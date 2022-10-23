Diễn viên đóng vai người mẹ lạc mất chồng con trong tập "Ba lần đánh Bạch Cốt Tinh", phim "Tây Du Ký", qua đời vì bạo bệnh.

Ngày 22/10, truyền thông Hoa ngữ đưa tin, nữ diễn viên gạo cội Lưu Huệ Minh qua đời ở tuổi 93 vì bạo bệnh. Theo cáo phó, Lưu Huệ Minh trút hơi thở cuối cùng vào ngày 19/10 tại Bắc Kinh. Tang lễ được tổ chức riêng tư như nguyện vọng của người đã khuất.

Vai lão bà trong "Tây Du Ký" của bà Lưu Huệ Minh. Ảnh: Internet

Sau khi thông tin được xác nhận, nhiều ngôi sao như Lục Tiểu Linh Đồng, Lý Anh, Đạt Kỳ... đăng lời chia sẻ lên mạng xã hội, bày tỏ tiếc thương nghệ sĩ nổi tiếng.

Trước khi mất, sức khỏe Lưu Huệ Minh không có vấn đề nghiêm trọng. Năm 2021, nữ diễn viên kỳ cựu vẫn khỏe mạnh, minh mẫn trong lần hiếm hoi xuất hiện trước công chúng. Theo Sohu, chồng Lưu Huệ Minh là đạo diễn nổi tiếng Lâm Nông. Ông qua đời năm 2002.

Bà Lưu Huệ Minh là ngôi sao gạo cội của điện ảnh Trung Quốc. Vai mẹ già phim Tây du ký năm 1986 phần Tôn Ngộ Không: Ba lần đánh Bạch Cốt Tinh khiến bà được chú ý. Trong phim, Lưu Huệ Minh diễn phân đoạn ngắn, tuy nhiên bà tạo được ấn tượng khi chuyển biến linh hoạt tính cách nhân vật. Từ hình ảnh người mẹ hiền từ, bà lão trở nên xảo quyệt, hung dữ khi bị linh hồn Bạch Cốt Tinh nhập.

Dù chỉ đảm nhận vai diễn nhỏ trong "Tây du ký", nhưng Lưu Huệ Minh vẫn để lại ấn tượng sâu sắc với khán giả. Ảnh: Internet

Bà sinh năm 1929, quê ở Hắc Long Giang. Năm 18 tuổi, bà trở thành diễn viên của đoàn nghệ thuật Giai Mộc Tư, sau đó gia nhập xưởng phim Trường Xuân, thuộc lứa diễn viên đầu tiên. Ngoài Tây du ký, Lưu Huệ Minh còn diễn xuất trong Phong thu, Biên tái phong hỏa, Thiết đạo vệ sĩ, Binh lam thành hạ, Một trận phong ba, Kim quang đại đạo.

Sau khi nghỉ hưu năm 1984, thi thoảng, bà Lưu đóng vai khách mời một số phim truyền hình.

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