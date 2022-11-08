Tài tử Trịnh Gia Dĩnh từ bỏ cơ hội kiếm tiền để dành thời gian bên vợ con

Khi đã ngoài 50, Trịnh Gia Dĩnh ưu tiên chăm sóc tổ ấm nhỏ và giảm tải công việc ở làng giải trí.

Mới đây, bà xã Trịnh Gia Dĩnh - Trần Khải Lâm - chia sẻ một video ngắn ghi lại hình ảnh nam tài tử đang dạy con trai võ thuật tại nhà. Anh bày tỏ niềm hạnh phúc khi được chơi đùa cùng 2 con trai. Trịnh Gia Dĩnh bên 2 con trai. Ảnh: Internet Theo truyền thông Hong Kong, trong 1 năm qua, Trịnh Gia Dĩnh giảm tải công việc ở làng giải trí để tập trung chăm sóc tổ ấm nhỏ. Nam tài tử rất coi trọng hạnh phúc gia đình và từ bỏ cơ hội kiếm tiền để ở bên vợ con.

Trong một lần chia sẻ với báo chi Hong Kong, Trịnh Gia Dĩnh nói bí quyết để gia đình viên mãn là luôn tuân thủ phương châm: Vợ hạnh phúc, cuộc sống hạnh phúc. Anh bày tỏ quan điểm: "Nếu vợ bạn không vui vẻ, thậm chí bạn cũng không có nổi một phút hạnh phúc. Tôi luôn nói với bà xã rằng hãy làm những gì cô ấy cảm thấy thích". Ngôi sao TVB rất chiều chuộng bà xã Trần Khải Lâm. Anh thường cùng vợ con nấu nướng, dọn dẹp, hay gần đây nhất là cả nhà cùng đi du lịch để tận hưởng kỳ nghỉ. Trịnh Gia Dĩnh nói chỉ muốn gắn bó trọn đời với một mình Trần Khải Lâm. Vì vậy, tài tử sinh năm 1969 khẳng định tuyệt đối không làm chuyện có lỗi với vợ. "Tôi sẽ không lừa dối Trần Khải Lâm. Tôi không muốn trả giá, và đánh mất tổ ấm viên mãn hiện tại", ngôi sao TVB nói.

Từ một chàng trai đào hoa, Trịnh Gia Dĩnh trở thành ông bố mẫu mực và người chồng chung thủy. Ảnh: Internet Về phía Trần Khải Lâm, kể từ khi lập gia đình, cô cũng ít hoạt động nghệ thuật thay vào đó dành nhiều thời gian chăm sóc các con và lo cho tổ ấm nhỏ. Trong sự kiện gần đây nhất, