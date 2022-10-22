Vắng bà xã, Hoắc Kiến Hoa tiệc tùng bên dàn mỹ nhân đình đám

Sao quốc tế 22/10/2022 09:48

Cuộc gặp mặt của Hoắc Kiến Hoa với các mỹ nhân giàu có xứ Đài như Lâm Hy Lôi, Quan Dĩnh thu hút sự chú ý.

Mới đây, kiều nữ Đài Loan Lâm Mục Khiết chia sẻ một bức ảnh chụp cùng nhóm bạn thân trên mạng xã hội. Được biết, Hoắc Kiến Hoa cũng có mặt trong bữa tiệc, anh đi một mình, không có bà xã Lâm Tâm Như bên cạnh.

Vắng bà xã, Hoắc Kiến Hoa tiệc tùng bên dàn mỹ nhân đình đám - Ảnh 1

Trong bức ảnh, Hoắc Kiến Hoa mặc áo thun đen giản dị, ngồi bên cạnh nam doanh nhân Dương Thần - chồng nữ diễn viên Lâm Hy Lôi. Ngoài ra, Lâm Hy Lôi và nữ diễn viên Quan Dĩnh cũng góp mặt.

Được biết đây là hội bạn thân có tiếng của Lâm Tâm Như. Các người đẹp trong hình đều có xuất thân, gia thế không hề tầm thường.

Vắng bà xã, Hoắc Kiến Hoa tiệc tùng bên dàn mỹ nhân đình đám - Ảnh 2

Sau khi kết hôn với Lâm Tâm Như, tài tử Tiếu ngạo giang hồ cũng có mối quan hệ khá tốt với hội bạn thân của vợ. Anh rất được lòng những người bạn của Lâm Tâm Như. Nhiều người còn cho rằng, nàng Hạ Tử Vi phải đặc biệt tin tưởng vào ông xã khi để anh một mình tham dự các bữa tiệc.

Vắng bà xã, Hoắc Kiến Hoa tiệc tùng bên dàn mỹ nhân đình đám - Ảnh 3

Nổi bật trong bức ảnh là Lâm Hy Lôi, cô diện áo dạ trắng kết hợp với quần jeans. Cô và bà xã Hoắc Kiến Hoa có mối quan hệ thân thiết nhiều năm qua. Lâm Hy Lôi khởi đầu sự nghiệp với một số phim cấp ba, chụp những bộ ảnh khoe thân táo bạo. Sau đó Lâm Hy Lôi sang Hong Kong lập nghiệp và dần xóa bỏ quá khứ đóng phim cấp ba. Cô khẳng định khả năng với phim của các đạo diễn nổi tiếng như Thục sơn truyện, Sát thủ, Nữ đặc công... Lâm Hy Lôi từng có đoạn tình duyên trắc trở và đẫm nước mắt với F4 xứ Đài - Chu Hiếu Thiên, tiếc rằng cả hai không đến được với nhau.

Năm 2011, cô kết hôn với doanh nhân giàu có Dương Thần. Sau 1 năm kết hôn, cặp đôi có với nhau 2 cô con gái xinh xắn và vẫn hạnh phúc như ngày mới yêu.

Người diện bộ đồ vàng trong bức ảnh trên là diễn viên Quan Dĩnh - người được mệnh danh là "đệ nhất thiên kim xứ Đài". Truyền thông thường nhắc đến cô với tư cách là cháu gái của gia tộc danh vọng nhất, tương lai sẽ nắm trong tay một trong những tập đoàn tài chính hàng đầu xứ Đài.

Quan Dĩnh là cháu ruột của tỷ phú đã qua đời Sái Vạn Xuân. Ông là người sáng lập tập đoàn Quốc Thái (Cathay), đại diện cho giới siêu giàu tại Đài Loan.

Mẹ cô chính là con gái rượu của Sái Vạn Xuân - Sái Thục Viên. Cha cô là Trần Quốc Hòa, chủ tịch Tập đoàn tài chính Jih Sun Financial Holding.

