Ngôi sao gạo cội TVB hiến gan, kiếm tiền chữa bệnh cho vợ nhưng cuối cùng phải ngậm ngùi ly hôn vì lý do này

Sao quốc tế 04/11/2022 22:45

Sau 18 năm chung sống, Ngải Uy quyết định ly hôn vợ - Lisa. Thói đam mê mạt chược khó bỏ của Lisa đã khiến cuộc hôn nhân đi đến bờ vực thẳm.

Mới đây, nam diễn viên kỳ cựu của Hong Kong Ngải Uy (63 tuổi) vừa xuất hiện trong chương trình truyền hình thực tế See You Again 2 của Trung Quốc cùng vợ cũ, Lisa. Chương trình thực tế này về cơ bản sẽ đưa các cặp đôi đã ly hôn đi du lịch dài ngày cùng nhau, giúp họ có cơ hội giao tiếp và hiểu nhau hơn một lần nữa.

Ngôi sao gạo cội TVB hiến gan, kiếm tiền chữa bệnh cho vợ nhưng cuối cùng phải ngậm ngùi ly hôn vì lý do này - Ảnh 1
Diễn viên Ngải Uy và vợ cũ. Ảnh: Internet

Tại chương trình, chia sẻ về lý do dẫn đến cuộc hôn nhân đổ vỡ, Ngải Uy nói không thể chịu đựng được khi thấy Lisa, người vừa mới lấy lại sức khỏe lại thức cả đêm chỉ để chơi mạt chược. 

Dù đã được Ngải Uy ngăn cản nhưng Lisa vẫn lựa chọn sở thích cá nhân. Và mỗi khi bước vào cuộc vui, cô đều chơi mạt chược thâu đêm không ai có thể liên lạc được. Ngải Uy cho biết, những lúc như vậy chính anh là người lo lắng nhất, vì biết vợ sức khỏe không đảm bảo. Sau nhiều lần khuyên ngăn nhưng không được, ngôi sao TVB đã quyết định ly hôn và theo anh, đường ai nấy đi là lựa chọn tốt nhất cho cả hai.

"Năm năm trước, cô ấy đã hứa rằng cô ấy sẽ chỉ chơi đến 11 giờ đêm. Nhưng cô ấy không thể kiểm soát được bản thân. Một khi cô ấy bắt đầu chơi mạt chược, cô ấy thậm chí sẽ không trả lời các cuộc gọi. Sau khi cô ấy ngồi xuống, điều đó giống như không có gì khác quan trọng. Và khi cô ấy đi chơi mạt chược đến tận nửa đêm, chỉ trở về nhà vào buổi sáng, tôi đã không nói với cô ấy điều này, nhưng tôi thậm chí không thể ngủ vào ban đêm vì tôi đã rất lo lắng cho cô ấy.

Tôi đã nói với cô ấy rằng vì em không thể kiểm soát bản thân, hãy ngừng chơi mạt chược. Tôi ngày càng ghét những cuộc thảo luận của chúng tôi về việc cô ấy chơi mạt chược. Chúng tôi đã nói về điều này nhiều lần. Tôi đã từ bỏ tất cả hy vọng, tôi không ngừng nghĩ: "Tại sao cô ấy lại chọn mạt chược mà không phải tôi?", Ngải Uy nói.

Ngôi sao gạo cội TVB hiến gan, kiếm tiền chữa bệnh cho vợ nhưng cuối cùng phải ngậm ngùi ly hôn vì lý do này - Ảnh 2

Trước khi kết thúc cuộc hôn nhân 18 năm với Lisa, Ngải Uy vẫn luôn nổi tiếng là một người chồng mẫu mực, chăm chỉ kiếm tiền để chữa bệnh cho vợ.

Được biết, nam diễn viên kết hôn với bà xã Lisa - người phụ nữ làm việc trong một công ty may mặc vào năm 2002. Năm 2013, sau khi ông rời TVB, bà xã bất ngờ bị phát hiện có một khối u ở tử cung. Sau khi phẫu thuật loại bỏ khối u, bà tiếp tục phải trải qua 3 cuộc phẫu thuật nữa do bệnh về gan, thận.

Để có tiền chữa bệnh cho vợ, Ngải Uy dồn hết vốn liếng trong nhà, thậm chí suýt phải bán đi căn nhà duy nhất. Không những thế, ông còn hiến một bên gan của mình cho Lisa.

Sau này, khi nhắc lại giai đoạn vợ chồng hoạn nạn có nhau, Lisa đã rơi nước mắt vì xúc động và thương chồng. Bà tâm sự: "Tôi may mắn có được người chồng tốt, mong kiếp sau được tái duyên cùng anh ấy".

Do bệnh nặng, Lisa từng phải làm phẫu thuật tử cung nên vợ chồng nam diễn viên không thể được hưởng niềm hạnh phúc có con.

Trải qua nhiều giai đoạn sóng gió, mối quan hệ của vợ chồng Ngải Uy từng nhận được nhiều lời tán dương của công chúng. Thế nhưng, đến cuối cùng họ vẫn không thể đi cùng nhau trên một con đường...

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