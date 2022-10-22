Theo đó, chỉ vì ngôi vị Hoa hậu Hong Kong 2006, Chung Gia Kỳ đã hãm hại chị gái cùng cha khác mẹ là Chung Gia Bảo (Trần Oánh). Cô thuê người chuốt thuốc khiến Chung Gia Bảo bất tỉnh và đưa đến khách sạn để bán thân chị gái cho nhà sản xuất Uy Gia.

Mới đây, HK01 đưa tin tập mới nhất của bộ phim Chiến trường mỹ lệ gây chú ý với cảnh nhân vật Chung Gia Kỳ ( Tưởng Gia Mân đóng) bị cưỡng hiếp. Phân đoạn có thời lượng hơn 2 phút.

Ngay khi tập phim có phân cảnh này lên sóng, nhiều khán giả đã để lại bình luận chửi bới, chỉ trích nam diễn viên Lý Thành Xương - người đóng vai Uy Gia, ngôi sao gạo cội hơn Tưởng Gia Mân đến 32 tuổi.

Tuy nhiên, Chung Gia Bảo đã phát hiện ra âm mưu của em gái và gài bẫy lại Chung Gia Kỳ. Cuối cùng, Chung Gia Kỳ trở thành nạn nhân bị Uy Gia cưỡng bức.

Tuy nhiên, nữ diễn viên nhận xét trên phim trường đàn anh là quý ông tử tế, luôn quan tâm, hỏi han tình hình của cô: "Tôi thật sự kiệt sức sau khi quay cảnh bị cưỡng bức. Vì quá mệt, tôi đã lao đến uống nước có ga".

Mặc dù nhiều khán giả nhận xét Lý Thành Xương có những hành động gây ám ảnh nhưng cô cho biết luôn tin tưởng đàn anh: "Lý Thành Xương rất tốt, thấu hiểu phụ nữ quay những cảnh này rất vất vả. Tôi bị đau nửa đầu, kiệt sức vì phân cảnh cưỡng bức quay trong vòng vài tiếng.

Sau mỗi lần diễn, anh ấy đều hỏi: 'Em ổn không?', để xem xét nên quay tiếp hay dừng lại. Tôi rất biết ơn về điều đó”.

"Hiếm có diễn viên nam nào thấu hiểu nỗi vất vả của phái yếu khi quay cảnh nóng như Lý Thành Xương. Tôi biết ơn anh ấy", Tưởng Gia Mân thể hiện sự cảm kích với tài tử kỳ cựu của showbiz Hong Kong.

Tưởng Gia Mân sinh năm 1989. Cô gia nhập TVB từ năm 2007. Tưởng Gia Mân từng gây ấn tượng về diễn xuất trong các phim như Đại thái giám, Xứng danh tài nữ, 12 truyền thuyết, Mái ấm gia đình... Cô đang là lứa diễn viên được nhà đài Hong Kong nâng đỡ.