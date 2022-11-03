Tạo hình mới của Ngu Thư Hân trong 'Tiên kiếm kỳ hiệp 6' tiếp tục bị chê tơi tả

Sao quốc tế 03/11/2022 14:55

Nhiều người cho rằng, tạo hình của Ngu Thư Hân trong "Tiên kiếm kỳ hiệp 6" có phần rườm rà, rối mắt, không mang đến cảm giác kỳ ảo của thần tiên.

Nằm trong loạt phim Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện từng nổi danh màn ảnh Hoa ngữ nên Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện 6 do Ngu Thư HânHứa Khải đóng chính cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả mặc dù chỉ mới đang trong quá trình ghi hình. Để tạo nhiệt cho bộ phim trước ngày lên sóng, đoàn làm phim cũng liên tục tung ra những hình ảnh mới nhất của dàn diễn viên trên phim trường. 

Mới đây, tạo hình của Ngu Thư Hân trong bộ phim Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 6 đã được tiết lộ thêm. Trong các bức ảnh đăng tải, nữ diễn viên diện trang phục xanh dương, tạo dáng với các động tác võ thuật. 

Tạo hình mới của Ngu Thư Hân trong 'Tiên kiếm kỳ hiệp 6' tiếp tục bị chê tơi tả - Ảnh 1
Tạo hình mới của Ngu Thư Hân trong 'Tiên kiếm kỳ hiệp 6' tiếp tục bị chê tơi tả - Ảnh 2
Tạo hình mới của Ngu Thư Hân trong 'Tiên kiếm kỳ hiệp 6' tiếp tục bị chê tơi tả - Ảnh 3
Tạo hình mới của Ngu Thư Hân trong 'Tiên kiếm kỳ hiệp 6' tiếp tục bị chê tơi tả - Ảnh 4
Tạo hình của Ngu Thư Hân trong "Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 6" tiếp tục được hé lộ. Ảnh: Internet

Ngay sau khi được chia sẻ, tạo hình của Ngu Thư Hân được dân mạng bàn tán rôm rả. Có ý kiến cho rằng là bộ phim thuộc thể loại tiên hiệp, tạo hình của Ngu Thư Hân có phần rườm rà, rối mắt, không mang đến cảm giác kỳ ảo của thần tiên. Tuy nhiên, cũng có đánh giá nữ diễn viên hợp với tạo hình này, giúp cô xinh đẹp hơn, nhất là trang phục của Ngu Thư Hân đã bám khá sát với nguyên tác.

Trước đó, một bộ trang phục khác của Ngu Thư Hân trong Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 6 cũng bị chê tơi tả. Netizen đùa rằng đoàn làm phim Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 6 quá nghèo nên không thể đầu tư phục trang, tạo hình đẹp. Người hâm mộ của Ngu Thư Hân lại tức giận, yêu cầu thay đổi stylist.

Tạo hình mới của Ngu Thư Hân trong 'Tiên kiếm kỳ hiệp 6' tiếp tục bị chê tơi tả - Ảnh 5
Bộ cánh màu nâu tím và kiểu tóc của Ngu Thư Hân khiến fan sốc nặng vì quá phèn, nhìn hài hước và có phần giống "thôn nữ". Ảnh: Internet

Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện 6 là câu chuyện xoay quanh chàng trai Việt Kim Triều dẫn theo em gái kết nghĩa Việt Kỳ xông pha giang hồ nhiều năm. Một lần, tình cờ Việt Kim Triều và Việt Kỳ quen biết với thiếu chủ Lạc Chiêu Ngôn. Nhờ cuộc gặp gỡ này mà Việt Kỳ biết được mẹ ruột của mình chính là cốc chủ Côn Bằng của cốc Xúc Ngữ - người mà ai cũng phải kiêng dè, nể sợ.

Tạo hình mới của Ngu Thư Hân trong 'Tiên kiếm kỳ hiệp 6' tiếp tục bị chê tơi tả - Ảnh 6

Cốc chủ Côn Bằng có một loại "thần dược" hàng năm đều làm khổ bá tánh. Việt Kỳ lúc nào cũng mong mỏi tìm thấy mẹ ruột, nhưng lúc này cô phải giằng xé lựa chọn giữa tình thân và đại nghĩa. Sau tất cả những biến cố xảy đến, sự chính trực của Việt Kim Triều và Việt Kỳ không hề bị lung lay. Với sự giúp đỡ của Lạc Chiêu Ngôn cùng những người bạn khác, họ đã cùng đào sâu để tìm kiếm sự thật của những bí mật đằng sau "thần dược".

Tạo hình mới của Ngu Thư Hân trong 'Tiên kiếm kỳ hiệp 6' tiếp tục bị chê tơi tả - Ảnh 7

Ngu Thư Hân hiện là một trong những diễn viên nổi tiếng ở Trung Quốc. Cô cũng được yêu thích tại Việt Nam nhờ bộ phim Thương Lan Quyết. Bộ phim đạt lượt xem lớn và các video về phim lan truyền trên mạng xã hội. Trong phim, Ngu Thư Hân vào vai Hoa Lan Nhỏ - một tiểu tiên nhút nhát, hậu đậu. 

Sau thành công của Thương Lan Quyết, Ngu Thư Hân tiếp tục gây ấn tượng với Khu Rừng Nhỏ Của Hai Người. Chính vì vậy, dự án hợp tác của nữ diễn viên và Hứa Khải càng nhận được sự quan tâm từ khán giả. 

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