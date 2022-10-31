'Càn Long' Trương Quốc Lập U70 vẫn phăng phăng leo núi

Ở độ tuổi "thất thập cổ lai hy", Trương Quốc Lập cho thấy sức khỏe dẻo dai, có thể leo núi nhanh nhẹn.

Truyền thông Hoa ngữ đưa tin, thời gian gần đây, Trương Quốc Lập tham gia ghi hình cho một chương trình thực tế. Chương trình đòi hỏi thể lực cao nhưng nam diễn viên gạo cội vẫn cho thấy sức khỏe tốt. Ở tuổi 67, ông chống gậy leo lên Vạn Lý Trường Thành và trong quá trình leo núi, nam diễn viên vẫn nhiệt tình hát hò để động viên tinh thần cho mọi người. Trương Quốc Lập tham gia chương trình thực tế đòi hỏi thể lực mặc dù đã ở độ tuổi 67. Ảnh: Internet Nhiều người hết lời khen ngợi “Càn Long”, khi đã gần 70 nhưng ông vẫn dẻo dai và duy trì tốc độ khá ổn định khi leo núi, không quá bị xuống sức. Gương mặt Trương Quốc Lập thần sắc tươi tỉnh và diễn viên gạo cội được khen có thể lực không thua người trẻ.

Nghệ sĩ gạo côi leo núi phăng phăng không thua kém thanh niên trẻ tuổi. Ảnh: Internet Vài năm trở lại đây, Trương Quốc Lập tham gia hàng loạt gameshow, làm đạo diễn phim, đóng phim truyền hình và phim điện ảnh. Diễn viên gạo cội từng kể trong một gameshow truyền hình là có ngày, ông làm việc 18 tiếng đồng hồ. Buổi sáng, ông đọc kịch bản, buổi chiều đi quay phim, lồng tiếng, buổi tối tham gia các chương trình giải trí. Có người so sánh, sức làm việc của nam diễn viên sinh năm 1955 không thua gì các diễn viên trẻ đang ở đỉnh cao sự nghiệp.

Trương Quốc Lập thể hiện rất thành công hình ảnh vua Càn Long, vua Khang Hy trong phim ảnh. Ảnh: Internet Trương Quốc Lập sinh năm 1955, thành danh ở cả vị trí đạo diễn, diễn viên lẫn giám sát sản xuất. Ông có vị trí rất vững chắc trong lĩnh vực phim truyền hình của Trung Quốc, được xếp vào hàng ngũ 10 diễn viên xuất sắc nhất Trung Quốc năm 2000. Năm 2002, ông trở thành Viện trưởng Viện Điện ảnh Đại Học Trùng Khánh. Trương Quốc Lập được xem là một trong những nghệ sĩ thể hiện vai Càn Long duyên nhất trên màn ảnh Trung Quốc. Nam diễn viên từng ghi dấu trong lòng khán giả khi tham gia nhiều bộ phim đình đám như: Tể Tướng Lưu Gù, Khang Hy Vi Hành, Bản Lĩnh Kỷ Hiểu Lam... Ngoài sự nghiệp diễn xuất thăng hoa, diễn viên Trương Quốc Lập gây chú ý với chuyện tình giữa ông và người vợ hiện tại - nữ diễn viên Đặng Tiệp. Cặp đôi là một trong những cặp tình nhân nổi tiếng nhất của làng giải trí Trung Quốc. Cả hai xuất phát điểm từ tình yêu chung với nghệ thuật. Trương Quốc Lập và vợ. Ảnh: Internet Sau gần 30 năm chung sống, "Vua Càn Long" đời thường và bà xã vẫn gắn bó bên nhau. Cặp đôi hiếm muộn con cái nên Đặng Tiệp thuyết phục ông xã nhận nuôi một bé gái vào năm 2005. Sau đó, "Vua Càn Long" và bà xã tiếp tục nhận thêm một bé trai. Trước đó, Trương Quốc Lập còn có một con trai riêng là nam diễn viên Trương Mặc.

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