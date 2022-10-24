'Đá' cựu chủ tịch Taobao, người mẫu Trương Đại Dịch đính hôn với phú nhị đại

Trên trang cá nhân, nữ người mẫu bày tỏ niềm hạnh phúc: "Núi có đỉnh, biển có bờ, còn em có anh".

Ngày 24/10, truyền thông Hoa ngữ đưa tin người mẫu Trương Đại Dịch chia sẻ hình ảnh buổi lễ đính hôn hoành tráng, lãng mạn của cô cùng bạn trai. Sân khấu được trang trí bằng hàng nghìn bông hoa hồng. Bạn trai Trương Đại Dịch còn tạo một cơn mưa cánh hoa khi quỳ gối cầu hôn hot girl họ Trương.

Theo truyền thông đất nước tỷ dân cho biết, bạn trai mới của Trương Đại Dịch tên Liệu Quân Hào, là phú nhị đại (thế hệ siêu giàu thứ hai). Cha mẹ Liêu Quân Hào là doanh nhân có tiếng trong lĩnh vực bất động sản ở Tứ Xuyên. Nhiều nguồn tin cho biết cả hai hẹn hò từ đầu năm, sau khi Trương Đại Dịch chuyển từ Hàng Châu tới Thành Đô (Tứ Xuyên) để làm lại sự nghiệp, quên đi bê bối đời tư.

Trong buổi lễ đính ước, bạn trai doanh nhân thề nguyện "mãi mãi yêu thương, mãi mãi bảo vệ Trương Đại Dịch". Anh hy vọng bạn gái mỗi ngày đều sống vui vẻ, hạnh phúc. Phía dưới khán đài, nhiều bạn bè thân thiết hò hét, chúc mừng cho cặp tình nhân. Trương Đại Dịch xúc động không nói lên lời.

Trương Đại Dịch hạnh phúc bên tình mới. Ảnh: Internet

Trước đó, giới giải trí rộ lên tin đồn cựu chủ tịch Taobao Tưởng Phàm ly hôn vợ - Đổng Hoa Hoa - để kết hôn với Trương Đại Dịch. Người mẫu sau đó lên tiếng phủ nhận, cho biết cô không lấy ông Tưởng và sẽ khởi kiện người tung tin sai sự thật.

Scandal ngoại tình giữa Trương Đại Dịch và cựu Chủ tịch Taobao gây chấn động Trung Quốc. Ảnh: Internet

Tháng 4/2020, Đổng Hoa Hoa - vợ của Tưởng Phàm tung các tin nhắn chứng tỏ Trương Đại Dịch quyến rũ chồng cô, cố chen chân phá hoại gia đình đang hạnh phúc của cô và nhắn tin ép Đổng Hoa Hoa phải ly hôn. Sau khi xảy ra scandal ngoại tình, chủ tịch Taobao khẳng định yêu Trương Đại Dịch hơn và muốn ở bên người tình.

Trước bê bối, Tưởng Phàm được đánh giá rất cao về tài đức trong giới thương nghiệp. Gia đình êm ấm của anh bên vợ đẹp, con thơ cũng được lòng dư luận đất nước tỷ dân. Tuy nhiên, sau khi vụ việc vỡ lở, "thái tử của Alibaba" và cô bồ họ Trương đối mặt làn sóng chỉ trích dữ dội của dân mạng.

Không chỉ bị loại khỏi các chức vụ quan trọng tại Alibaba, doanh nhân họ Tưởng còn bị tổn hại nghiêm trọng về danh tiếng.

Không chỉ Tưởng Phàm mà mỹ nhân 8X còn phải trả giá đắt vì mối tình vụng trộm. Ảnh: Internet

Về phía Trương Đại Dịch, từ khi vướng vào Tưởng Phàm, sự nghiệp của mỹ nhân 8x tụt dốc. Từ ngôi sao số một trong mảng bán hàng livestream trên Weibo, dưới sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường này và điều tiếng cá nhân, hiện gian hàng của cô không còn là cái tên hot, dù vẫn hoạt động. Theo 163, khối tài sản của Trương Đại Dịch trước đó vào khoảng 900 triệu NDT, sau bê bối, giá trị của cô giảm mạnh, chỉ còn khoảng 250 triệu NDT.

Trương Đại Dịch tên thật là Trương Dịch, sinh ra trong một gia đình lao động bình thường ở Thượng Hải năm 1988. Cô theo học ngành quản lý du lịch tại Trường kinh doanh Thượng Hải (Shanghai Business School), mơ ước trở thành hướng dẫn viên du lịch vì có thể đi khắp thế giới. Tuy nhiên, sau khi ra trường, cô làm người mẫu ảnh của một số tạp chí thời trang. Là một phụ nữ cầu tiến, nhiều tham vọng, sau đó cô kinh doanh online và dần phát triển sự nghiệp bán hàng thời trang trên mạng.