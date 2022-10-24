Trương Bá Chi muốn 2 con bỏ họ bố, Tạ Đình Phong kịch liệt phản đối

Sao quốc tế 24/10/2022 14:20

Tạ Đình Phong một mực phản đối khi biết Trương Bá Chi muốn đổi họ cho 2 quý tử.

Dù đã ly hôn nhiều năm nhưng Trương Bá ChiTạ Đình Phong vẫn là cặp đôi gây ồn ào cả làng giải trí Cbiz. Nhiều lần cả hai trở thành tâm điểm chú ý của dân mạng khi rộ tin họ tái hợp. Nhưng đến giờ đó chỉ là tin đồn thiếu căn cứ. Mới đây, Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong lại vừa mâu thuẫn, chuyện có liên quan đến các con.

Trương Bá Chi muốn 2 con bỏ họ bố, Tạ Đình Phong kịch liệt phản đối - Ảnh 1
Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi. Ảnh: Internet

Theo đó, Trương Bá Chi một lần nữa bày tỏ bản thân nuôi con một mình rất vất vả, chính vì vậy cô mong muốn đổi họ cho 2 con trai. Tuy nhiên, phía chồng cũ Tạ Đình Phong phản đối mạnh mẽ, kiên quyết không để Trương Bá Chi đổi họ cho 2 con trai. 

Trên thực tế, Tạ Đình Phong vẫn là cha của bọn trẻ và anh mong muốn các con phải mang họ của anh. Tạ Đình Phong vẫn dành tiền nuôi con và mới chu cấp cho bọn trẻ số tiền không nhỏ giúp Trương Bá Chi. Tuy nhiên, bà mẹ 3 con không xác nhận chuyện này.

Một số nguồn tin còn tiết lộ rằng Tạ Đình Phong đã cố gắng giành lại quyền nuôi hai con khi chi số tiền 30 triệu USD (hơn 745 tỷ đồng). Nhưng trước việc chồng cũ chi số tiền "khủng" để giành quyền nuôi con, Trương Bá Chi đã từ chối và cho rằng: Con cái là sinh mệnh của cô, tiền bạc hay bất cứ thứ gì cũng không thể đánh đổi các con được.

Sau khi hay tin, nhiều phương tiện truyền thông Hong Kong quay sang hỏi suy nghĩ của nam diễn viên gạo cội Tạ Hiền - bố Tạ Đình Phong. Sau khi biết Trương Bá Chi sắp đổi họ, Tạ Hiền đã thẳng thắn chia sẻ: "Tôi tôn trọng sự lựa chọn của người trẻ, tôi không có gì để nói".  

Trương Bá Chi muốn 2 con bỏ họ bố, Tạ Đình Phong kịch liệt phản đối - Ảnh 2
Bố chồng cũ không phản đối việc Trương Bá Chi thay đổi họ các con. Ảnh: Internet

Theo ông, Trương Bá Chi một mình chăm 2 con rất vất vả. Lúc mang thai và sinh con cô cũng chịu nhiều hi sinh. Đối với ông Tạ Hiền, chuyện Trương Bá Chi muốn đổi họ cho cháu trai là điều bình thường. Thậm chí ông còn thể hiện sự ủng hộ hết mình đối lập với con trai.

Thực tế, ông Tạ Hiền luôn rất hài lòng với cô con dâu cũ này. Thời điểm Trương Bá Chi còn là dâu con trong nhà, nam nghệ sĩ kỳ cựu luôn dành cho cô nhiều lời ưu ái. Ông Tạ Hiền còn bày tỏ rõ thái độ không thừa nhận Vương Phi.

Mặc dù đã ly hôn Tạ Đình Phong nhiều năm nhưng Trương Bá Chi luôn giữ mối quan hệ bố chồng – nàng dâu hòa nhã với Tạ Hiền. Cô vẫn thường xuyên đưa các con trai đến thăm ông nội, hằng năm còn gửi lời chúc sinh nhật đến bố chồng cũ. Chính vì cách hành xử của con dâu mà ông Tạ Hiền luôn ủng hộ cô trong bất kỳ quyết định nào. Đó cũng là lý do mà từng có thông tin Vương Phi khó có cửa vào nhà họ Tạ dù cô là người Tạ Đình Phong lựa chọn.

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Từ khóa:   Trương Bá Chi Tạ Đình Phong Tạ Hiền sao Hoa ngữ Cbiz

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