Nữ MC nóng bỏng ngoại tình với La Chí Tường hiện sống ẩn dật, không ai biết tung tích ra sao

Sao quốc tế 05/11/2022 13:57

Giản Khải Nhạc mất trắng sự nghiệp sau khi bị phanh phui ngoại tình với La Chí Tường. Hai năm qua, cô biến mất khỏi làng giải trí và cắt đứt liên lạc với bạn bè thân thiết showbiz.

Mới đây, truyền thông đưa tin về hoàn cảnh trái ngược của La Chí Tường và người tình Giản Khải Nhạc sau bê bối tình ái. Theo đó, mặc những phản đối từ công chúng nhưng La Chí Tường vẫn trở lại showbiz, công khai những dự án âm nhạc mới. Trong khi đó, Giản Khải Nhạc không có cơ hội bắt đầu lại sau bê bối tình ái với tài tử Lương Sơn Bá.

Nữ MC nóng bỏng ngoại tình với La Chí Tường hiện sống ẩn dật, không ai biết tung tích ra sao - Ảnh 1
Giản Khải Nhạc biến mất khỏi làng giải trí sau bê bối tình ái với La Chí Tường. Ảnh: Internet

Hiện, đồng nghiệp thân thiết với Giản Khải Nhạc hoàn toàn mất liên lạc với nữ ca sĩ. Diễn viên Trương Khả Quân cho biết không ai rõ tung tích, cuộc sống của Giản Khải Nhạc sau scandal đời tư.

"Đã hơn một năm rồi chúng tôi không liên lạc với nhau. Tôi có nhắn tin hỏi han nhưng cô ấy không hồi âm. Tôi cũng không rõ liệu Khải Nhạc còn ở Đài Loan hay không?", Trương Khả Quân chia sẻ.

Nữ MC nóng bỏng ngoại tình với La Chí Tường hiện sống ẩn dật, không ai biết tung tích ra sao - Ảnh 2

Giản Khải Nhạc có nghệ danh là Hồ Điệp Tỷ Tỷ (Linda Chien) sinh năm 1983. Cô là nghệ sĩ thuộc công ty của La Chí Tường. Nhờ sự nâng đỡ của nam ca sĩ họ La, Giản Khải Nhạc hoạt động tích cực tại Đài Loan.

Tuy nhiên tháng 4/2020, scandal chấn động nổ ra khi La Chí Tường bị bạn gái lâu năm là Châu Dương Thanh “bóc phốt”. Người đẹp tố tài tử phim Mỹ nhân ngư lăng nhăng, tán tỉnh nhiều cô gái sau lưng mình, yêu đương bừa bãi, xem phụ nữ như trò tiêu khiển, tiệc tùng thác loạn, quan hệ tập thể...

Sau đó, Giản Khải Nhạc thừa nhận là nhân tình của sếp, đồng thời lên tiếng xin lỗi Châu Dương Thanh. Vụ việc khiến hình ảnh nữ ca sĩ sụp đổ, nhận nhiều chỉ trích. Cô bị loại khỏi show truyền hình 100% Entertainment, mất loạt hợp đồng quảng cáo và phải bồi thường khoản tiền gần 40.000 USD.

Nữ MC nóng bỏng ngoại tình với La Chí Tường hiện sống ẩn dật, không ai biết tung tích ra sao - Ảnh 3
Châu Dương Thanh chứng kiến La Chí Tường hẹn hò nhiều cô gái sau lưng mình, điều này khiến cô quyết định "vén màn" đời sống thác loạn của bạn trai. Ảnh: Internet

Về phía La Chí Tường, am nghệ sĩ phải công khai xin lỗi bạn gái cũ hơn 3 lần để xoa dịu và kết thúc bê bối. Sau scandal tình ái, sự nghiệp của La Chí Tường tụt dốc trầm trọng khi bị khán giả và các nhãn hàng quay lưng. Thời gian qua, "Lương Sơn Bá" nỗ lực trở lại showbiz bằng những sản phẩm âm nhạc. Tuy nhiên con đường nghệ thuật sắp tới của anh được đánh giá là khó khăn khi công chúng vẫn khó quên được bê bối ngoại tình năm xưa. Đặc biệt, Tổng cục Phát thanh, truyền hình cũng ra quyết định cấm sóng La Chí Tường. Họ xếp anh vào danh sách "Nghệ sĩ có vấn đề về đời tư".

Nữ MC nóng bỏng ngoại tình với La Chí Tường hiện sống ẩn dật, không ai biết tung tích ra sao - Ảnh 4

La Chí Tường sinh năm 1979 là nam diễn viên, ca sĩ Đài Loan nổi danh với khả năng vũ đạo tuyệt vời. Anh được truyền thông châu Á gọi là “Asia's Dancing King” (Vua vũ đạo của châu Á).

Ngoài ra, La Chí Tường còn tham gia đóng phim, dẫn chương trình và ghi điểm với phong cách hài hước, thông minh. Vai diễn Lương Sơn Bá trong bộ phim Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài là một trong những vai diễn nổi bật nhất của anh. Trước khi bê bối ngoại tình nổ ra, La Chí Tường sở hữu lượng fan không nhỏ tại châu Á. 

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