Vắng bà xã, Hoắc Kiến Hoa tiệc tùng bên dàn mỹ nhân đình đám

Mới đây, kiều nữ Đài Loan Lâm Mục Khiết chia sẻ một bức ảnh chụp cùng nhóm bạn thân trên mạng xã hội. Được biết, Hoắc Kiến Hoa cũng có mặt trong bữa tiệc, anh đi một mình, không có bà xã Lâm Tâm Như bên cạnh.

Sau khi kết hôn với Lâm Tâm Như, tài tử Tiếu ngạo giang hồ cũng có mối quan hệ khá tốt với hội bạn thân của vợ. Anh rất được lòng những người bạn của Lâm Tâm Như. Nhiều người còn cho rằng, nàng Hạ Tử Vi phải đặc biệt tin tưởng vào ông xã khi để anh một mình tham dự các bữa tiệc.

Được biết đây là hội bạn thân có tiếng của Lâm Tâm Như. Các người đẹp trong hình đều có xuất thân, gia thế không hề tầm thường.

Nổi bật trong bức ảnh là Lâm Hy Lôi, cô diện áo dạ trắng kết hợp với quần jeans. Cô và bà xã Hoắc Kiến Hoa có mối quan hệ thân thiết nhiều năm qua. Lâm Hy Lôi khởi đầu sự nghiệp với một số phim cấp ba, chụp những bộ ảnh khoe thân táo bạo. Sau đó Lâm Hy Lôi sang Hong Kong lập nghiệp và dần xóa bỏ quá khứ đóng phim cấp ba. Cô khẳng định khả năng với phim của các đạo diễn nổi tiếng như Thục sơn truyện, Sát thủ, Nữ đặc công... Lâm Hy Lôi từng có đoạn tình duyên trắc trở và đẫm nước mắt với F4 xứ Đài - Chu Hiếu Thiên, tiếc rằng cả hai không đến được với nhau.

Năm 2011, cô kết hôn với doanh nhân giàu có Dương Thần. Sau 1 năm kết hôn, cặp đôi có với nhau 2 cô con gái xinh xắn và vẫn hạnh phúc như ngày mới yêu.

Người diện bộ đồ vàng trong bức ảnh trên là diễn viên Quan Dĩnh - người được mệnh danh là "đệ nhất thiên kim xứ Đài". Truyền thông thường nhắc đến cô với tư cách là cháu gái của gia tộc danh vọng nhất, tương lai sẽ nắm trong tay một trong những tập đoàn tài chính hàng đầu xứ Đài.

Quan Dĩnh là cháu ruột của tỷ phú đã qua đời Sái Vạn Xuân. Ông là người sáng lập tập đoàn Quốc Thái (Cathay), đại diện cho giới siêu giàu tại Đài Loan.

Mẹ cô chính là con gái rượu của Sái Vạn Xuân - Sái Thục Viên. Cha cô là Trần Quốc Hòa, chủ tịch Tập đoàn tài chính Jih Sun Financial Holding.

Theo ước tính, gia tộc họ Trần đang nắm trong tay ít nhất 4 tỷ Đài tệ (2,7 nghìn tỷ đồng).

Trong khi đó, vợ chồng Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa cũng sở hữu khối tài sản khổng lồ. Trải qua 20 năm, tên tuổi của nàng Hạ Tử Vi vẫn có sức hút và nhận cát-xê cao bậc nhất showbiz Hoa ngữ. không chỉ nhận tiền thù lao đóng phim, mà cô còn được chia hoa hồng lợi nhuận. Nhờ đầu tư thành công, Lâm Tâm Như nhanh chóng trở thành triệu phú năm 2016 với khối tài sản ước tính 40 triệu USD. Nàng Hạ Tử Vy thừa nhận cô đã giúp các đối tác kiếm được hàng chục triệu USD sau mỗi bộ phim mà mình đứng vai trò nhà sản xuất.

Về phía Hoắc Kiến Hoa, anh là ngôi sao hàng đầu tại Trung Quốc với nhiều bộ kinh kinh điển. Tài tử mở công ty riêng mang tên Hoa Kiệt, tự quản lý các hợp đồng công việc của mình và đầu tư sản xuất phim. Từ năm 2011, vợ chồng Lâm Tâm Như đã lọt top nghệ sĩ kiếm tiền nhiều nhất giới giải trí Hoa ngữ theo đánh giá của tạp chí Forbes.