Với những khán giả yêu mến phim kiếm hiệp Kim Dung, không ai là không biết đến nhân vật Tiểu Long Nữ sở hữu nhan sắc xinh đẹp, thanh thoát như thần tiên. Tiểu Long Nữ trong miêu tả của cố nhà văn Kim Dung là người con gái băng thanh ngọc khiết, nhu mì, dịu dàng.

Hồi tháng 8/2019, truyền thông Trung Quốc đưa tin bộ phim Thần điêu đại hiệp phiên bản web-drama đang tiến hành ghi hình ở Hoành Điếm - Trung Quốc. Trong đó, đảm nhận vai Tiểu Long Nữ chính là nữ diễn viên trẻ Từ Đông Đông.

Tuy nhiên, cũng không ít phiên bản Tiểu Long Nữ mà mỗi khi nhắc đến khán giả chỉ muốn quên đ. Từ Đông Đông chính là một trong số đó khi cô từng mang đến một phiên bản Tiểu Long Nữ phản cảm, khó chịu.

Từ Đông Đông - Tiểu Long Nữ khán giả muốn quên nhất. Ảnh: Internet

Cô là người mẫu, diễn viên được yêu thích tại Trung Quốc nhờ thân hình gợi cảm, vóc dáng đồng hồ cát. Từ Đông Đông còn được mệnh danh là "Kim Kardashian phiên bản Trung", thường xuyên khoe ảnh nóng bỏng. Tuy nhiên, việc Từ Đông Đông vào vai mỹ nữ băng thanh ngọc khiết như Tiểu Long Nữ nhận sự phản đối dữ dội của công chúng.

Từ Đông Đông luôn gắn liền với hình ảnh gợi cảm. Ảnh: Internet

Từ Đông Đông còn có đời tư nhiều thị phi. Năm 2013, người đẹp 9x bị vướng tin đồn giả làm gái trinh để bán thân cho đại gia với giá 1,5 triệu tệ (5 tỷ đồng). Một blogger còn tung tin Từ Đông Đông vốn đã "mất lần đầu tiên" vào năm 16 tuổi. Scandal "đi khách" này ảnh hưởng không nhỏ đến sự nghiệp diễn xuất của Từ Đông Đông. Tuy nhiên, cô tuyên bố thời gian sẽ cho thấy sự thật và chứng minh tài năng của cô.

Cũng vào năm hóa thân thành Cô Cô, Từ Đông Đông khiến cư dân mạng vô cùng sửng sốt khi gặp biến chứng, lâm vào tình trạng nguy kịch sau một cuộc phẫu thuật vòng 1. Thay vì đi bệnh viện có chuyên môn cao, cô lại chọn viện thẩm mỹ có giá thành rẻ hơn, song kết quả lại vô cùng đắng cay. Từ Đông Đông gặp biến chứng, ảnh hưởng đến huyết áp lẫn nhịp tim nhưng rất may đã vượt qua được nguy hiểm.

Cho đến hiện tại, cái tên Từ Đông Đông đã trở nên mờ nhạt hoàn toàn trên phương diện diễn xuất. Nữ diễn viên hiếm khi đóng phim, chỉ có thể tận dụng ngoại hình để kiếm quảng cáo hay live stream.

Trước khi đảm nhận vai Tiểu Long Nữ trong Thần điêu đại hiệp, Từ Đông Đông từng tham gia một số bộ phim điện ảnh, nhưng hầu hết là các vai khoe thân trong Mùa xuân của Margaret (2017), Áo Môn phong vân 3 (2016), Cung huấn luyện nam thần (2016), Hợp đồng nam nữ (2015), Mật mã giấc mơ (2013), Flash Play (2013).