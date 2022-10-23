Lão bà trong 'Tây du ký' qua đời ở tuổi 93

Sao quốc tế 23/10/2022 08:30

Diễn viên đóng vai người mẹ lạc mất chồng con trong tập "Ba lần đánh Bạch Cốt Tinh", phim "Tây Du Ký", qua đời vì bạo bệnh.

Ngày 22/10, truyền thông Hoa ngữ đưa tin, nữ diễn viên gạo cội Lưu Huệ Minh qua đời ở tuổi 93 vì bạo bệnh. Theo cáo phó, Lưu Huệ Minh trút hơi thở cuối cùng vào ngày 19/10 tại Bắc Kinh. Tang lễ được tổ chức riêng tư như nguyện vọng của người đã khuất.

Lão bà trong 'Tây du ký' qua đời ở tuổi 93 - Ảnh 1
Vai lão bà trong "Tây Du Ký" của bà Lưu Huệ Minh. Ảnh: Internet

Sau khi thông tin được xác nhận, nhiều ngôi sao như Lục Tiểu Linh Đồng, Lý Anh, Đạt Kỳ... đăng lời chia sẻ lên mạng xã hội, bày tỏ tiếc thương nghệ sĩ nổi tiếng.

Trước khi mất, sức khỏe Lưu Huệ Minh không có vấn đề nghiêm trọng. Năm 2021, nữ diễn viên kỳ cựu vẫn khỏe mạnh, minh mẫn trong lần hiếm hoi xuất hiện trước công chúng. Theo Sohu, chồng Lưu Huệ Minh là đạo diễn nổi tiếng Lâm Nông. Ông qua đời năm 2002.

Bà Lưu Huệ Minh là ngôi sao gạo cội của điện ảnh Trung Quốc. Vai mẹ già phim Tây du ký năm 1986 phần Tôn Ngộ Không: Ba lần đánh Bạch Cốt Tinh khiến bà được chú ý. Trong phim, Lưu Huệ Minh diễn phân đoạn ngắn, tuy nhiên bà tạo được ấn tượng khi chuyển biến linh hoạt tính cách nhân vật. Từ hình ảnh người mẹ hiền từ, bà lão trở nên xảo quyệt, hung dữ khi bị linh hồn Bạch Cốt Tinh nhập.

Lão bà trong 'Tây du ký' qua đời ở tuổi 93 - Ảnh 2
Lão bà trong 'Tây du ký' qua đời ở tuổi 93 - Ảnh 3
Lão bà trong 'Tây du ký' qua đời ở tuổi 93 - Ảnh 4
Dù chỉ đảm nhận vai diễn nhỏ trong "Tây du ký", nhưng Lưu Huệ Minh vẫn để lại ấn tượng sâu sắc với khán giả. Ảnh: Internet

Bà sinh năm 1929, quê ở Hắc Long Giang. Năm 18 tuổi, bà trở thành diễn viên của đoàn nghệ thuật Giai Mộc Tư, sau đó gia nhập xưởng phim Trường Xuân, thuộc lứa diễn viên đầu tiên. Ngoài Tây du ký, Lưu Huệ Minh còn diễn xuất trong Phong thu, Biên tái phong hỏa, Thiết đạo vệ sĩ, Binh lam thành hạ, Một trận phong ba, Kim quang đại đạo. 

Sau khi nghỉ hưu năm 1984, thi thoảng, bà Lưu đóng vai khách mời một số phim truyền hình. 

 

Người đẹp TVB kiệt sức vì quay cảnh cưỡng bức với diễn viên hơn 32 tuổi

Người đẹp TVB kiệt sức vì quay cảnh cưỡng bức với diễn viên hơn 32 tuổi

Dù lên sóng chỉ hơn 2 phút nhưng nữ diễn viên sinh năm 1989 phải quay trong suốt khoảng 2 tiếng đồng hồ.

Xem thêm
Từ khóa:   Tây Du Ký Lưu Huệ Minh Lục Tiểu Linh Đồng sao Hoa ngữ showbiz Hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Người đẹp TVB kiệt sức vì quay cảnh cưỡng bức với diễn viên hơn 32 tuổi

Người đẹp TVB kiệt sức vì quay cảnh cưỡng bức với diễn viên hơn 32 tuổi

Sau khi ly hôn, Dương Mịch được chia phần lớn tài sản và kèm điều kiện khắc nghiệt cho Lưu Khải Uy

Sau khi ly hôn, Dương Mịch được chia phần lớn tài sản và kèm điều kiện khắc nghiệt cho Lưu Khải Uy

Cổ Thiên Lạc đón sinh nhật thứ 52, nói gì về tin đồn sức khỏe sa sút?

Cổ Thiên Lạc đón sinh nhật thứ 52, nói gì về tin đồn sức khỏe sa sút?

Lý do thật sự khiến Lý Á Bằng từ bỏ ánh hào quang showbiz

Lý do thật sự khiến Lý Á Bằng từ bỏ ánh hào quang showbiz

Vắng bà xã, Hoắc Kiến Hoa tiệc tùng bên dàn mỹ nhân đình đám

Vắng bà xã, Hoắc Kiến Hoa tiệc tùng bên dàn mỹ nhân đình đám

Đứa con thứ 3 chưa rõ danh tính cha ruột là ai, Trương Bá Chi lại lộ vòng 2 to bất thường

Đứa con thứ 3 chưa rõ danh tính cha ruột là ai, Trương Bá Chi lại lộ vòng 2 to bất thường

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Đời sống 1 giờ 55 phút trước
3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Đời sống 2 giờ 11 phút trước
Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 15 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI