Người mà Vương Phi 'ghét tận xương tủy' hóa ra là nhân vật ngăn cản cô kết hôn với Tạ Đình Phong

Sao quốc tế 23/10/2022 21:30

Người đàn ông này không thừa nhận Vương Phi và ngăn cấm cô bước chân vào nhà họ Tạ.

Sau khi tái hợp với Vương Phi vào năm 2014, Tạ Đình Phong vài lần muốn tổ chức hôn lễ. Tuy nhiên, Vương Phi vẫn bị gia đình nhà họ Tạ phản đối. Trong đó, cha Tạ Đình Phong - ông Tạ Hiền là người gay gắt nhất.

Cho đến lúc này, ông Tạ Hiền vẫn thương con dâu cũ và hai cháu. Trương Bá Chi dù ly hôn nhưng luôn coi ông như cha chồng. Mỗi khi có dịp, Bá Chi lại đưa hai cháu trai về thăm ông bà. Mỗi năm sinh nhật của Tạ Hiền, nữ diễn viên họ Trương vẫn tặng quà cho cha chồng cũ.

Người mà Vương Phi 'ghét tận xương tủy' hóa ra là nhân vật ngăn cản cô kết hôn với Tạ Đình Phong - Ảnh 1
Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi ly hôn sau khi có với nhau 2 con trai chung. Ảnh: Internet

 

Người mà Vương Phi 'ghét tận xương tủy' hóa ra là nhân vật ngăn cản cô kết hôn với Tạ Đình Phong - Ảnh 2
Mặc dù đã "đường ai nấy đi" với Tạ Đình Phong nhưng Trương Bá Chi vẫn giữ mối quan hệ tốt với bố chồng cũ. Ảnh: Internet

Theo tuyền thông Hoa ngữ đưa tin, không chỉ ông Tạ Hiền, mẹ và em gái Tạ Đình Phong cũng không muốn anh kết hôn với đàn chị tuổi U50. Cũng vì thế, tài tử họ Tạ vẫn chần chừ chuyện tái hôn.

Thậm chí, Tạ Hiền đã công khai nói rằng sẽ không chấp nhận Vương Phi là con dâu của mình mà chỉ có Trương Bá Chi. "Trương Bá Chi luôn đặt con cái lên hàng đầu. Tôi rất biết ơn những tình cảm, sự quan tâm của cô ấy cho gia đình họ Tạ. Tôi chỉ công nhận Trương Bá Chi là con dâu duy nhất của nhà họ Tạ", nam diễn viên Vua bài cho biết.

Trước lời nói của Tạ Hiền, Vương Phi tỏ thái độ hờ hững rồi đáp trả 1 câu: "Sao cũng được". Chỉ với 3 chữ này, thiên hậu Cpop thể hiện rằng cô thực sự không cần tới danh phận "con dâu của Tạ Hiền". Nữ ca sĩ chỉ mong muốn có 1 cuộc sống an yên và 1 mối tình bền chặt với người mình yêu. Miễn rằng cả hai hạnh phúc, cô sẽ không quan tâm tới ý kiến của bất cứ ai khác, dù đó là bố ruột của Tạ Đình Phong.

Người mà Vương Phi 'ghét tận xương tủy' hóa ra là nhân vật ngăn cản cô kết hôn với Tạ Đình Phong - Ảnh 3
Tạ Hiền không chấp nhận Vương Phi bước chân vào nhà họ Tạ. Ảnh: Internet

Hiện tại ở tuổi ngoài 80, Tạ Hiền chọn cho mình lối sống ung dung tự tại và hưởng thụ. Nam diễn viên gạo cội đã để lại bản di chúc phân chia tài sản của mình cho con cháu. Theo đó, Tạ Hiền sẽ phân chia tài sản của mình cho bốn người, gồm: Con trai Tạ Đình Phong, con gái Tạ Đình Đình cùng hai cậu con trai của Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong là Lucas và Quintus. 

Bên cạnh đó, Tạ Hiền còn cho biết nguyên nhân để gia tài phần lớn cho hai cháu nội dù Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi đã ly hôn là bởi ông vẫn rất yêu thương dâu cũ. Việc để lại tài sản cho Lucas và Quintus cho thấy ông thật sự quan tâm đến ba mẹ con Trương Bá Chi và mong tương lai tốt đẹp cho họ.

Lão bà trong 'Tây du ký' qua đời ở tuổi 93

Lão bà trong 'Tây du ký' qua đời ở tuổi 93

Diễn viên đóng vai người mẹ lạc mất chồng con trong tập "Ba lần đánh Bạch Cốt Tinh", phim "Tây Du Ký", qua đời vì bạo bệnh.

Xem thêm
Từ khóa:   Tạ Đình Phong Trương Bá Chi Vương Phi Tạ Hiền sao Hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Lão bà trong 'Tây du ký' qua đời ở tuổi 93

Lão bà trong 'Tây du ký' qua đời ở tuổi 93

Người đẹp TVB kiệt sức vì quay cảnh cưỡng bức với diễn viên hơn 32 tuổi

Người đẹp TVB kiệt sức vì quay cảnh cưỡng bức với diễn viên hơn 32 tuổi

Sau khi ly hôn, Dương Mịch được chia phần lớn tài sản và kèm điều kiện khắc nghiệt cho Lưu Khải Uy

Sau khi ly hôn, Dương Mịch được chia phần lớn tài sản và kèm điều kiện khắc nghiệt cho Lưu Khải Uy

Cổ Thiên Lạc đón sinh nhật thứ 52, nói gì về tin đồn sức khỏe sa sút?

Cổ Thiên Lạc đón sinh nhật thứ 52, nói gì về tin đồn sức khỏe sa sút?

Lý do thật sự khiến Lý Á Bằng từ bỏ ánh hào quang showbiz

Lý do thật sự khiến Lý Á Bằng từ bỏ ánh hào quang showbiz

Vắng bà xã, Hoắc Kiến Hoa tiệc tùng bên dàn mỹ nhân đình đám

Vắng bà xã, Hoắc Kiến Hoa tiệc tùng bên dàn mỹ nhân đình đám

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Đời sống 1 giờ 57 phút trước
3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Đời sống 2 giờ 13 phút trước
Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI