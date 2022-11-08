'Chu Bá Thông' Tần Hoàng giảm 30 kg để 'bảo toàn tính mạng'

Sao quốc tế 08/11/2022 11:54

Nam diễn viên nặng tới 127 kg và mắc nhiều bệnh, chính vì vậy ông tìm mọi cách giảm cân để giữ tính mạng.

Theo HK01, nam diễn viên Tần Hoàng đã nhận lời tham gia chương trình truyền hình của nhà sản xuất Trịnh Đan Thụy. Trong lần hiếm hoi xuất hiện trước truyền thông, ông được nhận xét sức khỏe cải thiện hơn trước, sắc mặt hồng hào.

'Chu Bá Thông' Tần Hoàng giảm 30 kg để 'bảo toàn tính mạng' - Ảnh 1
Diễn viên gạo cội Tần Hoàng. Ảnh: Sina

“Cây đại thụ” trên màn ảnh nhỏ TVB chia sẻ ông đã cố gắng 30 kg trong thời gian qua để bảo toàn tính mạng. Vì muốn đạt được mục tiêu giảm cân, ông đi bộ 1.000-2.000 bước mỗi ngày, cắt giảm lượng muối và đường nạp vào cơ thể, ăn nhiều rau củ quả

"Bác sĩ nói một là tôi giảm cân và sống lành mạnh, hai là chết. Việc thay đổi chế độ ăn uống, khống chế cân nặng không dễ dàng gì nhưng cuối cùng tôi làm được", Tần Hoàng chia sẻ niềm vui khi tình trạng sức khỏe ngày càng khá hơn.

Không muốn hai con gái chịu khổ cũng là một nguyên nhân thúc đẩy ông quyết tâm giảm cân. Nam diễn viên tiết lộ các con đã vất vả, tốn nhiều tiền của để chăm sóc và chữa trị bệnh cho ông. Tuy cả hai không than vãn nhưng ông cũng không muốn làm gánh nặng của con.

'Chu Bá Thông' Tần Hoàng giảm 30 kg để 'bảo toàn tính mạng' - Ảnh 2
'Chu Bá Thông' Tần Hoàng giảm 30 kg để 'bảo toàn tính mạng' - Ảnh 3
"Chu Bá Thông" nỗ lực giảm cân để bảo đảm sức khỏe. Ảnh: HK01

Sức khỏe của sao gạo cội TVB suy yếu từ năm 2020. Nam diễn viên nặng tới 127 kg và mắc nhiều bệnh như dây thần kinh tọa bị các lớp mỡ chèn ép, đau thắt lưng hay cao huyết áp.

Tháng 11/2020, khi tham gia quảng bá bộ phim Bước qua ranh giới 2, Tần Hoàng bị ngã bất tỉnh. Ông được đưa tới bệnh viện cấp cứu, dù không nguy hiểm tới tính mạng nhưng bị gãy xương vai và phải điều trị thời gian dài. Tới đầu năm 2021, ông tiếp tục nhập viện, phải di chuyển bằng xe lăn vì bàn chân sưng phù đến mức không thể đi được giày.

'Chu Bá Thông' Tần Hoàng giảm 30 kg để 'bảo toàn tính mạng' - Ảnh 4
Tên tuổi của ông gắn liền với vai Chu Bá Thông trong tiểu thuyết của Kim Dung. Ảnh: Sina

Tần Hoàng sinh năm 1948, tham gia nhiều phim kiếm hiệp Kim Dung nhất, với hơn 20 tác phẩm. Ông từng đóng Chu Bá Thông trong Anh hùng xạ điêu, Thần điêu đại hiệp năm 1983 của TVB. Nghệ sĩ còn đóng Ỷ thiên đồ long ký 1986 (vai Chu Điên), Hiệp khách hành 1989 (vai Đinh Bất Tam), Thiên long bát bộ 1997 (vai Nhạc Lão Tam), Lộc đỉnh ký 1998 (vai Mao Thập Bát)...

Tần Hoàng kết hôn năm 1971, có bốn con, gồm ba gái và một trai. Vợ ông qua đời năm 2017. Trước đó, vợ chồng ly thân hơn 20 năm nhưng không ra tòa ly dị. Diễn viên từng nói trên On: "Lúc tôi nổi tiếng, luôn có phụ nữ vây quanh nhưng tôi không làm gì sai trái, một lần cũng không, tôi sợ phiền toái lắm. Sau đó sự nghiệp xuống dốc, phụ nữ vây quanh tôi cũng ít đi, đến vợ cũng chê bai tôi. Chúng tôi không chính thức ly dị vì già rồi, không cần đến các thủ tục đó".

'Ông trùm TVB' Tăng Chí Vỹ nổi giận vì bị đồng nghiệp trêu chọc trên sân khấu

'Ông trùm TVB' Tăng Chí Vỹ nổi giận vì bị đồng nghiệp trêu chọc trên sân khấu

Tăng Chí Vỹ yêu cầu dừng ghi hình để Lâm Mẫn Thông kiểm điểm hành vi. 'Ông trùm TVB' tỏ ra khá tức giận khi bị đồng nghiệp đùa giỡn quá trớn.

Xem thêm
Từ khóa:   Tần Hoàng Chu Bá Thông Tần Hoàng Chu Bá Thông giảm cân phim kiếm hiệp Kim Dung sao Hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

'Ông trùm TVB' Tăng Chí Vỹ nổi giận vì bị đồng nghiệp trêu chọc trên sân khấu

'Ông trùm TVB' Tăng Chí Vỹ nổi giận vì bị đồng nghiệp trêu chọc trên sân khấu

Mỹ nhân 20 tuổi 'nhăm nhe' đạp đổ hình tượng Hoàng Dung kinh điển của Châu Tấn?

Mỹ nhân 20 tuổi 'nhăm nhe' đạp đổ hình tượng Hoàng Dung kinh điển của Châu Tấn?

'Ngũ A Ca' Tô Hữu Bằng trở lại rực rỡ sau 3 năm ở ẩn

'Ngũ A Ca' Tô Hữu Bằng trở lại rực rỡ sau 3 năm ở ẩn

Bị hối thúc chuyện lập gia đình ở tuổi 43, 'Phú Sát Hoàng Hậu' Tần Lam nói rõ lý do đến giờ 'vẫn ế'

Bị hối thúc chuyện lập gia đình ở tuổi 43, 'Phú Sát Hoàng Hậu' Tần Lam nói rõ lý do đến giờ 'vẫn ế'

'Đát Kỷ đẹp nhất màn ảnh' lộ dấu hiệu tuổi tác qua ảnh không photoshop: Làn da chảy xệ, khuôn mặt kém tự nhiên

'Đát Kỷ đẹp nhất màn ảnh' lộ dấu hiệu tuổi tác qua ảnh không photoshop: Làn da chảy xệ, khuôn mặt kém tự nhiên

Tuổi xế chiều bệnh tật, bị TVB hắt hủi của 'Khương Tử Nha' khiến nhiều người chạnh lòng

Tuổi xế chiều bệnh tật, bị TVB hắt hủi của 'Khương Tử Nha' khiến nhiều người chạnh lòng

TIN MỚI NHẤT

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 55 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 4 giờ 10 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 55 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 5 giờ 10 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 50 phút trước
Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Video 6 giờ 10 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI