Bật mí hậu trường võ thuật của Triệu Lệ Dĩnh trong bom tấn 'Dữ Phượng Hành'

Trong Dữ Phượng Hành, Triệu Lệ Dĩnh tự thực hiện các cảnh quay hành động đẹp mắt. Cô nàng phải đảm nhiệm không ít phân đoạn khá phức tạp như treo dây vào người rồi đánh đu giữa không trung, hay tự mình tham gia vào những cảnh giao chiến đẹp mắt nhưng cũng khá nguy hiểm. Đặc biệt, cảnh quay vòng vòng trên không khá là khó.

Vào ngày 4/11, bộ phim Dữ Phượng Hành do Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đã chính thức đóng máy sau hơn 140 ngày thực hiện quá trình ghi hình. Đoàn phim chia sẻ video hậu trường, trong đó có những cảnh quay võ thuật công phu, đẹp mắt của Triệu Lệ Dĩnh.

Triệu Lệ Dĩnh đã dành nhiều tháng để rèn thể lực, luyện tập võ thuật và múa thương trước khi vào đoàn phim Dữ Phượng Hành.

Triệu Lệ Dĩnh cực kỳ chú trọng thể hiện những cảnh hành động. Dù cảnh đu dây không nhìn thấy rõ gương mặt diễn viên, nhưng nữ diễn viên vẫn cố gắng hoàn thành. Triệu Lệ Dĩnh là sao nữ hiếm hoi không dùng thế thân, trừ những phân đoạn nguy hiểm trong cảnh hành động. Cô được nhận xét là diễn viên tận tâm với nghề.

Dự án phim cổ trang Dữ Phượng Hành (chuyển thể từ tiểu thuyết Bổn Vương Ở Đây của tác giả Cửu Lộ Phi Hương), Triệu Lệ Dĩnh đóng cặp với Lâm Canh Tân. Đây là bộ phim đánh dấu sự tái hợp của cặp đôi Sở Kiều Truyện nên được kỳ vọng sẽ trở thành một dự án có sức hút.

Nội dung phim Dữ Phượng Hành kể về nữ tướng quân ma giới Thẩm Ly (Triệu Lệ Dĩnh), vì muốn đào hôn nên đã trốn xuống trần gian. Tại đây, Thẩm Ly gặp nạn, được Hành Chỉ Thần Quân (Lâm Canh Tân) cứu giúp nên thầm yêu chàng mà không biết thân phận thật sự.

Đến khi quay trở về ma giới, Thẩm Ly phát hiện Hành Chỉ chính là người ban cho cô mối hôn sự mà cô vốn đã từ chối. Cũng từ lúc này mối nghiệt duyên giữa Thẩm Ly với Hành Chỉ mới thực sự bắt đầu.

Tạo hình của Triệu Lệ Dĩnh trong "Dữ Phượng Hành". Ảnh: Internet

Như vậy, dựa vào nội dung, khán giả có thể thấy, phim có nét tương đồng với Sở Kiều Truyện. Cũng nói về một nữ nhân kiên cường, mạnh mẽ.

Trước đó, bộ phim Sở Kiều Truyện với sự tham gia của bộ đôi Lâm Canh Tân, Triệu Lệ Dĩnh gây sốt ở nhiều quốc gia Châu Á và mang về cho họ hàng chục tỉ lượt view. Đây được xem là bom tấn rực rỡ nhất trong sự nghiệp của mỹ nhân họ Triệu.

Sau đó, Triệu Lệ Dĩnh từ chối đóng dự án này phần 2 để chuyển mình qua Dữ Phượng Hành.

Trước đó, tạo hình của Triệu Lệ Dĩnh trong vai Thẩm Ly bị tiết lộ cũng nhận được tán thưởng của khán giả. Nhiều người khen ngợi nữ diễn viên có tạo hình trang nhã, tạo thiện cảm. Vậy nên, không khó để ví Dữ Phượng Hành là bom tấn cổ trang được mong chờ.