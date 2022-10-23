Trương Bá Chi bị tố bán hàng kém chất lượng, người mua còn đưa ra bằng chứng buộc tội

Sao quốc tế 23/10/2022 22:02

Kiếm được bộn tiền nhờ livestream bán hàng, tuy nhiên Trương Bá Chi đang gặp rắc rối khi sản phẩm bị tố kém chất lượng, không giống quảng cáo.

Gần đây, Trương Bá Chi thu hút sự chú ý khi livestream bán hàng trên Douyin sau một thời gian dài vắng bóng. Nhờ tên tuổi mà cô thu hút được lượng người xem lớn và thu về số tiền khổng lồ.

Trương Bá Chi bị tố bán hàng kém chất lượng, người mua còn đưa ra bằng chứng buộc tội - Ảnh 1
Trương Bá Chi bán hàng online. Ảnh: Internet

Mặt hàng Trương Bá Chi bán rất đa dạng, từ hóa mỹ phẩm, đồ gia dụng, quần áo... đến đồ ăn. Cô nhiệt tình ăn đồ giới thiệu và nêu cảm nhận cho khán giả. Do đó, người xem cảm thấy khá chân thực và mua các sản phẩm mà Trương Bá Chi giới thiệu. Khi bán quần áo trẻ em, cô phân tích kỹ ưu, nhược điểm của sản phẩm dựa trên kinh nghiệm của một bà mẹ ba con nhỏ, khiến nhiều khán giả gật gù tán thưởng và mua hàng.

Tuy nhiên, "bà mẹ 3 con" bị số lượng lớn cư dân mạng chỉ trích vì quảng cáo "lố", sản phẩm không chất lượng. Vào ngày 23/10, một cư dân mạng đã mua "bộ bốn món đồ Disney" trong chương trình phát sóng trực tiếp của Trương Bá Chi. Người này đã đăng bài lên mạng xã hội nhằm chỉ trích nữ diễn viên bán hàng giả, đồng thời đăng những bằng chứng liên quan và cuộc trò chuyện giao dịch bán hàng.

Trương Bá Chi bị tố bán hàng kém chất lượng, người mua còn đưa ra bằng chứng buộc tội - Ảnh 2
Trương Bá Chi bị tố bán hàng kém chất lượng, người mua còn đưa ra bằng chứng buộc tội - Ảnh 3
Mặt hàng sản phẩm không giống như những gì Trương Bá Chi nói trên livestream. Ảnh: Internet

Thông qua những bức ảnh đăng tải, hàng hóa mà netizen nhận được hoàn toàn không giống với hình thực tế, vẫn còn vết rách, chất lượng không tốt, hầu như không có hoặc rất ít nhung trong đó, khác hoàn toàn với miêu tả của Trương Bá Chi trước đó.

Chính vì lý do này mà cư dân mạng bày tỏ sự thất vọng và ngay lập tức liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng, tuy nhiên câu trả lời của họ càng khiến người này bức xúc hơn. có rất nhiều đánh giá không tốt xuất hiện trên nền tảng và giá trị của sản phẩm không tương xứng với giá trị bán.

Trương Bá Chi bị tố bán hàng kém chất lượng, người mua còn đưa ra bằng chứng buộc tội - Ảnh 4

Trước đó, nhiều khán giả phàn nàn Trương Bá Chi quảng cáo không chân thực. Nhiều sản phẩm mà cô giới thiệu chỉ có giá trên dưới 10 NDT, máy sấy tóc khoảng 29,9 NDT, bình nóng lạnh 39,9 NDT, nữ diễn viên khẳng định sản phẩm tốt, hữu ích, cô rất thích, nhưng khán giả cho rằng ngôi sao như Trương Bá Chi sẽ không sử dụng đồ bình dân như vậy.

Sự nghiệp Trương Bá Chi được vực lại sau khi tham gia show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng. Hiện tại, cô chủ yếu hoạt động tại thị trường Trung Quốc đại lục. Nữ diễn viên được mời tham gia nhiều show giải trí và sự kiện thời trang.

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