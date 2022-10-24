Dương Mịch gặp sự cố tụt áo ở sân bay, cách ứng biến sau đó chứng minh bản lĩnh của ngôi sao hàng đầu Cbiz

Trước ống kính phóng viên, Dương Mịch không để bản thân bị lúng túng và sau đó là cách xử lý đáng điểm 10.

Ngoài tài năng diễn xuất và nhan sắc xinh đẹp, Dương Mịch còn có thành tích học tập xuất sắc cùng tài đối đáp trước ống kính vô cùng ấn tượng. Nữ diễn viên luôn có cách xử trí khôn khéo, nhằm xoay chuyển tình thế trước những câu hỏi hóc búa từ truyền thông hay trong các tình huống trên sóng truyền hình. Thậm chí, những màn đối đáp thẳng thắn cùng các câu nói bá đạo, thể hiện EQ lẫn IQ cao vút còn giúp Dương Mịch nhận được hảo cảm từ đông đảo khán giả. Mới đây, cộng đồng mạng Trung Quốc truyền tay nhau một hình ảnh về sự cố trang phục của Dương Mịch trong quá khứ. Được biết, chuyện xảy ra khi cô xuất hiện tại sân bay. Vừa đặt chân tới, Dương Mịch đã gây ấn tượng với công chúng khi diện áo lệch vai cá tính, kết hợp với quần jean năng động.

Khoảnh khắc Dương Mịch gặp sự cố thời trang trước nhiều người hâm mộ. Ảnh: Internet Tuy nhiên, Dương Mịch đã vô tình kéo chiếc áo tụt xuống xuống, khiến cô để lộ dây áo bên trong. Cảnh tượng gây sốc nhanh chóng được ghi lại bằng máy quay, và có thể trở thành khoảnh khắc ngượng ngùng của Dương Mịch trước mặt nhiều người hâm mộ vây quanh. Trước tình huống khó xử này, Dương Mịch không hề vội vàng, lo lắng khi bị tuột áo, cô vẫn bình tĩnh chào hỏi mọi người như không có chuyện gì xảy ra. Cô vén tóc và khéo léo che đi dây áo bị hở. Từ ngượng ngùng khi lộ dây áo đã biến thành một màn xử lý đầy tinh tế và điềm tĩnh, Dương Mịch đã khiến nhiều người còn nghĩ rằng chiếc áo của cô được thiết kế như vậy thay vì cho rằng đó là sự cố ngoài mong muốn.

Trước đó, Dương Mịch nhiều lần được khen thông minh, tinh tế và khéo léo trong ứng xử, trả lời phỏng vấn bên cạnh việc duy trì độ "nóng" của một ngôi sao giải trí. Dương Mịch hiện là một trong những nữ diễn viên "chiếm sóng" và có độ ảnh hưởng mạnh mẽ nhất của làng giải trí Hoa ngữ. Tại Trung Quốc, mỹ nhân sinh năm 1986 được xem là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng và xuất sắc nhất với những vai diễn trong Thần điều đại hiệp, Tam sinh tam thế thập lý đào hoa... Sau khi ly hôn nam diễn viên Lưu Khải Uy vào năm 2018, Dương Mịch tập trung hoàn toàn cho sự nghiệp. Ngôi sao 36 tuổi bận rộn với các dự án điện ảnh, phim truyền hình, show truyền hình thực tế và các lời mời chụp hình cho các tạp chí. Cô còn là bà chủ của một công ty điện ảnh, đào tạo nghệ sĩ. Nhiều người nhận định, hậu ly hôn, Dương Mịch càng thăng hoa về nhan sắc và sự nghiệp. Cô cũng là cái tên mà truyền thông Hoa ngữ luôn "chăm sóc" đặc biệt.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/duong-mich-gap-su-co-tut-ao-o-san-bay-cach-ung-bien-sau-do-chung-minh-ban-linh-cua-ngoi-sao-hang-dau-cbiz-517364.html