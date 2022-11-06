Lý Á Bằng bán biệt thự để có tiền trả nợ, cả gia đình chuyển ra ngoại ô sinh sống?

Sao quốc tế 06/11/2022 08:19

Truyền thông Hoa ngữ đưa tin, Lý Á Bằng buộc phải bán căn biệt thự ở trung tâm Bắc Kinh để có tiền trang trải khoản nợ khổng lồ.

Mới đây, Sina cho biết, diễn viên Lý Á Bằng cùng vợ con đã rời khỏi thành phố Bắc Kinh, chuyển ra vùng ngoại ô để sinh sống. Như vậy, nam diễn viên Anh hùng xạ điêu sẽ không sống trong căn biệt thự mà anh mới mua cách đây không lâu nữa. Nguyên nhân thay đổi nơi ở đột ngột không được Lý Á Bằng tiết lộ.

Lý Á Bằng bán biệt thự để có tiền trả nợ, cả gia đình chuyển ra ngoại ô sinh sống? - Ảnh 1
Lý Á Bằng bán biệt thự để có tiền trả nợ, cả gia đình chuyển ra ngoại ô sinh sống? - Ảnh 2
Lý Á Bằng bán biệt thự để có tiền trả nợ, cả gia đình chuyển ra ngoại ô sinh sống? - Ảnh 3
Lý Á Bằng cùng gia đình chuyển ra khỏi biệt thự triệu đô. Ảnh: Internet

Việc Lý Á Bằng đột ngột chuyển khỏi ngôi nhà đã ở lâu năm, tọa lạc tại khu vực đất vàng của Bắc Kinh gây bàn tán. Truyền thông nghi vấn nam diễn viên bán biệt thự để có tiền thanh toán nợ nần.

Được biết, căn biệt thự của Lý Á Bằng tại Bắc Kinh là một căn biệt thự đơn lập, theo phong cách Châu Âu hiện đại.

Biệt thự nằm trong khu cao cấp tại Thanh Thúy Viên (Bắc Kinh), gần sông Ôn Du, xung quanh toàn dinh thự của các quý tộc. Cách đây 5 năm, căn biệt thự này từng được ước tính trị giá 100 triệu NDT (~ 15 triệu USD).

Theo Sohu, Lý Á Bằng hiện nợ hàng chục triệu USD. Năm 2021, anh bị xử thua kiện, phải đền bù cho công ty Bắc Kinh Thái Hòa 5,7 triệu USD. Hiện tại, khoản nợ này còn sinh thêm lãi. Năm nay, Lý Á Bằng tiếp tục bị tòa án cưỡng chế trả nợ 2 lần, với số tiền lần lượt là 314.000 USD và 6,1 triệu USD.

Lý Á Bằng bán biệt thự để có tiền trả nợ, cả gia đình chuyển ra ngoại ô sinh sống? - Ảnh 4

Không chỉ chịu cảnh nợ nần bủa vây, ngôi sao Tiếu ngạo giang hồ còn bị gièm pha, công kích từ công chúng. Gần đây, anh lấn sân sang lĩnh vực livestream bán hàng để kiếm thêm thu nhập. Đối mặt với những lời chỉ trích hết thời, kiếm tiền không màng sĩ diện và "nợ như chúa chổm", Lý Á Bằng từng chia sẻ không bận tâm. Nam diễn viên cho biết, anh sống tích cực và hài lòng với những gì đang có.

Lý Á Bằng bán biệt thự để có tiền trả nợ, cả gia đình chuyển ra ngoại ô sinh sống? - Ảnh 5

Lý Á Bằng sinh năm 1971 tại Tân Cương - Trung Quốc và tốt nghiệp khoa Diễn xuất, Học viện Hí kịch Trung ương năm 1994. Anh từng là cái tên đình đám của màn ảnh Hoa ngữ, nổi danh qua hàng loạt bộ phim kiếm hiệp như Tiếu ngạo giang hồ, Anh hùng xạ điêu,...

Bên cạnh những vai diễn làm nên tên tuổi, Lý Á Bằng có đời tư khá ồn ào gắn với nhiều mỹ nhân Cbiz như Cù Dĩnh, Châu Tấn, Vương Phi.. Năm 2005, Lý Á Bằng kết hôn cùng Vương Phi nhưng cuộc hôn nhân của cặp sao chỉ kéo dài 8 năm.

Say ly hôn, nam diễn viên bắt đầu chuyển sang kinh doanh, không còn mặn mà với sự nghiệp diễn xuất. Tuy nhiên cũng chính từ đây, chàng "Quách Tĩnh" bắt đầu lâm vào cảnh sa sút do làm ăn thất bại.

Năm 2020, Lý Á Bằng công khai tình cảm với người mẫu Hải Hà Kim Hỷ, kém anh 19 tuổi. Đến tháng 3 vừa qua, nam tài tử chính thức công bố kết hôn, đồng thời tiết lộ vợ vừa sinh con. Ở tuổi 51, dẫu còn nhiều nợ nần nhưng anh đã tìm được người bạn đời bên mình vượt qua những ngày khó khăn.

'Nợ như chúa chổm', phải livestream bán hàng nhưng Lý Á Bằng vẫn sống sung túc

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Kinh doanh thua lỗ khiến Lý Á Bằng gánh khoản nợ khổng lồ. Mặc dù vậy, gia đình nam tài tử vẫn có cuộc sống sung túc như thời còn dư dả kinh tế.

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