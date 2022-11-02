Diễn viên 'Hoàng Phi Hồng' qua đời ở tuổi 70

Sao quốc tế 02/11/2022 17:36

Võ sư, đạo diễn võ thuật nổi tiếng của dòng TVB Từ Trung Tín qua đời chiều 2/11, hưởng thọ 70 tuổi.

Truyền thông Hoa ngữ đưa tin ngôi sao võ thuật Hong Kong, Trung Quốc Từ Trung Tín qua đời vào chiều 2/11 vì bệnh tật, hưởng thọ 70 tuổi. 

Những tháng gần đây, Từ Trung Tín ít xuất hiện công khai. Hồi tháng 4, do sức khỏe kém, Từ Trung Tín ngừng công việc diễn cảnh hành động cho phim của đài TVB.

Diễn viên 'Hoàng Phi Hồng' qua đời ở tuổi 70 - Ảnh 1

Diễn viên Từ Trung Tín. Ảnh: Mpweekly

Ngoài vai trò diễn viên, ông còn chỉ đạo hành động cho nhiều tác phẩm truyền hình, như Thiện nữ u hồn 1987, Quần tinh hội 1992, Thiện nữ u hồn 2011... Năm ngoái, nghệ sĩ nói không có ý định nghỉ hưu, ông muốn làm việc tới khi không có ai mời.

Từ Trung Tín sinh năm 1952 ở Hong Kong, gia nhập làng phim thập niên 1960 với vai trò diễn viên đóng thế. Không may thay, tai nạn tại phim trường năm 1989 đã kết thúc sự nghiệp đóng hành động của ông. Thời điểm đó, diễn viên đứt dây chằng chéo khi đóng cảnh nhảy từ cửa sổ tầng 2, xoay mình trên nền đất.

Sau đó, Từ Trung Tín chuyển sang thiết kế võ thuật, chỉ đạo võ thuật và đóng vai phụ trong nhiều phim điện ảnh, truyền hình. 

Hơn 40 năm trong nghề, Từ Trung Tín đã chứng kiến ​​sự thăng trầm của dòng phim hành động Hong Kong. Thời gian nghệ sĩ hoạt động sôi nổi cũng là thời kỳ huy hoàng nhất của phim võ thuật xứ Cảng thơm.

Nghệ sĩ góp mặt trong hơn 100 tác phẩm điện ảnh, truyền hình như Xà hình điêu thủ, Thành Cát Tư Hãn, Thiên nhược hữu tình, Lôi đình tảo độc, Thiện nữ u hồn 2011, Kim tiền đế quốc, Tứ đại thám trưởng... Trên màn ảnh đài TVB, Từ Trung Tín thường đóng trùm xã hội đen, cướp, lưu manh trong các phim như Cự luân, Đường tâm phong bạo 3, Ẩm thực tranh tài...

Nghệ sĩ kết hôn với người phụ nữ Đài Loan tên Lâm Khiết Vân, có hai con một trai và một gái. 

Tài tử Trịnh Y Kiện đẩy xe lăn đưa mẹ già đi dạo công viên

Tài tử Trịnh Y Kiện đẩy xe lăn đưa mẹ già đi dạo công viên

Sau thời gian bận rộn với công việc, Trịnh Y Kiện dành thời gian chăm sóc và ở bên mẹ già.

Xem thêm
Từ khóa:   Từ Trung Tín Hoàng Phi Hồng Từ Trung Tín qua đời sao Hoa ngữ Cbiz

TIN LIÊN QUAN

Tài tử Trịnh Y Kiện đẩy xe lăn đưa mẹ già đi dạo công viên

Tài tử Trịnh Y Kiện đẩy xe lăn đưa mẹ già đi dạo công viên

'Nợ như chúa chổm', phải livestream bán hàng nhưng Lý Á Bằng vẫn sống sung túc

'Nợ như chúa chổm', phải livestream bán hàng nhưng Lý Á Bằng vẫn sống sung túc

Tiểu Long Nữ đáng quên nhất màn ảnh: Tài năng hạn hẹp, nghiện khoe thân và ồn ào bán dâm gây chấn động

Tiểu Long Nữ đáng quên nhất màn ảnh: Tài năng hạn hẹp, nghiện khoe thân và ồn ào bán dâm gây chấn động

Tài tử đóng Quách Tĩnh tân 'Anh hùng xạ điêu' bị chê tơi tả

Tài tử đóng Quách Tĩnh tân 'Anh hùng xạ điêu' bị chê tơi tả

Lưu Phẩm Ngôn nhịn ăn, nhịn uống để có vóc dáng như mơ

Lưu Phẩm Ngôn nhịn ăn, nhịn uống để có vóc dáng như mơ

'Quan Vũ' đẹp nhất màn ảnh qua đời ở tuổi 66

'Quan Vũ' đẹp nhất màn ảnh qua đời ở tuổi 66

TIN MỚI NHẤT

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Tâm sự 1 giờ 32 phút trước
Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Ngoại tình 2 giờ 32 phút trước
Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 32 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 2 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 42 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 47 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 7 giờ 2 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 47 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 8 giờ 2 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI