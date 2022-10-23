Người mà Vương Phi 'ghét tận xương tủy' hóa ra là nhân vật ngăn cản cô kết hôn với Tạ Đình Phong

Cho đến lúc này, ông Tạ Hiền vẫn thương con dâu cũ và hai cháu. Trương Bá Chi dù ly hôn nhưng luôn coi ông như cha chồng. Mỗi khi có dịp, Bá Chi lại đưa hai cháu trai về thăm ông bà. Mỗi năm sinh nhật của Tạ Hiền, nữ diễn viên họ Trương vẫn tặng quà cho cha chồng cũ.

Sau khi tái hợp với Vương Phi vào năm 2014, Tạ Đình Phong vài lần muốn tổ chức hôn lễ. Tuy nhiên, Vương Phi vẫn bị gia đình nhà họ Tạ phản đối. Trong đó, cha Tạ Đình Phong - ông Tạ Hiền là người gay gắt nhất.

Theo tuyền thông Hoa ngữ đưa tin, không chỉ ông Tạ Hiền, mẹ và em gái Tạ Đình Phong cũng không muốn anh kết hôn với đàn chị tuổi U50. Cũng vì thế, tài tử họ Tạ vẫn chần chừ chuyện tái hôn.

Thậm chí, Tạ Hiền đã công khai nói rằng sẽ không chấp nhận Vương Phi là con dâu của mình mà chỉ có Trương Bá Chi. "Trương Bá Chi luôn đặt con cái lên hàng đầu. Tôi rất biết ơn những tình cảm, sự quan tâm của cô ấy cho gia đình họ Tạ. Tôi chỉ công nhận Trương Bá Chi là con dâu duy nhất của nhà họ Tạ", nam diễn viên Vua bài cho biết.

Trước lời nói của Tạ Hiền, Vương Phi tỏ thái độ hờ hững rồi đáp trả 1 câu: "Sao cũng được". Chỉ với 3 chữ này, thiên hậu Cpop thể hiện rằng cô thực sự không cần tới danh phận "con dâu của Tạ Hiền". Nữ ca sĩ chỉ mong muốn có 1 cuộc sống an yên và 1 mối tình bền chặt với người mình yêu. Miễn rằng cả hai hạnh phúc, cô sẽ không quan tâm tới ý kiến của bất cứ ai khác, dù đó là bố ruột của Tạ Đình Phong.

Tạ Hiền không chấp nhận Vương Phi bước chân vào nhà họ Tạ. Ảnh: Internet

Hiện tại ở tuổi ngoài 80, Tạ Hiền chọn cho mình lối sống ung dung tự tại và hưởng thụ. Nam diễn viên gạo cội đã để lại bản di chúc phân chia tài sản của mình cho con cháu. Theo đó, Tạ Hiền sẽ phân chia tài sản của mình cho bốn người, gồm: Con trai Tạ Đình Phong, con gái Tạ Đình Đình cùng hai cậu con trai của Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong là Lucas và Quintus.

Bên cạnh đó, Tạ Hiền còn cho biết nguyên nhân để gia tài phần lớn cho hai cháu nội dù Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi đã ly hôn là bởi ông vẫn rất yêu thương dâu cũ. Việc để lại tài sản cho Lucas và Quintus cho thấy ông thật sự quan tâm đến ba mẹ con Trương Bá Chi và mong tương lai tốt đẹp cho họ.