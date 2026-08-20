Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong nửa cuối tháng 7 âm lịch

Trong nửa cuối tháng 7 âm lịch, tiền bạc rủng rỉnh hơn nhưng tuổi Thân hãy khôn ngoan với đồng tiền của chính mình. Đừng mua sắm bốc đồng. Hãy tìm kiếm, tham khảo thông tin trước khi quyết định có nên mua món đồ mà mình thích hay không.

Người tuổi Thân rất vượng vận đào hoa trong thời gian này. Nếu còn độc thân, bạn có thể nhận được lời mời làm quen của người khác giới. Nếu đã lập gia đình, bản mệnh có một ngày yên bình. Bạn và nửa kia rất yêu thương nhau nên luôn bàn bạc và giúp đỡ nhau trong mọi công việc ở nhà. Khoảng thời gian ở nhà chính là khoảng thời gian bạn được thư giãn thực sự.

Con giáp tuổi Tuất

Trong nửa cuối tháng 7 âm lịch, công việc của tuổi Tuất trong ngày nghỉ khá may mắn nhờ Chính Tài trợ vận. Cơ hội thăng tiến đang ở rất gần rồi, tiếp tục cố gắng hơn nữa nhé. May mắn là phương diện tài lộc của bản mệnh lại phát triển khá hanh thông, thậm chí có người còn phát tài bất ngờ. Con giáp này nên sử dụng khoản tiền mà mình đang có thật hợp lý, để tiền có thể tiếp tục đẻ ra tiền.

Ảnh minh họa: Internet

Về tình cảm, con giáp này có một mái ấm rất hạnh phúc. Nếu đã kết hôn, hẳn người ấy sẽ luôn thấu hiểu và thông cảm với những hành động của bạn, cho dù bạn có nóng nảy và làm người ấy phật lòng đi chăng nữa.

Con giáp tuổi Sửu

Trong nửa cuối tháng 7 âm lịch, tài chính là phương diện nhiều điểm sáng nhất của tuổi Sửu. Được cát thần ưu ái, con giáp này có thể sẽ nhận thêm công việc bên ngoài hoặc có mối làm ăn mới, đầu tư vào lĩnh vực thu được lợi nhuận.

Ảnh minh họa: Internet

Nhân cơ hội này hãy cố gắng làm vững mạnh khả năng tài chính cũng như suy nghĩ kĩ càng về việc duy trì hướng đi này, chuyển từ việc phụ thành việc chính. Với những lĩnh vực còn bỡ ngỡ, nếu lo ngại rủi ro, bản mệnh có thể tìm hiểu hoặc học hỏi kinh nghiệm người đi trước rồi làm từng bước một.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!