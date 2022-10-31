4 cặp sao nữ Cbiz là đối thủ 'truyền kiếp': Dương Mịch - Triệu Lệ Dĩnh không đội trời chung

Sao quốc tế 31/10/2022 17:10

Giữa những người đẹp này được cho là có "cuộc chiến ngầm" để khẳng định quyền lực, không những vậy fan đôi bên cũng rất chăm "khẩu chiến" trên mạng xã hội.

Trong giới giải trí Hoa ngữ, những cặp mỹ nhân sở hữu địa vị giới tương đương, lại thường chung đụng tài nguyên nên rất hay bị đem ra so sánh. Chẳng thế mà dần dà, họ trở thành những cặp mỹ nhân oan gia. Hễ có chuyện gì là fan lại tranh cãi, giang cư mận bàn tán. 

Triệu Lệ Dĩnh - Dương Mịch

Cả Triệu Lệ DĩnhDương Mịch đều là những diễn viên có thực lực, được đánh giá tốt trong showbiz Hoa ngữ. Triệu Lệ Dĩnh sinh năm 1987, người Đại lục. Cô được yêu thích qua nhiều phim truyền hình cổ trang như Lục Trinh truyền kỳ, Hoa Thiên Cốt, Sở Kiều truyện, Sam Sam đến rồi... Cô kết hôn với Phùng Thiệu Phong và có với nhau một người con trai. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của họ không kéo dài được lâu, tháng 4/2021, cặp đôi thông báo "đường ai nấy đi" trong sự tiếc nuối của công chúng. 

Dương Mịch là diễn viên nổi tiếng, tham gia showbiz từ khi còn nhỏ. Người đẹp được biết đến với Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa, Tiểu thời đại, Tôi là nhân chứng, Tú Xuân Đao 2... Dương Mịch kết hôn với tài tử Hong Kong Lưu Khải Uy năm 2014 và chia tay sau đó bốn năm. Con gái cô do chồng nuôi dưỡng. 

4 cặp sao nữ Cbiz là đối thủ 'truyền kiếp': Dương Mịch - Triệu Lệ Dĩnh không đội trời chung - Ảnh 1

Trong nhiều năm qua, Dương Mịch - Triệu Lệ Dĩnh luôn coi nhau là đối thủ. Cùng ở lứa tuổi ngoài 30 và có sự nghiệp riêng trong showbiz nhưng hai mỹ nhân này bị đồn không có ấn tượng tốt về nhau. 

Tuy thời gian gia nhập giới giải trí muộn hơn Dương Mịch, song mỹ nhân Sở Kiều Truyện lại nhanh chóng bắt kịp và trở thành đối thủ cân sức cân tài. Tính đến nay, 2 mỹ nhân này đã bị đem ra so sánh với nhau hơn 10 năm.

Thậm chí fan 2 bên cũng chẳng hề ưa nhau, nên việc Ong Mật và Dĩnh Hỏa Trùng cãi nhau trên mạng xã hội để so kè thực tích của thần tượng đối với fan Cbiz dường như là chuyện xảy ra như “cơm bữa”.

Lưu Thi Thi và Lưu Diệc Phi

4 cặp sao nữ Cbiz là đối thủ 'truyền kiếp': Dương Mịch - Triệu Lệ Dĩnh không đội trời chung - Ảnh 2

Lưu Diệc Phi và Lưu Thi Thi liên tục bị đem ra so sánh về nhan sắc. Ngũ quan trên gương mặt cùng thần thái của cả hai có những điểm tương đồng khiến ít nhiều khán giả bị nhận nhầm giữa họ. Chính vì thế mà Lưu Thi Thi từng được coi là "Tiểu Lưu Diệc Phi".

Vậy nhưng Lưu Thi Thi lại chịu khó thay đổi các kiểu vai diễn, dù diễn xuất còn nhiều tranh cãi. Trong khi đó, Lưu Diệc Phi đến nay vẫn chưa thoát khỏi cái bóng của Tiểu Long Nữ năm nào, ngay cả Mộng hoa lục lên sóng năm nay gây được tiếng vang, nhưng hình tượng nhân vật cũng không ấn tượng đủ để thoát danh “thần tiên tỷ tỷ”.

Dương Tử - Địch Lệ Nhiệt Ba

4 cặp sao nữ Cbiz là đối thủ 'truyền kiếp': Dương Mịch - Triệu Lệ Dĩnh không đội trời chung - Ảnh 3

Cách đây 4 năm, fan của Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Tử còn làm náo loạn Weibo khi nàng mỹ nữ Tân Cương vượt mặt người đẹp họ Dương giành giải Thị hậu Kim Ưng. Ngoài việc là lưu lượng có chung hướng phát triển, chính sự kiện Kim Ưng năm đó đã khiến Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Tử được xác định là “không đội trời chung”.

Cũng từ sau sự kiện trên, nàng mỹ nhân Tân Cương bị dính với cái danh “Thủy Hậu” khó xóa, trong khi người còn lại thường xuyên bị châm biếm bằng bình luận “đau lòng Dương Tử” khắp mạng xã hội.

Fan 2 bên thường xuyên đem thần tượng đối thủ ra chê bai, Địch Lệ Nhiệt Ba bị mắng chỉ có nhan sắc, “có sắc mà không có hương”, vai diễn nổi nhất sự nghiệp lại là vai phụ cho đàn chị… Ngược lại, Dương Tử cũng bị fan đối thủ chê cười vì nhan sắc “thẩm mỹ hỏng”, mặc đồ hiệu mà như đồ chợ, chỉ biết “cọ nhiệt” bạn diễn để nổi tiếng…

Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc

4 cặp sao nữ Cbiz là đối thủ 'truyền kiếp': Dương Mịch - Triệu Lệ Dĩnh không đội trời chung - Ảnh 4

Bạch Lộc và Triệu Lộ Tư chính là cặp kỳ phùng địch thủ mới nổi của Cbiz. Hai nàng mỹ nhân này đều có xuất phát điểm là hotgirl mạng lấn sân sang diễn xuất và đều có tác phẩm nổi bật trong sự nghiệp. Bên cạnh đó, các fan của Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc cũng thường xảy ra tranh cãi để xem ai mới là người đẹp hơn.

Triệu Lộ Tư là nghệ sĩ trẻ có con đường thăng tiến nhanh nhất trong showbiz Trung Quốc hiện nay. Cô chỉ mất 5 năm làm nghề để vào top diễn viên tuyến đầu của ngành phim ảnh xứ tỷ dân. Là ngôi sao được trả mức thù lao dẫn đầu, có nhiều vai diễn nổi bật, nhưng nữ diễn viên cũng luôn là tâm điểm của những chỉ trích từ dư luận. Công chúng thường xuyên phê phán cô diễn xuất một màu, rập khuôn nhân vật. 

Trong khi đó, Bạch Lộc phải đi lên từ những vai phụ nhỏ rồi dần trở thành lưu lượng nổi tiếng như hiện nay. 

 

 

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Từ khóa:   Dương Mịch Lưu Diệc Phi Triệu Lệ Dĩnh Triệu Lộ Tư Lưu Thi Thi sao Hoa ngữ

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