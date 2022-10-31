'Tiểu tam' Trương Đại Dịch vẫn khốn đốn sau bê bối tình ái với cựu chủ tịch Taobao

Nữ người mẫu hiện là hot girl mạng bình dân, không còn nhận được sự quan tâm như thời kỳ đỉnh cao.

Ngày 31/10, nhân dịp sinh nhật, Trương Đại Dịch đăng ảnh cùng vị hôn phu Liêu Quân Hào lên tài khoản mạng xã hội. Đây là lần hiếm hoi nữ người mẫu đăng tải khoảnh khắc tình cảm bên bạn trai. Cô cũng tiết lộ không gian sống mới ở Tứ Xuyên (Trung Quốc) từ khi chuyển đến đây định cư vào tháng 7. Ngày 23/10 vừa qua, Trương Đại Dịch chính thức nhận lời cầu hôn của Liêu Quân Hào. Người đẹp hạnh phúc viết: "Núi có đỉnh, biển có bờ, em có anh". Chàng thiếu gia họ Liêu hy vọng, anh và Trương Đại Dịch sẽ có cuộc sống bình yên, hạnh phúc bên nhau.

Liêu Quân Hào, bạn trai hiện tại của Trương Đại Dịch, là con trai của một gia tộc giàu có. Cha mẹ Liêu Quân Hào là doanh nhân có tiếng trong lĩnh vực bất động sản ở Tứ Xuyên, Trung Quốc. Trương Đại Dịch đã chuyển đến Thành Đô, Tứ Xuyên, Trung Quốc để sinh sống từ khi hò hẹn Liêu Quân Hào. Tính đến nay, cặp đôi đã ở bên nhau khoảng nửa năm và rất nghiêm túc trong mối quan hệ tình cảm. Theo truyền thông Hoa ngữ, 2 năm sau bê bối ngoại tình với Tưởng Phàm - cựu chủ tịch Taobao, Trương Đại Dịch vẫn còn là cái gai trong mắt công chúng. Bất chấp việc cô đã chia tay Tưởng Phàm, bắt đầu cuộc sống mới nhưng nhiều khán giả vẫn dùng chuyện cũ công kích người đẹp. Bên dưới các bài đăng của Trương Đại Dịch, cư dân mạng không ngừng bới móc quá khứ từng làm kẻ thứ 3, nghi vấn mang thai con Tưởng Phàm của nữ người mẫu.

Sau bê bối đời tư, Trương Đại Dịch sống kín tiếng, không còn xuất hiện trước truyền thông hay cập nhật quá nhiều hình ảnh về cuộc sống riêng. Do không xuất hiện nhiều, tiếng tăm của nữ người mẫu giảm mạnh. Theo Sohu, Trương Đại Dịch hiện sa sút nghiêm trọng. Các trang bán hàng, tài khoản tư vấn làm đẹp của nữ người mẫu chỉ còn vài nghìn lượt tương tác từ công chúng. Điều này cho thấy mức độ tổn hại danh tiếng nặng nề mà Trương Đại Dịch hứng chịu sau bê bối tình ái với Tưởng Phàm. Ifeng nhận xét Trương Đại Dịch hiện là hot girl bình dân, không được mấy người quan tâm của Trung Quốc. Trước khi scandal nổ ra, Trương Đại Dịch từng là người mẫu - hot girl mạng và doanh nhân trẻ có sức ảnh hưởng lớn đến giới trẻ tại Trung Quốc. Năm 2014, Trương Đại Dịch được xem là "bà trùm" trong lĩnh vực kinh doanh online tại Trung Quốc, được ví như "Kylie Jenner Trung Quốc". Trang cá nhân của Trương Đại Dịch có hơn 11 triệu người theo dõi và mỗi năm, cô thu về gần 100 triệu USD doanh thu bán hàng. Tuy nhiên, bê bối làm tiểu tam đã khiến sự nghiệp kinh doanh của Trương Đại Dịch bị ảnh hưởng, hình ảnh hoàn hảo của cô trong mắt công chúng sụp đổ hoàn toàn. Một năm sau ồn ào, công ty của Trương Đại Dịch bị sáp nhập vì thiệt hại tài chính khổng lồ. Người đẹp 8X tổn thất kinh tế hơn 100 triệu USD, và quan trọng hơn hết là cô không còn cơ hội kiếm tiền bằng hình ảnh và danh tiếng của chính mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tieu-tam-truong-dai-dich-van-khon-don-sau-be-boi-tinh-ai-voi-cuu-chu-tich-taobao-519785.html