Tuổi xế chiều bệnh tật, bị TVB hắt hủi của 'Khương Tử Nha' khiến nhiều người chạnh lòng

Sao quốc tế 07/11/2022 09:54

Diễn viên gạo cội Dư Tử Minh bất mãn khi TVB đối xử tệ bạc. Ở tuổi xế chiều, ông sống chung với bệnh tật, phải di chuyển bằng xe lăn.

Mới đây, truyền thông đưa tin, diễn viên Dư Tử Minh vừa được gia đình đưa vào bệnh viện vào ngày 1/11. "Khương Tử Nha" của Đát Kỷ Trụ Vương (2001) sức khỏe đã suy giảm nhiều, không thể giao tiếp hay ăn uống bình thường.

"Cổ cha tôi có nhiều đờm và phải ăn thức ăn dạng lỏng. Tuy nhiên, gia đình lo lắng thức ăn không thể trôi xuống dạ dày sẽ khiến ông khó thở, biến chứng viêm phổi nên phải nhập viện. Cha tôi sốt liên tục, đến ngày 4/11, ông mới hạ sốt. Hiện giờ, người ông rất mệt mỏi, thể chất suy kiệt, thở không ra hơi", con trai Dư Thiên Hữu của nam diễn viên chia sẻ.

Anh nói thêm: "Hiện tại, mẹ tôi đều phải nghiền kỹ thức ăn để đút cho ông. Sắp tới là sinh nhật 78 tuổi của cha, chúng tôi mong ông mau khỏe để về với gia đình. Tuy nhiên, không nói trước được gì. Ông không thể nói chuyện nhưng tinh thần vẫn minh mẫn. Khi chúng tôi ra về, ông nháy mắt hai lần để chào chúng tôi".

Tuổi xế chiều bệnh tật, bị TVB hắt hủi của 'Khương Tử Nha' khiến nhiều người chạnh lòng - Ảnh 1
Dư Tử Minh hồi còn trẻ đóng phim và thể trạng gầy yếu hiện tại. Ảnh: Internet 

Hồi đầu năm, ngôi sao phim Đát Kỷ Trụ Vương bị đột quỵ do thiếu máu cục bộ. Sau khi nhập viện, ông bị liệt bên trái và cần phải ngồi xe lăn. 

Dư Tử Minh là một diễn viên gạo cội Hong Kong quen mặt với khán giả màn ảnh nhỏ. Ông từng tham gia hàng trăm tác phẩm phim ảnh kinh điển của xứ Cảng Thơm, với nhiều bộ phim nổi tiếng như Đát Kỷ Trụ Vương, Cỗ máy thời gian, Lộc đỉnh ký,... Hai vai diễn nổi bật nhất của ông là Khương Tử Nha trong Đát Kỷ Trụ Vương và Trâu Diễn trong Cỗ máy thời gian.

Tuổi xế chiều bệnh tật, bị TVB hắt hủi của 'Khương Tử Nha' khiến nhiều người chạnh lòng - Ảnh 2
Nam diễn viên gạo cội là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh nhỏ. Ảnh: Internet

Ông tham gia đóng phim cho đài TVB từ cuối những năm 1970 đến tháng 8/2020 mới rời đài. Dành hơn nửa đời người để cống hiến cho TVB thế nhưng đến cuối cùng điều ông nhận lại là sự bạc bẽo, ghẻ lạnh của nhà đài. 

Theo “Khương Tử Nha”, đầu năm 2020, lương của ông bị cắt giảm đáng kể vì không còn nhiều giá trị thương mại đối với TVB, dù ông đã cống hiến hơn nửa đời người cho đài này. Dù đã ký hợp đồng nhưng một năm, ông chỉ được ghi hình một chương trình và như thế, mức lương cả năm được khoảng hơn 10.000 NDT (khoảng hơn 30 triệu đồng hiện tại). Mức lương này không đủ duy trì cuộc sống cơ bản.

Ngoài mức lương thấp, nhiều điều kiện khắc nghiệt khác cũng trở thành lý do “cưỡng bức” các nghệ sĩ gạo cội buộc phải rời đi. Dư Tử Minh từng cho biết ở tuổi 76, ông vẫn bị ép quay phim cả vào ban đêm. Cường độ làm việc này khá căng thẳng với một nghệ sĩ lão thành.

Tuy có nhiều bức xúc với TVB nhưng nam diễn viên của Đát Kỷ Trụ Vương khẳng định, ông không có quá nhiều bất mãn vì đây là nơi ông đã làm việc hơn 40 năm, đã cho ông kiếm tiền nuôi gia đình, nuôi được những người con ăn học thành người.

Đường Yên đã thật sự hết thời khi tái xuất với vai diễn phụ, không cùng đẳng cấp với Dương Mịch - Triệu Lệ Dĩnh?

Đường Yên đã thật sự hết thời khi tái xuất với vai diễn phụ, không cùng đẳng cấp với Dương Mịch - Triệu Lệ Dĩnh?

Sau thời gian ở ẩn, Đường Yên đã bị thụt lùi danh tiếng so với các "tiểu hoa đán" cùng thời. Màn tái xuất với vai diễn phụ của cô gây nhiều thất vọng.

Xem thêm
Từ khóa:   Dư Tử Minh Khương Tử Nha Đát Kỷ Trụ Vương sao Hoa ngữ Cbiz

TIN LIÊN QUAN

Đường Yên đã thật sự hết thời khi tái xuất với vai diễn phụ, không cùng đẳng cấp với Dương Mịch - Triệu Lệ Dĩnh?

Đường Yên đã thật sự hết thời khi tái xuất với vai diễn phụ, không cùng đẳng cấp với Dương Mịch - Triệu Lệ Dĩnh?

Rầm rộ tin Lộc Hàm và Quan Hiểu Đồng sẽ 'về chung một nhà' vào cuối năm nay

Rầm rộ tin Lộc Hàm và Quan Hiểu Đồng sẽ 'về chung một nhà' vào cuối năm nay

Địch Lệ Nhiệt Ba hóa thánh nữ cùng tình cũ đi 'diệt' tra nam ở phim mới

Địch Lệ Nhiệt Ba hóa thánh nữ cùng tình cũ đi 'diệt' tra nam ở phim mới

Drama cổ trang 'Chước Chước Phong Lưu' công bố dàn diễn viên hùng hậu cùng tạo hình đẹp bắt mắt

Drama cổ trang 'Chước Chước Phong Lưu' công bố dàn diễn viên hùng hậu cùng tạo hình đẹp bắt mắt

Âu Dương Na Na kéo theo tận 3 người đàn ông lên hot search

Âu Dương Na Na kéo theo tận 3 người đàn ông lên hot search

Sau 9 tháng thông báo ly hôn Angelababy, tài tử Huỳnh Hiểu Minh sắp sửa làm đám cưới với bạn gái hotgirl?

Sau 9 tháng thông báo ly hôn Angelababy, tài tử Huỳnh Hiểu Minh sắp sửa làm đám cưới với bạn gái hotgirl?

TIN MỚI NHẤT

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 8 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 4 giờ 23 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 8 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 5 giờ 23 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 3 phút trước
Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Video 6 giờ 23 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI