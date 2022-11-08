'Ông trùm TVB' Tăng Chí Vỹ nổi giận vì bị đồng nghiệp trêu chọc trên sân khấu

Sao quốc tế 08/11/2022 11:30

Tăng Chí Vỹ yêu cầu dừng ghi hình để Lâm Mẫn Thông kiểm điểm hành vi. 'Ông trùm TVB' tỏ ra khá tức giận khi bị đồng nghiệp đùa giỡn quá trớn.

Truyền thông đưa tin, mới đây, chương trình Super Trio Returns gặp sự cố gián đoạn trong quá trình ghi hình tập mới nhất. Nguyên nhân là Tăng Chí Vỹ nổi giận vì bị đồng nghiệp trêu chọc. 

Theo đó, đoàn phim Gia tộc trên xe hơi, gồm các diễn viên Lâm Mẫn Thông, Giang Mỹ Nghi, Quách Bá Nghiên là khách mời của chương trình. Trong quá trình ghi hình, Lâm Mẫn Thông đã lấy loa mini liên tục bấm vào tai Tăng Chí Vỹ, bất chấp việc đồng nghiệp khó chịu ra mặt.

'Ông trùm TVB' Tăng Chí Vỹ nổi giận vì bị đồng nghiệp trêu chọc trên sân khấu - Ảnh 1
Tăng Chí Vỹ và Lâm Mẫn Thông. Ảnh: HK01

Bực tức vì tinh thần làm việc thiếu chuyên nghiệp của Lâm Mẫn Thông, "ông trùm TVB" yêu cầu dừng ghi hình và giận dữ bỏ ra ngoài. Nhận thức được hành động quá trớn của mình đã ảnh hưởng đến Tăng Chí Vỹ và ekip, Lâm Mẫn Thông đã đến xin lỗi đồng nghiệp.

'Ông trùm TVB' Tăng Chí Vỹ nổi giận vì bị đồng nghiệp trêu chọc trên sân khấu - Ảnh 2
'Ông trùm TVB' Tăng Chí Vỹ nổi giận vì bị đồng nghiệp trêu chọc trên sân khấu - Ảnh 3
'Ông trùm TVB' Tăng Chí Vỹ nổi giận vì bị đồng nghiệp trêu chọc trên sân khấu - Ảnh 4
Lâm Mẫn Thông phải xin lỗi Tăng Chí Vỹ sau hành động đùa giỡn quá trớn. Ảnh: HK01

Được biết, Tăng Chí Vỹ là Lâm Mẫn Thông có mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết trong nhiều năm qua. Họ từng hợp tác chung trong nhiều bộ phim như Phúc tinh lâm môn, Tiếu tinh chàng địa cầu hay cùng sản xuất chương trình hài The Mad Mad Comedians cho đài ATV.

Tăng Chí Vỹ sinh năm 1953, là tên tuổi lớn của showbiz Hong Kong và Hoa ngữ. Ông có thâm niên đóng phim 50 năm, góp mặt trong nhiều dự án lớn như Điềm mật mật, Bên nhau trọn đời, Tân Bến Thượng Hải, ba phần Vô gian đạo,... Ngoài diễn xuất, ông còn là đạo diễn, giám đốc sản xuất cho các tác phẩm điện ảnh, truyền hình lớn.

Ông từng giữ chức Chủ tịch Hiệp hội nghệ sĩ Hong Kong đến năm 2018 và hiện là Tổng Giám đốc của TVB. Với thành tựu của mình, ông được nhiều đồng nghiệp, người trong giới kính nể, gọi là "Vỹ ca". 

Trong khi đó, Lâm Mẫn Thông là một trong những diễn viên phá lệ đóng phim truyền hình sau khi nhận được lời mời từ người đồng nghiệp thân thiết. Gia tộc trên xe hơi hiện có rating rất cao 26,8%/tập, nhận phản hồi tích cực từ khán giả.

Mỹ nhân 20 tuổi 'nhăm nhe' đạp đổ hình tượng Hoàng Dung kinh điển của Châu Tấn?

Mỹ nhân 20 tuổi 'nhăm nhe' đạp đổ hình tượng Hoàng Dung kinh điển của Châu Tấn?

Bao Thượng Ân là cái tên gây chú ý khi được giao vai Hoàng Dung trong "Anh hùng xạ điêu" 2022.

Xem thêm
Từ khóa:   Tăng Chí Vỹ ông trùm TVB Lâm Mẫn Thông sao Hoa ngữ Cbiz

TIN LIÊN QUAN

Mỹ nhân 20 tuổi 'nhăm nhe' đạp đổ hình tượng Hoàng Dung kinh điển của Châu Tấn?

Mỹ nhân 20 tuổi 'nhăm nhe' đạp đổ hình tượng Hoàng Dung kinh điển của Châu Tấn?

'Ngũ A Ca' Tô Hữu Bằng trở lại rực rỡ sau 3 năm ở ẩn

'Ngũ A Ca' Tô Hữu Bằng trở lại rực rỡ sau 3 năm ở ẩn

Bị hối thúc chuyện lập gia đình ở tuổi 43, 'Phú Sát Hoàng Hậu' Tần Lam nói rõ lý do đến giờ 'vẫn ế'

Bị hối thúc chuyện lập gia đình ở tuổi 43, 'Phú Sát Hoàng Hậu' Tần Lam nói rõ lý do đến giờ 'vẫn ế'

'Đát Kỷ đẹp nhất màn ảnh' lộ dấu hiệu tuổi tác qua ảnh không photoshop: Làn da chảy xệ, khuôn mặt kém tự nhiên

'Đát Kỷ đẹp nhất màn ảnh' lộ dấu hiệu tuổi tác qua ảnh không photoshop: Làn da chảy xệ, khuôn mặt kém tự nhiên

Tuổi xế chiều bệnh tật, bị TVB hắt hủi của 'Khương Tử Nha' khiến nhiều người chạnh lòng

Tuổi xế chiều bệnh tật, bị TVB hắt hủi của 'Khương Tử Nha' khiến nhiều người chạnh lòng

Đường Yên đã thật sự hết thời khi tái xuất với vai diễn phụ, không cùng đẳng cấp với Dương Mịch - Triệu Lệ Dĩnh?

Đường Yên đã thật sự hết thời khi tái xuất với vai diễn phụ, không cùng đẳng cấp với Dương Mịch - Triệu Lệ Dĩnh?

TIN MỚI NHẤT

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 4 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 4 giờ 19 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 4 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 5 giờ 19 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 59 phút trước
Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Video 6 giờ 19 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI