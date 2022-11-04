Bộ phim kinh điển khiến Lâm Chí Dĩnh hơn một lần bị tai nạn đua xe kinh hoàng: Chạy với tốc độ 100 km/giờ, va vào vách núi

Sao quốc tế 04/11/2022 14:52

Trong bộ phim "Sợi dây chuyền định mệnh", Lâm Chí Dĩnh không ít lần thực hiện các cảnh quay đua xe mạo hiểm khiến khán giả thót tim.

Năm 2007, bộ phim thần tượng Sợi dây chuyền định mệnh chính thức ra mắt, tạo nên cơn sốt khắp châu Á và là một trong những phim thành công nhất của Đài Loan. 

Bộ phim kinh điển khiến Lâm Chí Dĩnh hơn một lần bị tai nạn đua xe kinh hoàng: Chạy với tốc độ 100 km/giờ, va vào vách núi - Ảnh 1
Bộ phim kinh điển đã đưa tên tuổi của cặp đôi diễn viên chính vang danh khắp châu Á. Ảnh: Internet

Sợi dây chuyền định mệnh kể về câu chuyện tình yêu đầy hài hước nhưng cũng không kém phần cảm động của cặp đôi oan gia Hạ Chi Tinh (Yoo Ha Na diễn) và Trọng Thiên Kỳ (Lâm Chí Dĩnh diễn). Một cô gái 24 tuổi, từng ngồi tù vì tình yêu, nay vừa được tại ngoại thì lại bị cuốn vào một chuyện tình khác đầy rắc rối với cậu hai tập đoàn E.Shine Trọng Thiên Kỳ, chỉ bởi vì một sơi dây chuyền định mệnh mang tên Queen Mary. 

Mang thể loại tình cảm, hài hước, Sợi dây chuyền định mệnh không chỉ gây bão suốt một thời gian dài mà còn trở thành tượng đài khó đổ trong dòng phim thần tượng. Phim cũng mang lại thành công vang dội cho dàn diễn viên cả chính lẫn phụ trong phim.

Phim giành giải "Phim truyền hình Hong Kong - Đài Loan hot nhất" tại Lễ trao giải Giải trí Baidu 2007, "Phim truyền hình xuất sắc" tại Liên hoan truyền hình Nhật Bản 2008, "Nữ diễn viên mới xuất sắc" cho Yoo Hana tại Giải thưởng Văn hóa Nghệ thuật Đại Hàn Dân quốc 2009 và có tên trong Top 10 phim thần tượng Đài Loan 2010.

Năm ngoái, Trung Quốc làm lại phim này với tựa đề Xuyên qua lời nói dối ôm lấy em, tuyển chọn diễn viên mới nhưng không tạo được hiệu ứng tốt.

Bộ phim kinh điển khiến Lâm Chí Dĩnh hơn một lần bị tai nạn đua xe kinh hoàng: Chạy với tốc độ 100 km/giờ, va vào vách núi - Ảnh 2

Trong Sợi dây chuyền định mệnh, Lâm Chí Dĩnh vào vai chàng công tử Trọng Thiên Kỳ trọng tình nghĩa. Anh đem lòng yêu Hạ Chi Tinh nhưng tình yêu của họ lại gặp phải nhiều chông gai, lạc mất nhau trong suốt nhiều năm trời. Cái kết viên mãn của cặp đôi trong phim làm hài lòng đại bộ phận khán giả.

Vai diễn Trọng Thiên Kỳ như được "đo ni đóng giày" cho tài tử, mang đam mê đua xe của anh từ đời vào phim.

Tự thực hiện loạt cảnh này, Lâm Chí Dĩnh vài lần gặp sự cố nhưng may mắn không bị thương tích, không ảnh hưởng sức khỏe. Ở một cảnh trên núi, nam diễn viên chạy xe đua tốc độ hơn 100 km/giờ, bị va vào núi, gây hỏng xe. Lần khác, xe anh trượt vào vách núi, đuôi xe bị kẹt lại, chi phí sửa chữa vài triệu Nhân dân tệ (NDT).

Bộ phim kinh điển khiến Lâm Chí Dĩnh hơn một lần bị tai nạn đua xe kinh hoàng: Chạy với tốc độ 100 km/giờ, va vào vách núi - Ảnh 3

Những năm qua, Lâm Chí Dĩnh không còn quan tâm quá nhiều đến showbiz, anh chỉ tham gia show truyền hình và tập trung cho kinh doanh. Ngày 22/7 vừa qua, nam tài tử bị tai nạn khi chở con trai Jenson đi luyện đua xe. Chiếc Tesla do anh điều khiển tông vào cột báo giao thông, dải phân làn, sau đó bốc cháy. Khoảng năm, sáu công nhân, người qua đường kéo Lâm Chí Dĩnh khỏi xe trước khi đám cháy lan đến. Tài tử bị gãy xương nhiều bộ phận trên mặt, cơ thể, chấn thương não. Anh trải qua hai đợt phẫu thuật cánh tay và tái tạo xương vùng mặt. 

Các sinh hoạt đời thường của ngôi sao Sợi dây chuyền định mệnh vẫn còn gặp nhiều trở ngại. Xuất hiện sau 3 tháng bị tai nạn, anh khẳng định có thể đi lại như người bình thường, nhưng sức khỏe chưa phục hồi 100%. Cánh tay phải của nam tài tử bị tổn thương rất nghiêm trọng, chưa thể cầm nắm đồ vật.

Bộ phim kinh điển khiến Lâm Chí Dĩnh hơn một lần bị tai nạn đua xe kinh hoàng: Chạy với tốc độ 100 km/giờ, va vào vách núi - Ảnh 4

Theo Lâm Chí Dĩnh, việc anh muốn làm nhất sau khi phục hồi chấn thương là đưa gia đình du lịch nước ngoài một thời gian. Anh muốn bù đắp cho những vất vả, khó khăn của vợ Trần Nhược Nghi trong thời gian gia đình xảy ra biến cố. Trọng Thiên Kỳ của Sợi dây chuyền định mệnh hiện có ba con trai, con đầu lòng năm nay 13 tuổi, con sinh đôi lên bảy tuổi. Cuộc hôn nhân của anh và vợ Trần Nhược Nghi nhận được sự ngưỡng mộ từ công chúng.

 

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Tình sức khỏe của "hoàng tử xứ Đài" sau tai nạn kinh hoàng đang nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ.

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