Theo ước tính, gia tộc họ Trần đang nắm trong tay ít nhất 4 tỷ Đài tệ (2,7 nghìn tỷ đồng).

Vắng bà xã, Hoắc Kiến Hoa tiệc tùng bên dàn mỹ nhân đình đám - Ảnh 4

Trong khi đó, vợ chồng Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa cũng sở hữu khối tài sản khổng lồ. Trải qua 20 năm, tên tuổi của nàng Hạ Tử Vi vẫn có sức hút và nhận cát-xê cao bậc nhất showbiz Hoa ngữ. không chỉ nhận tiền thù lao đóng phim, mà cô còn được chia hoa hồng lợi nhuận. Nhờ đầu tư thành công, Lâm Tâm Như nhanh chóng trở thành triệu phú năm 2016 với khối tài sản ước tính 40 triệu USD. Nàng Hạ Tử Vy thừa nhận cô đã giúp các đối tác kiếm được hàng chục triệu USD sau mỗi bộ phim mà mình đứng vai trò nhà sản xuất.

Về phía Hoắc Kiến Hoa, anh là ngôi sao hàng đầu tại Trung Quốc với nhiều bộ kinh kinh điển. Tài tử mở công ty riêng mang tên Hoa Kiệt, tự quản lý các hợp đồng công việc của mình và đầu tư sản xuất phim. Từ năm 2011, vợ chồng Lâm Tâm Như đã lọt top nghệ sĩ kiếm tiền nhiều nhất giới giải trí Hoa ngữ theo đánh giá của tạp chí Forbes.

Đứa con thứ 3 chưa rõ danh tính cha ruột là ai, Trương Bá Chi lại lộ vòng 2 to bất thường

Đứa con thứ 3 chưa rõ danh tính cha ruột là ai, Trương Bá Chi lại lộ vòng 2 to bất thường

Mới đây, Trương Bá Chi xuất hiện với vòng 2 lùm xùm làm dấy lên tin đồn nữ diễn viên đang mang thai con thứ 4.

Xem thêm
Từ khóa:   Lâm Tâm Như Hoắc Kiến Hoa Lâm Hy Lôi sao Hoa ngữ Cbiz

TIN LIÊN QUAN

Đứa con thứ 3 chưa rõ danh tính cha ruột là ai, Trương Bá Chi lại lộ vòng 2 to bất thường

Đứa con thứ 3 chưa rõ danh tính cha ruột là ai, Trương Bá Chi lại lộ vòng 2 to bất thường

Hề Mộng Dao xấu hổ vì màn cầu hôn của con trai 'Vua sòng bài' Hà Hồng Sân

Hề Mộng Dao xấu hổ vì màn cầu hôn của con trai 'Vua sòng bài' Hà Hồng Sân

Từng đẹp say đắm lòng người, nay Angelababy lộ vóc dáng tiều tụy, nhan sắc xuống dốc không phanh

Từng đẹp say đắm lòng người, nay Angelababy lộ vóc dáng tiều tụy, nhan sắc xuống dốc không phanh

Từng là 'biểu tượng gợi cảm' khiến bao người say đắm, nay Chung Lệ Đề phải khóc 'cạn nước mắt' vì đàn ông

Từng là 'biểu tượng gợi cảm' khiến bao người say đắm, nay Chung Lệ Đề phải khóc 'cạn nước mắt' vì đàn ông

Cận mặt con gái thứ 2 của Lý Á Bằng, diện mạo giống hệt bố

Cận mặt con gái thứ 2 của Lý Á Bằng, diện mạo giống hệt bố

Ngỡ ngàng trước loạt ảnh thời xuân sắc đẹp của bà trùm showbiz Hong Kong

Ngỡ ngàng trước loạt ảnh thời xuân sắc đẹp của bà trùm showbiz Hong Kong

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Đời sống 27 phút trước
3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Đời sống 44 phút trước
Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước
Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI