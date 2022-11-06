Rầm rộ tin Lộc Hàm và Quan Hiểu Đồng sẽ 'về chung một nhà' vào cuối năm nay

Sao quốc tế 06/11/2022 21:25

Tin đồn Lộc Hàm và Quan Hiểu Đồng sắp kết hôn khiến cộng đồng mạng một lần nữa "dậy sóng".

Lộc Hàm (Luhan) và Quan Hiểu Đồng nảy sinh tình cảm khi cùng hợp tác trong một dự án phim. Cả hai chính thức công khai vào tháng 10/2017. Khi đó, chàng ca sĩ trẻ đã khiến cho người hâm mộ xứ Trung nói riêng và toàn châu Á nói chung “phát sốt” khi đăng tải lên Weibo dòng trạng thái: “Giới thiệu một chút, đây là bạn gái của tôi: Quan Hiểu Đồng”. 

Khi cặp sao công bố yêu nhau, Weibo bị quá tải do lượng người truy cập, tìm kiếm thông tin quá lớn. 

Rầm rộ tin Lộc Hàm và Quan Hiểu Đồng sẽ 'về chung một nhà' vào cuối năm nay - Ảnh 1
Lộc Hàm và Quan Hiểu Đồng. Ảnh: Internet

Trong 5 năm yêu nhau, cả hai luôn âm thầm bên cạnh, ủng hộ cho các dự án của đối phương. Họ luôn đến phim trường để có thể theo dõi, ủng hộ nửa kia của mình. Từ cặp đôi bị phản đối, họ từ từ nhận được sự yêu mến của công chúng bởi sự chân thành, không mang tình cảm ra để pr trong suốt thời gian dài đã qua. 

Rầm rộ tin Lộc Hàm và Quan Hiểu Đồng sẽ 'về chung một nhà' vào cuối năm nay - Ảnh 2

Mới đây, một số cư dân mạng đã rộ lên thông tin Lộc Hàm và Quan Hiểu Đồng đã đăng ký kết hôn sau 5 năm bên nhau. Cả hai sẽ tổ chức đám cưới vào cuối năm nay. 

Sau khi thông tin này bắt đầu trở nên rầm rộ, cư dân mạng đã chia ra hai luồng ý kiến khác nhau. Một bộ phận khán giả tỏ ra vui mừng khi cuối cùng Lộc Hàm đã đạt được ý nguyện là rước bạn gái về dinh, tuy nhiên nhiều người tỏ ra khá nghi ngờ trước tin đồn trên. Vì đây không phải là lần đầu tiên Lộc Hàm và Quan Hiểu Đồng vướng vào nghi vấn chuẩn bị kết hôn.

Rầm rộ tin Lộc Hàm và Quan Hiểu Đồng sẽ 'về chung một nhà' vào cuối năm nay - Ảnh 3

Cách đây không lâu, nữ diễn viên từng bị nghi ngờ ám chỉ chuyện kết hôn thông qua bài đăng chúc mừng sinh nhật. Cụ thể Quan Hiểu Đồng chia sẻ: "25 tuổi thật rồi, còn điều ước thứ ba là dành cho anh". Dù thông tin này chưa được "chính chủ" xác nhận, tuy nhiên cư dân mạng đều trông ngóng ngày nữ diễn viên khoác lên mình váy cưới tinh khôi.

Rầm rộ tin Lộc Hàm và Quan Hiểu Đồng sẽ 'về chung một nhà' vào cuối năm nay - Ảnh 4

Lộc Hàm là cái tên hot của làng giải trí Hoa ngữ. Anh là ngôi sao 9X có lượng fan "khủng" và đắt show quảng cáo, thậm chí được gọi là mỹ nam đắt giá nhất Cbiz. Có gương mặt đẹp như con gái, Lộc Hàm tạo dấu ấn trong cả địa hạt âm nhạc lẫn phim ảnh. Anh đóng Pháo đài Thượng Hải, Tử chiến Trường Thành, 12 con vịt vàng... Anh giàu có, có nhiều xe phiên bản giới hạn, nhà biệt thự tại Bắc Kinh.

Rầm rộ tin Lộc Hàm và Quan Hiểu Đồng sẽ 'về chung một nhà' vào cuối năm nay - Ảnh 5

Sinh năm 1997, Quan Hiểu Đồng xuất thân là diễn viên nhí, bắt đầu đóng phim từ năm 4 tuổi. Sau đó, cô để lại ấn tượng qua các phim, như: Hồng y phường, Tái sinh duyên, Họa bì 2, Phượng tù hoàng, Ảnh, Cú đấm ngọt ngào, Nguyệt bán Alice, Đồ Lan Đóa: Lời nguyền duyên khởi, Hai mươi bất hoặc... Suốt hơn 20 năm lăn lộn trên phim trường, Quan Hiểu Đồng sở hữu gia tài phim ảnh đồ sộ. 

 

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