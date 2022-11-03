Gần 2 thập kỷ trôi qua, nữ chính 'Như ý cát tường' vẫn khiến bao trái tim rung động bởi vẻ đẹp vượt thời gian

Sao quốc tế 03/11/2022 17:58

Đã 19 năm kể từ khi bộ phim "Như ý cát tường" được phát sóng nhưng nàng “Như Ý” Trần Hảo vẫn luôn là biểu tượng nhan sắc trong trái tim bao thế hệ khán giả.

Mới đây, Trần Hảo đã chia sẻ một bộ ảnh mới trên mạng xã hội. Trong ảnh, Trần Hảo trang điểm nhẹ nhàng, với mái tóc bồng bềnh, bờ vai lộ ra nhỏ nhắn, thanh thoát. Nhan sắc của mỹ nhân xứ Trung ở tuổi 43 khiến cư dân mạng phải xuýt xoa khen ngợi.

Gần 2 thập kỷ trôi qua, nữ chính 'Như ý cát tường' vẫn khiến bao trái tim rung động bởi vẻ đẹp vượt thời gian - Ảnh 1

Trần Hảo sinh năm 1979 trong một gia đình công nhân viên chức ở Thanh Đảo, Trung Quốc. Với nhan sắc xinh đẹp, tài năng được bộc phát từ khi là một cô bé, Trần Hảo sớm tiếp xúc với giới nghệ thuật. Năm học cấp hai, cô được chọn làm MC cho một chương trình thiếu nhi của đài truyền hình quê nhà.

Gần 2 thập kỷ trôi qua, nữ chính 'Như ý cát tường' vẫn khiến bao trái tim rung động bởi vẻ đẹp vượt thời gian - Ảnh 2

Năm 1997, Trần Hảo thi đỗ khoa biểu diễn của Học viện Hý kịch Trung ương Trung Quốc và bắt đầu được mời đóng phim khi còn đang đi học. Do vậy, khi chưa tốt nghiệp, cô đã có cơ hội hợp tác với các ngôi sao đình đám của làng giải trí Hoa ngữ như Ninh Tịnh, Vương Học Binh...

Nét đẹp thanh tú, sắc sảo và đặc biệt là đôi mắt sáng giúp Trần Hảo được đạo diễn ưu ái chọn vào các vai mỹ nhân cổ trang trong các phim như Thiên long bát bộ, Tân Tam quốc diễn nghĩa, Như Ý Cát Tường, Tôi yêu sư tử hà đông…

Gần 2 thập kỷ trôi qua, nữ chính 'Như ý cát tường' vẫn khiến bao trái tim rung động bởi vẻ đẹp vượt thời gian - Ảnh 3
Gần 2 thập kỷ trôi qua, nữ chính 'Như ý cát tường' vẫn khiến bao trái tim rung động bởi vẻ đẹp vượt thời gian - Ảnh 4

Dù nổi tiếng nhưng nữ diễn viên lại trầm lặng, kín tiếng trong cuộc sống riêng. Suốt những năm tháng tham gia làng giải trí, cô không vướng phải ồn ào đời tư nào, thậm chí chuyện hẹn hò kết hôn của cũng được giữ kín. Năm 2009, Trần Hảo kết hôn với Tổng giám đốc toàn khu vực Đại Trung Hoa của KKR & Co. L.P Lưu Hải Phong. Cặp đôi có với nhau 2 cô con gái.

Gần 2 thập kỷ trôi qua, nữ chính 'Như ý cát tường' vẫn khiến bao trái tim rung động bởi vẻ đẹp vượt thời gian - Ảnh 5

Sau khi kết hôn, nữ diễn viên dần rút khỏi showbiz. Cô chủ yếu dành thời gian để học tập nâng cao và trở thành giảng viên của Học viện hý kịch Trung ương - nơi được mệnh danh là "lò đào tạo" sao hạng A tại Trung Quốc. Đồng thời, đây cũng chính là ngôi trường danh giá mà nữ diễn viên đã từng theo học. 

Ngoài ra Trần Hảo còn theo chồng học kinh doanh và trở thành nhà đầu tư có tiếng trên thị trường chứng khoán.  Bộ phim cuối cùng cô tham gia là Đãi giá lão ba từ năm 2015. Trần Hảo hiện giữ chức Phó chủ tịch Hiệp hội Diễn viên truyền hình Trung Quốc.

Gần 2 thập kỷ trôi qua, nữ chính 'Như ý cát tường' vẫn khiến bao trái tim rung động bởi vẻ đẹp vượt thời gian - Ảnh 6
Gần 2 thập kỷ trôi qua, nữ chính 'Như ý cát tường' vẫn khiến bao trái tim rung động bởi vẻ đẹp vượt thời gian - Ảnh 7

Những năm gần đây, Trần Hảo đôi khi vẫn xuất hiện trước công chúng, ở các sự kiện hay trong vai trò diễn viên khách mời. Mỗi lần như vậy, cô lại khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ bởi nhan sắc trẻ đẹp và vóc dáng thon gọn bất chấp tuổi tác.

Nàng "Như Ý" đã chia sẻ với báo giới về bí quyết chăm da, giữ dáng ở tuổi U50. Người đẹp cho biết việc vận động, tập thể dục thường xuyên để tiết ra mồ hôi cũng là một cách giúp da đẹp, dáng xinh. Bên cạnh đó, Trần Hảo kiên quyết "nói không" với việc trang điểm, sử dụng mỹ phẩm trong những ngày nghỉ. Cô cũng khuyên người hâm mộ rằng nên uống nhiều nước để da đẹp hơn.

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