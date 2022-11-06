Những mỹ nhân làm mẹ sớm trong Cbiz: Người hạnh phúc viên mãn, kẻ kết hôn vì 'chạy bầu'

Sao quốc tế 06/11/2022 00:06

Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, 3 mỹ nhân Cbiz này chọn cách gác lại mọi giấc mơ để thực hiện thiên chức làm mẹ.

Dương Mịch

Những mỹ nhân làm mẹ sớm trong Cbiz: Người hạnh phúc viên mãn, kẻ kết hôn vì 'chạy bầu' - Ảnh 1

Năm 2014, Dương Mịch và Lưu Khải Uy tổ chức hôn lễ thế kỷ và chẳng bao lâu sau, gia đình họ đã có thêm thành viên mới. Khi tham gia 1 chương trình truyền hình, Dương Mịch cũng thẳng thắn thừa nhận việc có thai là ngoài ý muốn chứ không phải đã lên kế hoạch từ trước. Lúc đó Dương Mịch đang trên đà phát triển, cô chọn sinh con gái Tiểu Gạo Nếp khi vẫn còn nhiều dự định nghệ thuật.

Điều này khiến không ít người cho rằng cặp đôi này kết hôn không phải vì tình yêu mà là vì "cưới chạy bầu". Có lẽ vì vậy nên khi đang mang thai, Dương Mịch vẫn "liều mạng" đóng phim.

Vì "cưới chạy bầu" như vậy nên nhiều người cũng cho rằng cuộc hôn nhân của Lưu Khải Uy và Dương Mịch sớm gặp trắc trở là điều không thể tránh khỏi. Cặp đôi được cho là ly dị từ cuối năm 2016 nhưng tới 2018 mới chịu công khai.

Tôn Di

Những mỹ nhân làm mẹ sớm trong Cbiz: Người hạnh phúc viên mãn, kẻ kết hôn vì 'chạy bầu' - Ảnh 2

Tôn Di là mỹ nhân 9X làm mẹ sớm nhất nhì showbiz Hoa ngữ. Nữ diễn viên kết hôn và sinh con ở tuổi 24. Trước khi quyết định lập gia đình, cô được xem là nữ hoàng phim bi của màn ảnh Hoa ngữ, góp mặt trong nhiều bộ phim có tiếng như Nhân sinh nếu như lần đầu gặp gỡ, Lương sinh liệu đôi ta có thể ngừng đau thương, Bởi vì được gặp em, Mười lăm năm chờ đợi chim di trú, Mị Nguyệt truyện. 

Nhờ thành công của bộ phim Bởi vì được gặp em, Tôn Di vươn lên trở thành "nữ hoàng rating mới" của làng giải trí Hoa ngữ.

Theo truyền thông, Tôn Di và Đổng Tử Kiện lần đầu gặp nhau tại Liên hoan phim Tokyo năm 2015. Nam diễn viên phải lòng người đẹp Mị Nguyệt truyện từ cái nhìn đầu tiên dù chỉ lướt ngang nhau tại sự kiện.

Côn Lăng

Những mỹ nhân làm mẹ sớm trong Cbiz: Người hạnh phúc viên mãn, kẻ kết hôn vì 'chạy bầu' - Ảnh 3

Trong số sao nữ Cbiz vội "theo chồng bỏ cuộc chơi" thì Côn Lăng - vợ ca sĩ Châu Kiệt Luân được xem là người làm mẹ sớm nhất. Côn Lăng hẹn hò Châu Kiệt Luân từ năm cô 17 tuổi. Họ không công khai tình cảm cho đến khi Côn Lăng bước sang tuổi 20. Hai người kết hôn vào tháng 1/2015.

Ở tuổi 28, chân dài này đã có tới 3 đứa con trong khi rất nhiều mỹ nhân showbiz khác còn chưa kết hôn và sinh con. Thậm chí, vì sinh 3 con trong khi tuổi con trẻ đã khiến nhiều người ví cô là "máy đẻ" của Châu Kiệt Luân.

Tuy nhiên, Côn Lăng hạnh phúc với sự lựa chọn của mình, người đẹp từng tự hào khi nói về chồng: “Anh ấy vô cùng lãng mạn, thường đưa đón tôi đi làm, rửa bát đĩa, thay tã cho con. Chúng tôi chia sẻ với nhau nhiều chuyện và đặc biệt khi có con, Châu Kiệt Luân có trách nhiệm hơn nhiều”.

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Từ khóa:   Dương Mịch Tôn Di Côn Lăng Châu Kiệt Luân sao Hoa ngữ

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