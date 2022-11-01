Lưu Thụ Minh, đóng Quan Vũ trong "Tam quốc diễn nghĩa" 1994, qua đời ở tuổi 66 vì nhồi máu cơ tim.

Truyền thông Hoa ngữ đồng loạt đưa tin, diễn viên Lục Thụ Minh qua đời tại quê nhà Tây An, Thiểm Tây sáng 1/11. Theo thông tin từ Ủy ban công tác diễn viên của Hiệp hội Truyền hình Trung Quốc, nam diễn viên qua đời sau cơn nhồi máu cơ tim. Tài tử Lục Thụ Minh. Ảnh: Internet Lục Thụ Minh nổi tiếng với vai Quan Vũ (Quan Công) trong bộ phim Tam Quốc Diễn Nghĩa phiên bản năm 1994. Với ngoại hình đạo mạo, phong thái yêng hùng, ông được gọi là "Quan Vũ đẹp nhất màn ảnh Hoa ngữ".

Truyền thông đánh giá, ông khắc họa cực kỳ thành công một Quan Vũ trượng nghĩa, hào hiệp và rất mực trung thành. Từng có thời gian, khán giả Trung Quốc lấy hình ảnh của nam diễn viên để thay cho ảnh thờ Quan Công. Ông còn được quê hương của Quan Vũ chọn là đại sứ hình ảnh. Cứ vào ngày 6/8 hàng năm, ông đều về thăm quê hương của danh tướng này. Sau này, có nhiều nghệ sĩ thể hiện nhân vật như Vu Vinh Quang, Chân Tử Đan, Địch Long, Hàn Canh nhưng khó ai vượt qua hình tượng kinh điển của ông. Đến thời điểm này, nhiều bức tranh, tượng vẫn phỏng theo hình ảnh tài tử để mô tả về Quan Vũ.

Tạo hình nhân vật Quan Vân Trường (Quan Vũ) của Lục Thụ Minh trong phim "Tam quốc diễn nghĩa" phiên bản 1994. Ảnh: Internet Tài tử sinh năm 1956, ở Thanh Đảo, Sơn Đông, sau đó chuyển đến Thiểm Tây cùng cha. Năm 1980, khi đến Tây An để thi, ông lọt vào mắt xanh một diễn viên kịch của đoàn kịch Tây An, sau đó được mời tham gia kỳ thi tuyển sinh của đoàn kịch và trở thành nhân sự tại đây. Từ năm 1983, ông bắt đầu đóng phim, thể hiện năng lực diễn xuất qua nhiều tác phẩm kinh điển, trong đó nổi bật nhất là vai Quan Vũ phim Tam Quốc Diễn Nghĩa. Trong cuốn tự truyện Tôi Gặp Quan Công xuất bản năm 2015, Lục Thụ Minh thừa nhận mặc cảm vì quá khứ tù tội khiến ông ngồi tù 18 tháng. Ông không chia sẻ lý do và đứng lên làm lại cuộc đời bằng những vai phụ nhỏ nhặt. Tài tử nói bộ phim Tam Quốc Diễn Nghĩa là cứu tinh của cuộc đời ông. Ngoài sự nghiệp diễn xuất, Lục Thụ Minh từng đảm nhận vị trí Giám đốc Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Truyền thông Bằng Đồ (Thiểm Tây). Sau nhiều năm công tác trong lĩnh vực nghệ thuật, Lục Thụ Minh vẫn rất yêu nghề. Ngoài 60 tuổi, ông vẫn đóng phim đều đặn. Hôm 30/10, ông còn đăng Weibo một ca khúc để chúc người dân khu vực Hà Nam chiến thắng dịch bệnh.

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