ ra bực tức nhưng cũng không giải thích rõ ràng. Sự thiếu kiên nhẫn, dẫn đến cuối cùng là cả hai cãi vã trực tiếp dù đang livestream.

Từng là 'biểu tượng gợi cảm' khiến bao người say đắm, nay Chung Lệ Đề phải khóc 'cạn nước mắt' vì đàn ông - Ảnh 2
Từng là 'biểu tượng gợi cảm' khiến bao người say đắm, nay Chung Lệ Đề phải khóc 'cạn nước mắt' vì đàn ông - Ảnh 3
Chung Lệ Đề và chồng trẻ thường xuyên mâu thuẫn vì những vấn đề trong cuộc sống. Ảnh: Internet

Chung Lệ Đề từng khóc khi nói về cuộc sống hôn nhân của mình với chồng trẻ kém cô 12 tuổi. Nữ diễn viên cho biết rằng, chồng cô – Trương Luân Thạc thay đổi rất nhiều sau khi kết hôn. 

Chung Lệ Đề kể rằng, trước khi cưới Trương Luân Thạc luôn quan tâm, dịu dàng chăm sóc vợ, những lúc cô mệt mỏi anh thường lo lắng rất nhiều nhưng sau khi kết hôn thì lại khác. “Giờ đây, anh ấy khác rồi, không quan tâm tôi và không nghe tôi nói nữa. Có lúc tức quá, tôi đã nói rằng Anh có thể nào dịu dàng và quan tâm đến em một chút được không?” - cô chia sẻ.

Từng là 'biểu tượng gợi cảm' khiến bao người say đắm, nay Chung Lệ Đề phải khóc 'cạn nước mắt' vì đàn ông - Ảnh 4
Từng là 'biểu tượng gợi cảm' khiến bao người say đắm, nay Chung Lệ Đề phải khóc 'cạn nước mắt' vì đàn ông - Ảnh 5

"Biểu tượng gợi cảm Hong Kong" từng không ít lần bật khóc khi nói về cuộc hôn nhân với chồng trẻ. Ảnh: Internet

Cũng theo nữ diễn viên, sau khi kết hôn với Trương Luân Thạc, cô luôn bị chế giễu vì lấy chồng trẻ. Không ít người còn so sánh, bình phẩm khiếm nhã về ngoại hình của vợ chồng nữ diễn viên. Điều này khiến Chung Lệ Đề cảm thấy hôn nhân của mình bị người khác xem thường.

Nữ diễn viên cũng trở nên tự ti, lo lắng về sự chênh lệch tuổi tác, vẻ bề ngoài của mình với chồng trẻ. Vì vậy, Chung Lệ Đề luôn chọn trang phục trẻ trung, nỗ lực tập luyện thể thao, chăm sóc sắc vóc để trông sánh đôi vừa lứa bên ông xã. 

Từng là 'biểu tượng gợi cảm' khiến bao người say đắm, nay Chung Lệ Đề phải khóc 'cạn nước mắt' vì đàn ông - Ảnh 6

Nữ diễn viên công khai tình cảm bên tài tử kém 12 tuổi Trương Luân Thạc vào giữa năm 2015. Họ tổ chức hôn lễ đầu tháng 11/2017 trong sự gièm pha của dư luận.  Trước Trương Luân Thạc, Chung Lệ Đề trải qua hai cuộc hôn nhân, có ba con gái với chồng cũ.

Cô sinh năm 1970, có mẹ người Việt Nam. Đầu thập niên 1990, Lệ Đề tham gia cuộc thi Hoa hậu gốc Hoa quốc tế, từ đó vào làng phim Hong Kong. Người đẹp nổi tiếng với Thiên long bát bộ, Nhân ngư truyền thuyết, Jan Dara, Vua phá hoại... Năm 2000, cô được tạp chí FHM bình chọn là Người phụ nữ châu Á gợi cảm nhất.

Hết thời, 'biểu tượng gợi cảm' Chung Lệ Đề đi diễn sự kiện nhỏ, làm nhiều nghề mưu sinh

Hết thời, 'biểu tượng gợi cảm' Chung Lệ Đề đi diễn sự kiện nhỏ, làm nhiều nghề mưu sinh

Ở độ tuổi ngoài 50, Chung Lệ Đề khó có cơ hội cạnh tranh với những ngôi sao trẻ đang lên. Cô chấp nhận làm nhiều nghề, diễn ở sự kiện có quy mô nhỏ.

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