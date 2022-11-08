Tăng Chí Vỹ yêu cầu dừng ghi hình để Lâm Mẫn Thông kiểm điểm hành vi. 'Ông trùm TVB' tỏ ra khá tức giận khi bị đồng nghiệp đùa giỡn quá trớn.

Truyền thông đưa tin, mới đây, chương trình Super Trio Returns gặp sự cố gián đoạn trong quá trình ghi hình tập mới nhất. Nguyên nhân là Tăng Chí Vỹ nổi giận vì bị đồng nghiệp trêu chọc. Theo đó, đoàn phim Gia tộc trên xe hơi, gồm các diễn viên Lâm Mẫn Thông, Giang Mỹ Nghi, Quách Bá Nghiên là khách mời của chương trình. Trong quá trình ghi hình, Lâm Mẫn Thông đã lấy loa mini liên tục bấm vào tai Tăng Chí Vỹ, bất chấp việc đồng nghiệp khó chịu ra mặt.

Tăng Chí Vỹ và Lâm Mẫn Thông. Ảnh: HK01 Bực tức vì tinh thần làm việc thiếu chuyên nghiệp của Lâm Mẫn Thông, "ông trùm TVB" yêu cầu dừng ghi hình và giận dữ bỏ ra ngoài. Nhận thức được hành động quá trớn của mình đã ảnh hưởng đến Tăng Chí Vỹ và ekip, Lâm Mẫn Thông đã đến xin lỗi đồng nghiệp. Lâm Mẫn Thông phải xin lỗi Tăng Chí Vỹ sau hành động đùa giỡn quá trớn. Ảnh: HK01 Được biết, Tăng Chí Vỹ là Lâm Mẫn Thông có mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết trong nhiều năm qua. Họ từng hợp tác chung trong nhiều bộ phim như Phúc tinh lâm môn, Tiếu tinh chàng địa cầu hay cùng sản xuất chương trình hài The Mad Mad Comedians cho đài ATV.

Tăng Chí Vỹ sinh năm 1953, là tên tuổi lớn của showbiz Hong Kong và Hoa ngữ. Ông có thâm niên đóng phim 50 năm, góp mặt trong nhiều dự án lớn như Điềm mật mật, Bên nhau trọn đời, Tân Bến Thượng Hải, ba phần Vô gian đạo,... Ngoài diễn xuất, ông còn là đạo diễn, giám đốc sản xuất cho các tác phẩm điện ảnh, truyền hình lớn. Ông từng giữ chức Chủ tịch Hiệp hội nghệ sĩ Hong Kong đến năm 2018 và hiện là Tổng Giám đốc của TVB. Với thành tựu của mình, ông được nhiều đồng nghiệp, người trong giới kính nể, gọi là "Vỹ ca". Trong khi đó, Lâm Mẫn Thông là một trong những diễn viên phá lệ đóng phim truyền hình sau khi nhận được lời mời từ người đồng nghiệp thân thiết. Gia tộc trên xe hơi hiện có rating rất cao 26,8%/tập, nhận phản hồi tích cực từ khán giả.

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