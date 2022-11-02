Võ sư, đạo diễn võ thuật nổi tiếng của dòng TVB Từ Trung Tín qua đời chiều 2/11, hưởng thọ 70 tuổi.

Truyền thông Hoa ngữ đưa tin ngôi sao võ thuật Hong Kong, Trung Quốc Từ Trung Tín qua đời vào chiều 2/11 vì bệnh tật, hưởng thọ 70 tuổi.

Những tháng gần đây, Từ Trung Tín ít xuất hiện công khai. Hồi tháng 4, do sức khỏe kém, Từ Trung Tín ngừng công việc diễn cảnh hành động cho phim của đài TVB.

Diễn viên Từ Trung Tín. Ảnh: Mpweekly

Ngoài vai trò diễn viên, ông còn chỉ đạo hành động cho nhiều tác phẩm truyền hình, như Thiện nữ u hồn 1987, Quần tinh hội 1992, Thiện nữ u hồn 2011... Năm ngoái, nghệ sĩ nói không có ý định nghỉ hưu, ông muốn làm việc tới khi không có ai mời.

Từ Trung Tín sinh năm 1952 ở Hong Kong, gia nhập làng phim thập niên 1960 với vai trò diễn viên đóng thế. Không may thay, tai nạn tại phim trường năm 1989 đã kết thúc sự nghiệp đóng hành động của ông. Thời điểm đó, diễn viên đứt dây chằng chéo khi đóng cảnh nhảy từ cửa sổ tầng 2, xoay mình trên nền đất.

Sau đó, Từ Trung Tín chuyển sang thiết kế võ thuật, chỉ đạo võ thuật và đóng vai phụ trong nhiều phim điện ảnh, truyền hình.

Hơn 40 năm trong nghề, Từ Trung Tín đã chứng kiến ​​sự thăng trầm của dòng phim hành động Hong Kong. Thời gian nghệ sĩ hoạt động sôi nổi cũng là thời kỳ huy hoàng nhất của phim võ thuật xứ Cảng thơm.

Nghệ sĩ góp mặt trong hơn 100 tác phẩm điện ảnh, truyền hình như Xà hình điêu thủ, Thành Cát Tư Hãn, Thiên nhược hữu tình, Lôi đình tảo độc, Thiện nữ u hồn 2011, Kim tiền đế quốc, Tứ đại thám trưởng... Trên màn ảnh đài TVB, Từ Trung Tín thường đóng trùm xã hội đen, cướp, lưu manh trong các phim như Cự luân, Đường tâm phong bạo 3, Ẩm thực tranh tài...

Nghệ sĩ kết hôn với người phụ nữ Đài Loan tên Lâm Khiết Vân, có hai con một trai và một gái.

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