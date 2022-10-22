Người đẹp TVB kiệt sức vì quay cảnh cưỡng bức với diễn viên hơn 32 tuổi

Sao quốc tế 22/10/2022 23:40

Dù lên sóng chỉ hơn 2 phút nhưng nữ diễn viên sinh năm 1989 phải quay trong suốt khoảng 2 tiếng đồng hồ.

Mới đây, HK01 đưa tin tập mới nhất của bộ phim Chiến trường mỹ lệ gây chú ý với cảnh nhân vật Chung Gia Kỳ (Tưởng Gia Mân đóng) bị cưỡng hiếp. Phân đoạn có thời lượng hơn 2 phút.

Theo đó, chỉ vì ngôi vị Hoa hậu Hong Kong 2006, Chung Gia Kỳ đã hãm hại chị gái cùng cha khác mẹ là Chung Gia Bảo (Trần Oánh). Cô thuê người chuốt thuốc khiến Chung Gia Bảo bất tỉnh và đưa đến khách sạn để bán thân chị gái cho nhà sản xuất Uy Gia.

Tuy nhiên, Chung Gia Bảo đã phát hiện ra âm mưu của em gái và gài bẫy lại Chung Gia Kỳ. Cuối cùng, Chung Gia Kỳ trở thành nạn nhân bị Uy Gia cưỡng bức.

Người đẹp TVB kiệt sức vì quay cảnh cưỡng bức với diễn viên hơn 32 tuổi - Ảnh 1
Người đẹp TVB kiệt sức vì quay cảnh cưỡng bức với diễn viên hơn 32 tuổi - Ảnh 2
Người đẹp TVB kiệt sức vì quay cảnh cưỡng bức với diễn viên hơn 32 tuổi - Ảnh 3

Ngay khi tập phim có phân cảnh này lên sóng, nhiều khán giả đã để lại bình luận chửi bới, chỉ trích nam diễn viên Lý Thành Xương - người đóng vai Uy Gia, ngôi sao gạo cội hơn Tưởng Gia Mân đến 32 tuổi.

Tuy nhiên, nữ diễn viên nhận xét trên phim trường đàn anh là quý ông tử tế, luôn quan tâm, hỏi han tình hình của cô: "Tôi thật sự kiệt sức sau khi quay cảnh bị cưỡng bức. Vì quá mệt, tôi đã lao đến uống nước có ga".

Mặc dù nhiều khán giả nhận xét Lý Thành Xương có những hành động gây ám ảnh nhưng cô cho biết luôn tin tưởng đàn anh: "Lý Thành Xương rất tốt, thấu hiểu phụ nữ quay những cảnh này rất vất vả. Tôi bị đau nửa đầu, kiệt sức vì phân cảnh cưỡng bức quay trong vòng vài tiếng.

Sau mỗi lần diễn, anh ấy đều hỏi: 'Em ổn không?', để xem xét nên quay tiếp hay dừng lại. Tôi rất biết ơn về điều đó”.

"Hiếm có diễn viên nam nào thấu hiểu nỗi vất vả của phái yếu khi quay cảnh nóng như Lý Thành Xương. Tôi biết ơn anh ấy", Tưởng Gia Mân thể hiện sự cảm kích với tài tử kỳ cựu của showbiz Hong Kong.

Tưởng Gia Mân sinh năm 1989. Cô gia nhập TVB từ năm 2007. Tưởng Gia Mân từng gây ấn tượng về diễn xuất trong các phim như Đại thái giám, Xứng danh tài nữ, 12 truyền thuyết, Mái ấm gia đình... Cô đang là lứa diễn viên được nhà đài Hong Kong nâng đỡ.

 

Sau khi ly hôn, Dương Mịch được chia phần lớn tài sản và kèm điều kiện khắc nghiệt cho Lưu Khải Uy

Sau khi ly hôn, Dương Mịch được chia phần lớn tài sản và kèm điều kiện khắc nghiệt cho Lưu Khải Uy

Nhiều người cho rằng, Dương Mịch đã nhận nhiều tiền hơn nhưng lại đưa ra yêu cầu quá vô lý cho chồng cũ.

Xem thêm
Từ khóa:   Tưởng Gia Mân Lý Thành Xương TVB sao Hoa ngữ showbiz Hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Sau khi ly hôn, Dương Mịch được chia phần lớn tài sản và kèm điều kiện khắc nghiệt cho Lưu Khải Uy

Sau khi ly hôn, Dương Mịch được chia phần lớn tài sản và kèm điều kiện khắc nghiệt cho Lưu Khải Uy

Cổ Thiên Lạc đón sinh nhật thứ 52, nói gì về tin đồn sức khỏe sa sút?

Cổ Thiên Lạc đón sinh nhật thứ 52, nói gì về tin đồn sức khỏe sa sút?

Lý do thật sự khiến Lý Á Bằng từ bỏ ánh hào quang showbiz

Lý do thật sự khiến Lý Á Bằng từ bỏ ánh hào quang showbiz

Vắng bà xã, Hoắc Kiến Hoa tiệc tùng bên dàn mỹ nhân đình đám

Vắng bà xã, Hoắc Kiến Hoa tiệc tùng bên dàn mỹ nhân đình đám

Đứa con thứ 3 chưa rõ danh tính cha ruột là ai, Trương Bá Chi lại lộ vòng 2 to bất thường

Đứa con thứ 3 chưa rõ danh tính cha ruột là ai, Trương Bá Chi lại lộ vòng 2 to bất thường

Hề Mộng Dao xấu hổ vì màn cầu hôn của con trai 'Vua sòng bài' Hà Hồng Sân

Hề Mộng Dao xấu hổ vì màn cầu hôn của con trai 'Vua sòng bài' Hà Hồng Sân

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Đời sống 23 phút trước
3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Đời sống 40 phút trước
Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước
Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI