Mỹ nhân Hoa ngữ đụng tạo hình cổ trang: Triệu Lệ Dĩnh đẹp xuất sắc, 'ăn đứt' 3 mỹ nhân đình đám

Triệu Lệ Dĩnh hiện đang là một trong những gương mặt tiểu hoa được săn đón bậc nhất màn ảnh Hoa ngữ. Hiện nữ diễn viên đang thực hiện ghi hình cho bộ phim cổ trang Dữ Phượng Hành hợp tác cùng mỹ nam Sở Kiều Truyện Lâm Canh Tân.

Bộ đầu tiên là khi nhân vật tham chiến. Hình tượng mạnh mẽ xông pha chiến trường của nữ diễn khiến người xem mê mẩn, mong chờ khi phim lên sóng.

Cách đây không lâu, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền hình ảnh chụp lại tạo hình mới nhất của Triệu Lệ Dĩnh trên phim trường Dữ Phượng Hành và lập tức gây sốt mạng xã hội.

Bộ thứ 2 Triệu Lệ Dĩnh lại được khen khí chất thần tiên với bộ trang phục đỏ đơn giản, không phụ kiện, kiểu tóc xõa không hề cầu kỳ nhưng mang lại cảm giác yên bình. Khí chất của Triệu Lệ Dĩnh được ví như Thẩm Ly bước ra từ tiểu thuyết. Nữ diễn viên vừa toát lên vẻ đẹp dịu dàng vừa kiêu sa khiến khán giả phải cảm thán.

Dương Mịch

Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương với sự góp mặt của Dương Mịch và Cung Tuấn hiện đang là bộ phim nhận về nhiều quan tâm của khán giả mặc dù mới chỉ đang tiến hành ghi hình. Những hình ảnh mới nhất của cặp đôi diễn viên chính cũng liên tục được đoàn làm phim cập nhật.

Cách đây không lâu, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền những hình ảnh của Dương Mịch trên phim trường Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương. Theo loạt ảnh mới, Dương Mịch xuất hiện với tạo hình đầy mới mẻ. Nữ diễn viên diện y phục cổ trang màu đỏ có thiết kế khoét cổ khá sâu, tạo nên cảm giác hiện đại. Tạo hình này giúp tôn lên vóc dáng thon gọn cùng nước da trắng sáng của mỹ nhân Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa.

Dương Mịch được khen vẫn giữ vững phong độ mỹ nhân cổ trang khi mỗi lần nhận vai mới là tạo nên hình ảnh độc đáo, không trùng lập với những hình ảnh trước đó.

Lưu Thi Thi

Sau quãng thời gian dài nghỉ ngơi, Lưu Thi Thi đã quay lại dòng phim cổ trang với tác phẩm Nhất Niệm Quan Sơn. Nhan sắc của Lưu Thi Thi trở thành tâm điểm chú ý của netizen, trong tạo hình hồng y khí chất hiệp khách giang hồ, nữ diễn viên xinh đẹp vừa thần thái vừa có sự mạnh mẽ và phóng khoáng khó tả bằng lời.

Phần đông cư dân mạng đều rất đồng tình và nhận định "mỹ nhân cổ trang" đã quay trở lại.

Khí chất và phong độ của Lưu Thi Thi sau một thời gian dài không đóng phim cổ trang vẫn vẹn nguyên như thời Tiên Kiếm hay Túy Linh Lung, khán giả đang rất nóng lòng để thưởng thức màn "comeback" này của Nhược Hy năm nào.

Dương Tử

Dương Tử hiện là một trong những nữ diễn viên nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả yêu phim Hoa ngữ. Không chỉ khẳng định được tên tuổi của mình trên thị trường màn ảnh, mà mỹ nhân họ Dương còn có lượng fan hâm mộ hùng hậu nhất nhì Cbiz.

Cô vừa hoàn thành xong những cảnh quay của Trường Tương Tư và ngay lập tức dành tặng fan bộ ảnh mặc áo cưới đỏ vô cùng độc đáo. Đặc biệt, biểu cảm pha chút u buồn, cùng gương mặt thanh thoát càng giúp Dương Tử được nhận xét là giống hệt nữ chính Tiểu Yêu trong nguyên tác.

Tuy nhiên, nhan sắc và khí chất của Dương Tử vẫn bị chê thua kém các đàn chị 8x khi cùng mặc hồng y. Nữ diễn viên dù đóng nhiều phim cổ trang nhưng lười thay đổi, tạo hình nhàm chán lặp lại trong nhiều tác phẩm.