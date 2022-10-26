HOT: Châu Tinh Trì đang có mặt tại Việt Nam

Sao quốc tế 26/10/2022 17:18

Được biết, "vua hài" hàng đầu Trung Quốc sang Việt Nam để du lịch và gặp gỡ một số người trong giới làm phim.

Ngày 26/10, một số tài khoản mạng xã hội chia sẻ thông tin và hình ảnh gặp gỡ Châu Tinh Trì tại TP.HCM. 13h chiều nay, nam diễn viên Vua hài kịch ăn trưa ở hồ Con Rùa. Trước đó, đạo diễn Hong Kong bị bắt gặp uống cà phê ở quận 1.

Châu Tinh Trì mặc giản dị. Ông đội mũ và đeo khẩu trang che kín mặt nhưng vẫn bị nhiều người nhận ra. Nam diễn viên không chụp ảnh cùng khán giả vì muốn chuyến đi diễn ra riêng tư.

Một số nghệ sĩ sau cuộc gặp gỡ với Châu Tinh Trì đã chia sẻ thông tin lên mạng xã hội. Tuy nhiên, các bài đăng sau đó được ẩn đi.

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Thông tin Châu Tinh Trì đến Việt Nam nhận được sự quan tâm của khán giả. Ảnh: Internet

Theo mô tả của một đạo diễn người Việt, Châu Tinh Trì ăn mặc giản dị, nói chuyện gần gũi và cho biết rất mê món phở. Ông và một trong các nhà làm phim có mặt chuyện trò như hai người bạn thân đã lâu. Ông nói muốn đi chơi cùng nhóm bạn Việt Nam nhưng người quản lý không cho phép. Họ không được chụp ảnh vì êkíp của ngôi sao Hoa ngữ muốn giữ kín về lịch trình của Vua hài kịch.

Thông tin Châu Tinh Trì đến Việt Nam đang gây chú ý trên mạng và thu hút nhiều bình luận của khán giả. Dự kiến nam diễn viên sẽ trở lại Hong Kong vào trưa 27/10. 

HOT: Châu Tinh Trì đang có mặt tại Việt Nam - Ảnh 2

Châu Tinh Trì sinh năm 1962, lớn lên trong khu ổ chuột ở Hong Kong, gia nhập đài TVB năm 1981. Từ diễn viên vô danh, sự nghiệp Châu Tinh Trì sang trang nhờ phim Cái thế hào hiệp năm 1989. Thập niên 90, ông trở thành tài tử vang danh châu Á, với loạt phim nổi tiếng như Thánh bài, Trường học uy long, Đường Bá Hổ điểm Thu Hương...

Từ năm 2008, tài tử ngưng diễn xuất, tập trung theo đuổi công việc đạo diễn, sản xuất phim. Những năm qua, Châu Tinh Trì sống lặng lẽ. Ngoài quảng bá khi có tác phẩm mới ra mắt, ông hầu như không xuất hiện công khai.

Bên cạnh sự nghiệp đồ sộ, ông còn nổi tiếng là nghệ sĩ có sự nhanh nhạy làm giàu bậc nhất làng giải trí Hoa ngữ. Theo thống kê, khối tài sản của tài tử lên tới 300 triệu USD (hơn 7000 tỷ đồng) bao gồm: bất động sản, công ty giải trí, chuỗi nhà hàng... Dù giàu có, nổi tiếng nhưng tài tử cũng được nhận xét có lối sống lập dị. Ông ít giao lưu với mọi người, không đi sự kiện và sinh hoạt, chi tiêu tiết kiệm.

Cuộc sống kín tiếng, có phần bí ẩn của Châu Tinh Trì nhiều năm qua vẫn luôn nhận được sự chú ý của truyền thông và khán giả. Hôm 18/10, tài tử tạo tài khoản Instagram, chia sẻ một vài hình ảnh mới của bản thân đến khán giả. Đây là lần đầu tiên tài tử sử dụng mạng xã hội sau nhiều năm làm nghệ thuật. 

Ông hiện có ba kịch bản phim đã hoàn thành, gồm Thái Cực, Tuyệt đỉnh kungfu 2 và một kịch bản về cuộc sống hiện đại. Các tác phẩm dự kiến ra mắt trong thời gian tới nhưng chưa ấn định ngày phát hành cụ thể. 

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