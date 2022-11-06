Đường Yên đã thật sự hết thời khi tái xuất với vai diễn phụ, không cùng đẳng cấp với Dương Mịch - Triệu Lệ Dĩnh?

Sao quốc tế 06/11/2022 22:13

Sau thời gian ở ẩn, Đường Yên đã bị thụt lùi danh tiếng so với các "tiểu hoa đán" cùng thời. Màn tái xuất với vai diễn phụ của cô gây nhiều thất vọng.

Đường Yên sinh năm 1983 nhưng được xếp vào nhóm "tiểu hoa đán 85" cùng với Lưu Diệc Phi, Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Angela Baby, Lưu Thi Thi. Họ đều là những diễn viên nổi tiếng của giới giải trí Hoa ngữ với tên tuổi được bảo chứng qua các bộ phim truyền hình, tần suất xuất hiện trên mặt báo, tham dự các sự kiện. Tuy nhiên, sau nhiều năm làm nghề, sự nghiệp của Đường Yên có sự thay đổi đáng kể so với bạn bè cùng lứa.

Đường Yên đã thật sự hết thời khi tái xuất với vai diễn phụ, không cùng đẳng cấp với Dương Mịch - Triệu Lệ Dĩnh? - Ảnh 1

Sau khi đạt nhiều thành công trong sự nghiệp, Đường Yên quyết định nên duyên với người đồng nghiệp La Tấn. Từ đây, cô lui về ở ẩn và trở thành người phụ nữ của gia đình. Tên tuổi của Đường Yên cũng mờ nhạt theo thời gian, khi những "tiểu hoa đán" cùng thời hoạt động rầm rộ.

Sau thời gian dài ở ẩn sinh con, cuối cùng Đường Yên đã tái xuất với bộ phim mang tên Phồn Hoa. Hợp tác với nữ diễn viên trong dự án này gồm có Hồ Ca, Mã Y Lợi và Tân Chỉ Lôi.

Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang cho fan Đường Yên, theo đó ban đầu nữ diễn viên được PR rầm rộ là đảm nhận vai nữ chính trong dự án này nhưng cuối cùng cô đã phải nhận phiên 3, xếp sau cả Hồ Ca và Mã Y Lợi.

Đường Yên đã thật sự hết thời khi tái xuất với vai diễn phụ, không cùng đẳng cấp với Dương Mịch - Triệu Lệ Dĩnh? - Ảnh 2
Mã Y Lợi và Hồ Ca. Ảnh: Internet

Nhất phiên và nhị phiên có thể hiểu là nam chính và nữ chính của một bộ phim. Tuy nhiên, nếu Đường Yên xếp phiên 3 nghĩa là chỉ dừng ở mức đóng vai phụ. Đặc biệt, bà xã La Tấn xuất hiện khá ít ỏi trên trailer, tạo hình cùng thần thái cũng không có sự đột phá mà tương tự dạng vai hiền lành, ngây thơ vốn đã quá quen thuộc. 

Đường Yên đã thật sự hết thời khi tái xuất với vai diễn phụ, không cùng đẳng cấp với Dương Mịch - Triệu Lệ Dĩnh? - Ảnh 3
Đường Yên gây thất vọng khi tái xuất trong một tác phẩm phiên 3. Ảnh: Internet

Việc Đường Yên chỉ đóng vai phụ trong phim mới khiến fan thất vọng. Họ muốn nữ diễn viên tái xuất trong một tác phẩm chất lượng, nhân vật nặng ký hoặc đảm nhận vai chính trong các dự án lớn. 

Nhìn sang những diễn viên có tiếng cùng thời như Dương Mịch hay Triệu Lệ Dĩnh, sau sinh con, họ vẫn giữ được lửa nghề và liên tục đóng phim phiên 1. So sánh đường sự nghiệp của đồng nghiệp và Đường Yên, fan của cô không khỏi cảm thấy buồn và chạnh lòng.

Thời gian qua, Dương Mịch thành công có phim chiếu đài, đóng chính trong dự án Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương. Triệu Lệ Dĩnh có Dã Man Sinh Trưởng là phim tranh giải và tác phẩm cổ trang Dữ Phượng Hành. Lưu Thi Thi vừa tái xuất đã đóng ngay vai chính trong Nhất Niệm Quan Sơn. 

Trong khi đó, Đường Yên đã ở ẩn rất lâu mãi chưa có tác phẩm mới. Hiện các blogger đưa tin nữ diễn viên khó chọn vai diễn vì danh tiếng thụt lùi, không còn chỗ đứng như trước. Trong khi đó, các tân binh như Triệu Lộ Tư, Ngu Thư Hân lại ngày càng xuất sắc. 

Đường Yên đã thật sự hết thời khi tái xuất với vai diễn phụ, không cùng đẳng cấp với Dương Mịch - Triệu Lệ Dĩnh? - Ảnh 4
Đường Yên đang thụt lùi danh tiếng so với các "tiểu hoa đán" cùng thời. Ảnh: Internet

Trái ngược với sự lo lắng của người hâm mộ về việc Đường Yên sẽ đánh mất vị thế vốn có, thì nữ diễn viên tỏ ra khá điềm tĩnh. Chính Đường Yên chia sẻ cô sẵn sàng từ bỏ giới giải trí để tận hưởng cuộc sống gia đình, làm vợ làm mẹ, nếu gặp được người xứng đáng. 

 

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Từ khóa:   Đường Yên Dương Mịch Triệu Lệ Dĩnh sao Hoa ngữ mỹ nhân Hoa ngữ

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