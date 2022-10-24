Nhờ sự can thiệp kịp thời của Hồng Kim Bảo, ngôi sao võ thuật mới giữ được bình tĩnh.

Có thể nói, Thành Long là một trong số ít những nam diễn viên được như "viên ngọc quý" của điện ảnh Trung Hoa. Những thành tựu mà ông có được trong suốt quãng thời gian làm nghề của mình đã đóng góp không nhỏ cho nền điện ảnh Trung Quốc. Mới đây, trong một talkshow, Thành Long đã bộc bạch những góc khuất trong sự nghiệp lừng lẫy của mình. Khi chưa nổi tiếng, ông đã bị đối xử tệ bạc trong đoàn làm phim. Cụ thể, từng có một đạo diễn chửi bới, la mắng, lôi cả tổ tiên dòng họ của Thành Long vào mà thóa mạ.

"Tôi cầm dao và tôi sắp sửa đi vào và đâm người đạo diễn đó. Tôi đã nói với ông ta rằng ông ta có thể mắng tôi nhưng ông ta không thể mắng mẹ tôi", Thành Long nhớ lại. Trong khoảnh khắc căng thẳng, diễn viên Hồng Kim Bảo đã bước tới kéo Thành Long sang một bên và hỏi: "Anh có bị điên không?" và sự can thiệp ấy đã giúp Thành Long bình tĩnh lại. Sau đó, Thành Long nói ông đã học cách kiên nhẫn và không bộc phát trên trường quay.

Thành Long cũng cho biết thêm, ông cảm thấy khổ sở khi đóng các phim võ thuật. Vì đó là con đường duy nhất mà ông có thể làm được do không được học hành tử tế và chỉ có biết đánh và đấm. Nhưng từ con đường đó mà cho tới nay, Thành Long đã là một ngôi sao sáng chói trên bầu trời giải trí xứ Trung. Thành Long tên thật là Trần Cảng Sinh, sinh ngày 7/4/1954 tại Hong Kong (Trung Quốc). Sự nghiệp diễn xuất của "siêu sao võ thuật" khởi đầu là một diễn viên nhí trong bộ phim Big and Little Wong Tin Bar năm ông 8 tuổi. Sau đó, ông tiếp tục tham gia một số phim âm nhạc. Thành Long nhận vai chính đầu tiên vào năm 1973 với phim Little Tiger of Canton, nhưng phải đến năm 1978, với Snake in the Eagle's Shadow, sự nghiệp diễn xuất mới có bước đột phá lớn. Thừa thắng xông lên, Thành Long tấn công và khẳng định vị thế ngôi sao phim ảnh Hong Kong với cơn bão hài kungfu kinh điển như Drunken Master (1978), The Fearless Hyena (1979), Half a Loaf of Kung Fu (1980) và The Young Master (1980). Chẳng bao lâu sau, ông vươn lên thành nam diễn viên được trả thù lao cao nhất Hong Kong và ngôi sao có tiếng toàn châu Á. Năm 2002, Thành Long được giới thiệu đến Đại lộ Danh vọng Hollywood và được vinh danh với giải Kim ngưu. Trong sự nghiệp diễn xuất hơn 40 năm của mình, Thành Long đóng hơn 100 phim điện ảnh, trong đó nhiều tác phẩm do ông viết kịch bản, đạo diễn, giám đốc sản xuất kiêm chỉ đạo võ thuật. Chính những cống hiến và đóng góp đó, năm 2016, ông được trao giải Oscar danh dự nhờ những thành tích phi thường trong lĩnh vực điện ảnh. Hiện tại, Thành Long sở hữu hơn 10 căn nhà trên thế giới, hàng chục siêu xe, phi cơ 32 triệu USD và bộ sưu tập đồ cổ có giá trị...

Mỹ nhân khiến Thành Long, Châu Tinh Trì phải nể sợ hiện sống ra sao? Có cha là tỷ phú hàng đầu Hong Kong, chú là đại ca xã hội đen khét tiếng nên sự nghiệp của Trần Tuệ Lâm rất thuận lợi.

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