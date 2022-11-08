Nam diễn viên nặng tới 127 kg và mắc nhiều bệnh, chính vì vậy ông tìm mọi cách giảm cân để giữ tính mạng.

Theo HK01, nam diễn viên Tần Hoàng đã nhận lời tham gia chương trình truyền hình của nhà sản xuất Trịnh Đan Thụy. Trong lần hiếm hoi xuất hiện trước truyền thông, ông được nhận xét sức khỏe cải thiện hơn trước, sắc mặt hồng hào. Diễn viên gạo cội Tần Hoàng. Ảnh: Sina “Cây đại thụ” trên màn ảnh nhỏ TVB chia sẻ ông đã cố gắng 30 kg trong thời gian qua để bảo toàn tính mạng. Vì muốn đạt được mục tiêu giảm cân, ông đi bộ 1.000-2.000 bước mỗi ngày, cắt giảm lượng muối và đường nạp vào cơ thể, ăn nhiều rau củ quả

"Bác sĩ nói một là tôi giảm cân và sống lành mạnh, hai là chết. Việc thay đổi chế độ ăn uống, khống chế cân nặng không dễ dàng gì nhưng cuối cùng tôi làm được", Tần Hoàng chia sẻ niềm vui khi tình trạng sức khỏe ngày càng khá hơn. Không muốn hai con gái chịu khổ cũng là một nguyên nhân thúc đẩy ông quyết tâm giảm cân. Nam diễn viên tiết lộ các con đã vất vả, tốn nhiều tiền của để chăm sóc và chữa trị bệnh cho ông. Tuy cả hai không than vãn nhưng ông cũng không muốn làm gánh nặng của con.

"Chu Bá Thông" nỗ lực giảm cân để bảo đảm sức khỏe. Ảnh: HK01 Sức khỏe của sao gạo cội TVB suy yếu từ năm 2020. Nam diễn viên nặng tới 127 kg và mắc nhiều bệnh như dây thần kinh tọa bị các lớp mỡ chèn ép, đau thắt lưng hay cao huyết áp. Tháng 11/2020, khi tham gia quảng bá bộ phim Bước qua ranh giới 2, Tần Hoàng bị ngã bất tỉnh. Ông được đưa tới bệnh viện cấp cứu, dù không nguy hiểm tới tính mạng nhưng bị gãy xương vai và phải điều trị thời gian dài. Tới đầu năm 2021, ông tiếp tục nhập viện, phải di chuyển bằng xe lăn vì bàn chân sưng phù đến mức không thể đi được giày. Tên tuổi của ông gắn liền với vai Chu Bá Thông trong tiểu thuyết của Kim Dung. Ảnh: Sina Tần Hoàng sinh năm 1948, tham gia nhiều phim kiếm hiệp Kim Dung nhất, với hơn 20 tác phẩm. Ông từng đóng Chu Bá Thông trong Anh hùng xạ điêu, Thần điêu đại hiệp năm 1983 của TVB. Nghệ sĩ còn đóng Ỷ thiên đồ long ký 1986 (vai Chu Điên), Hiệp khách hành 1989 (vai Đinh Bất Tam), Thiên long bát bộ 1997 (vai Nhạc Lão Tam), Lộc đỉnh ký 1998 (vai Mao Thập Bát)... Tần Hoàng kết hôn năm 1971, có bốn con, gồm ba gái và một trai. Vợ ông qua đời năm 2017. Trước đó, vợ chồng ly thân hơn 20 năm nhưng không ra tòa ly dị. Diễn viên từng nói trên On: "Lúc tôi nổi tiếng, luôn có phụ nữ vây quanh nhưng tôi không làm gì sai trái, một lần cũng không, tôi sợ phiền toái lắm. Sau đó sự nghiệp xuống dốc, phụ nữ vây quanh tôi cũng ít đi, đến vợ cũng chê bai tôi. Chúng tôi không chính thức ly dị vì già rồi, không cần đến các thủ tục đó".

'Ông trùm TVB' Tăng Chí Vỹ nổi giận vì bị đồng nghiệp trêu chọc trên sân khấu Tăng Chí Vỹ yêu cầu dừng ghi hình để Lâm Mẫn Thông kiểm điểm hành vi. 'Ông trùm TVB' tỏ ra khá tức giận khi bị đồng nghiệp đùa giỡn quá trớn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chu-ba-thong-tan-hoang-giam-30-kg-de-bao-toan-tinh-mang-522323.html