Ân oán năm xưa với Châu Tinh Trì khiến diễn viên gạo cội thề không bao giờ hợp tác chung

Sao quốc tế 04/11/2022 10:11

Lương Tư Hạo và Châu Tinh Trì từng là những người bạn ngoài đời thường. Tuy nhiên, trong một lần quay phim chung họ đã có mâu thuẫn và "cạch mặt" từ đó.

Mới đây, diễn viên gạo cội Lương Tư Hạo có những chia sẻ về ân oán riêng tư với "vua hài Hong Kong" Châu Tinh Trì. Trong nhiều năm qua, mối quan hệ giữa Lương Tư Hạo và người đồng nghiệp căng thẳng, không nhìn mặt nhau.

Ân oán năm xưa với Châu Tinh Trì khiến diễn viên gạo cội thề không bao giờ hợp tác chung - Ảnh 1
Lương Tư Hạo và Châu Tinh Trì từng là bạn. Ảnh: Internet

Theo lời kể của Lương Tư Hạo, khi được mời tham gia Quốc sản 007, ông đã vui mừng vì hợp tác với Châu Tinh Trì. Cả hai quen biết nhau từ trước. Lúc tới phim trường, Lương Tư Hạo chào Châu Tinh Trì là "Tinh Tử" nhưng không được đáp lại. Nhân viên nhắc nhở nam diễn viên phải gọi Châu Tinh Trì là "đạo diễn" hoặc "Tinh Gia".

Trong cảnh quay Lương Tư Hạo và Đặng Triệu Tôn bị bắn, nam diễn viên họ Lương hỏi Châu Tinh Trì nên quay thế nào, Châu Tinh Trì yêu cầu họ phải kêu lớn lên. Tuy nhiên, trải qua 17 lần quay, họ mới hoàn cảnh một phân đoạn nhỏ trong Quốc sản 007.

"Chúng tôi hét từ 22h đến 5h hôm sau, quay lại 17 lần. Tuy nhiên, cuối cùng ông ta lựa chọn cảnh đầu tiên, bỏ hết những phân cảnh khác", Lương Tư Hạo nói. Sau này, nam diễn viên mới biết người Châu Tinh Trì muốn "chỉnh" là Đặng Triệu Tôn. Đặng Triệu Tôn vốn là công tử nhà giàu, mang tiền vào đoàn phim, nên "vua hài Hong Kong" muốn mài giũa Đặng.

Cảm thấy bị xúc phạm danh dự, Lương Tư Hạo kể từ đó thề sẽ không đóng phim của "Tinh Gia". Dù được Châu Tinh Trì ngỏ ý trả cat-sê cao nhưng Lương Tư Hạo vẫn kiên quyết từ chối. 

Ân oán năm xưa với Châu Tinh Trì khiến diễn viên gạo cội thề không bao giờ hợp tác chung - Ảnh 2

Châu Tinh Trì là người có tài nhưng tính cách vô cùng lập dị. Chính bởi vậy, trong làng giải trí, ông không có quá nhiều bạn. Ở tuổi 60, ông sống một mình, không kết hôn và chẳng giao lưu với đồng nghiệp cùng giới. Giới truyền thông Hoa ngữ nhận định, trong làng giải trí Châu Tinh Trì có nhiều kẻ thù hơn bạn. Và chính tính cách khác người của "vua hài" khiến ông đắc tội và đánh mất các mối quan hệ. 

Nhiều người từng là bạn thân, ân sư, thậm chí người yêu nhưng cũng tuyệt giao với "vua phim hài Hong Kong", chẳng hạn Lưu Đức Hoa, Chu Ân, Viên Vịnh Nghi, Hồng Kim Bảo, Ngô Mạnh Đạt, Lý Tu Hiền, đạo diễn Vương Tinh. 

Dẫu vậy, điều kỳ lạ là nhiều năm qua, dù ngoài kia có vô số lời bàn tán, đả kích, kể xấu Châu Tinh Trì, nhưng khán giả Trung Quốc vẫn tôn ông là "vua" giữa vạn người trong showbiz. 

Nữ minh tinh Lưu Gia Linh từng nhận xét về Châu Tinh Trì: “Anh ấy là quái nhân, đeo khẩu trang dự lễ ra mắt phim, suốt ngày đạp xe loăng quăng khắp nơi, tóc bạc trắng mà chẳng buồn để ý… Anh ấy thực sự là người rất đặc biệt, một nhà làm phim có tài. Anh ấy có rất nhiều ý tưởng điên rồ nhưng làm phim cần cảm xúc, có thể phải gạt bỏ suy nghĩ thường tình. Anh ấy bất bình thường nhưng trong phim của anh ấy, điều đó trở thành bình thường”.

 

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Từ khóa:   Châu Tinh Trì Lương Tư Hạo vua hài Hong Kong sao Hoa ngữ Cbiz

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