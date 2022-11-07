"Cổ cha tôi có nhiều đờm và phải ăn thức ăn dạng lỏng. Tuy nhiên, gia đình lo lắng thức ăn không thể trôi xuống dạ dày sẽ khiến ông khó thở, biến chứng viêm phổi nên phải nhập viện. Cha tôi sốt liên tục, đến ngày 4/11, ông mới hạ sốt. Hiện giờ, người ông rất mệt mỏi, thể chất suy kiệt, thở không ra hơi", con trai Dư Thiên Hữu của nam diễn viên chia sẻ.

Mới đây, truyền thông đưa tin, diễn viên Dư Tử Minh vừa được gia đình đưa vào bệnh viện vào ngày 1/11. " Khương Tử Nha " của Đát Kỷ Trụ Vương (2001) sức khỏe đã suy giảm nhiều, không thể giao tiếp hay ăn uống bình thường.

Hồi đầu năm, ngôi sao phim Đát Kỷ Trụ Vương bị đột quỵ do thiếu máu cục bộ. Sau khi nhập viện, ông bị liệt bên trái và cần phải ngồi xe lăn.

Anh nói thêm: "Hiện tại, mẹ tôi đều phải nghiền kỹ thức ăn để đút cho ông. Sắp tới là sinh nhật 78 tuổi của cha, chúng tôi mong ông mau khỏe để về với gia đình. Tuy nhiên, không nói trước được gì. Ông không thể nói chuyện nhưng tinh thần vẫn minh mẫn. Khi chúng tôi ra về, ông nháy mắt hai lần để chào chúng tôi".

Dư Tử Minh là một diễn viên gạo cội Hong Kong quen mặt với khán giả màn ảnh nhỏ. Ông từng tham gia hàng trăm tác phẩm phim ảnh kinh điển của xứ Cảng Thơm, với nhiều bộ phim nổi tiếng như Đát Kỷ Trụ Vương, Cỗ máy thời gian, Lộc đỉnh ký,... Hai vai diễn nổi bật nhất của ông là Khương Tử Nha trong Đát Kỷ Trụ Vương và Trâu Diễn trong Cỗ máy thời gian.

Nam diễn viên gạo cội là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh nhỏ. Ảnh: Internet

Ông tham gia đóng phim cho đài TVB từ cuối những năm 1970 đến tháng 8/2020 mới rời đài. Dành hơn nửa đời người để cống hiến cho TVB thế nhưng đến cuối cùng điều ông nhận lại là sự bạc bẽo, ghẻ lạnh của nhà đài.

Theo “Khương Tử Nha”, đầu năm 2020, lương của ông bị cắt giảm đáng kể vì không còn nhiều giá trị thương mại đối với TVB, dù ông đã cống hiến hơn nửa đời người cho đài này. Dù đã ký hợp đồng nhưng một năm, ông chỉ được ghi hình một chương trình và như thế, mức lương cả năm được khoảng hơn 10.000 NDT (khoảng hơn 30 triệu đồng hiện tại). Mức lương này không đủ duy trì cuộc sống cơ bản.

Ngoài mức lương thấp, nhiều điều kiện khắc nghiệt khác cũng trở thành lý do “cưỡng bức” các nghệ sĩ gạo cội buộc phải rời đi. Dư Tử Minh từng cho biết ở tuổi 76, ông vẫn bị ép quay phim cả vào ban đêm. Cường độ làm việc này khá căng thẳng với một nghệ sĩ lão thành.

Tuy có nhiều bức xúc với TVB nhưng nam diễn viên của Đát Kỷ Trụ Vương khẳng định, ông không có quá nhiều bất mãn vì đây là nơi ông đã làm việc hơn 40 năm, đã cho ông kiếm tiền nuôi gia đình, nuôi được những người con ăn học thành người.