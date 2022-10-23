Nàng 'Võ Tắc Thiên' kinh điển màn ảnh U70 mà vẫn trẻ đẹp như gái đôi mươi, diện váy ôm sát khoe body

Sao quốc tế 23/10/2022 23:02

Ở tuổi "thất thập cổ lai hy", Lưu Hiểu Khánh khiến khán giả thực sự ngỡ ngàng khi ngắm body của bà.

Mới đây, nữ diễn viên Lưu Hiểu Khánh khiến người hâm mộ phải ngất ngây khi khoe nhan sắc trẻ trung ở độ tuổi U70. Bà diện một chiếc váy lông vũ ôm sát, được thiết kế cầu kỳ và tinh xảo, khoe đường cong thon gọn cùng gương mặt “bị thời gian bỏ quên”.

Nhiều người khen ngợi trông Lưu Hiểu Khánh như bước ra từ bức tranh thủy mặc tinh tế và đẹp mắt. Có thể nói hình ảnh hiện tại của bà là ao ước của rất nhiều người. 

Nàng 'Võ Tắc Thiên' kinh điển màn ảnh U70 mà vẫn trẻ đẹp như gái đôi mươi, diện váy ôm sát khoe body - Ảnh 1
Nàng 'Võ Tắc Thiên' kinh điển màn ảnh U70 mà vẫn trẻ đẹp như gái đôi mươi, diện váy ôm sát khoe body - Ảnh 2
Nàng 'Võ Tắc Thiên' kinh điển màn ảnh U70 mà vẫn trẻ đẹp như gái đôi mươi, diện váy ôm sát khoe body - Ảnh 3
Lưu Hiểu Khánh khoe vóc dáng và nhan sắc "bị thời gian lãng quên". Ảnh: Internet

Được biết, để có body như hiện tại, bà đã phải bảo dưỡng và luyện tập rất chăm chỉ. Có đôi lần Lưu Hiểu Khánh còn hướng dẫn các fan thực hiện các động tác thể dục cùng mình.

Mỗi ngày "Võ Tắc Thiên" Lưu Hiểu Khánh đều đặn uống 2 cốc sữa tươi nguyên chất không đường và chơi thể thao 1 giờ đồng hồ với các bộ môn: cầu lông, bóng bàn, đi bộ… Vì những bộ môn này phù hợp với độ tuổi của bà và không mất quá nhiều năng lượng. Hàng tuần đắp mặt nạ sữa tươi trộn khoai tây nghiền 2 lần đồng thời tuần tẩy tế bào chết 1 lần.

“Một điều mà nhiều phụ nữ hay bỏ qua đó chính là vùng da quanh mắt. Với một đôi mắt nhiều nếp nhăn, thâm quầng sẽ khiến chúng ta trông già nua, mệt mỏi. Nên tôi rất chú trọng chăm sóc vùng mắt và xem nó đúng là “cửa sổ tâm hồn”. Mỗi ngày dành 10 phút để đắp bã chè xanh lên vùng quanh mắt và trán sẽ giúp bạn xóa tan dấu hiệu của tuổi tác”, Lưu Hiểu Khánh chia sẻ.

Nàng 'Võ Tắc Thiên' kinh điển màn ảnh U70 mà vẫn trẻ đẹp như gái đôi mươi, diện váy ôm sát khoe body - Ảnh 4
Nàng "Võ Tắc Thiên" rất coi trọng đến chế độ dinh dưỡng lẫn hoạt động thể thao. Ảnh: Internet

Ngoài việc ăn mặc đẹp, lý do quan trọng nhất khiến Lưu Hiểu Khánh bỏ qua khái niệm về tuổi tác có thể là thần thái trẻ trung. Lưu Hiểu Khánh đã nhiều lần khẳng định rằng mỗi độ tuổi có một cảm nhận riêng về vẻ đẹp. Phụ nữ phải học cách yêu bản thân, có một trái tim mạnh mẽ, bình tĩnh chấp nhận những mất mát của số phận và tìm kiếm sự trưởng thành trong nghịch cảnh.

Vài năm qua, Lưu Hiểu Khánh vẫn hoạt động miệt mài trong làng giải trí. Nữ diễn viên đóng phim, thỉnh thoảng nhận lời ghi hình các show truyền hình. Bà cũng tham gia lĩnh vực livestream bán hàng, được khán giả ủng hộ nhiệt tình. Sao Võ Tắc Thiên bán những bức tranh thư pháp do mình viết với toàn bộ lợi nhuận gửi đến cho người nghèo. 

Nàng 'Võ Tắc Thiên' kinh điển màn ảnh U70 mà vẫn trẻ đẹp như gái đôi mươi, diện váy ôm sát khoe body - Ảnh 5

Lưu Hiểu Khánh sinh năm 1955, được mệnh danh là "Quốc bảo Trung Hoa". Sự nghiệp nghệ thuật của bà trải dài hơn nửa thế kỷ với những đóng góp lớn cho màn ảnh Hoa ngữ. Năm 1995, vai diễn Võ Tắc Thiên trong bộ phim cùng tên đưa tên tuổi nữ diễn viên nổi danh khắp Châu Á. 

Bên cạnh lĩnh vực phim ảnh, Lưu Hiểu Khánh còn nổi tiếng là tỷ phú của làng giải trí. Bà từng được xếp vào danh sách người phụ nữ quyền lực hàng đầu Trung Quốc, đứng thứ 45/50 người giàu có nhất do tạp chí Forbes tổng kết năm 1999. Tuy nhiên năm 2002, nữ diễn viên bị truy tố vì tội trốn thuế và phải ngồi tù 422 ngày. 

Lưu Hiểu Khánh từng trải qua ba đời chồng. Năm 2016, bà tái hôn với một doanh nhân giàu có người Mỹ gốc Hoa - Vương Hiểu Ngọc. Nữ diễn viên chia sẻ, Vương Hiểu Ngọc là người đàn ông ân cần, chu đáo khiến mình tin tưởng sẽ gắn bó đến cuối đời. 

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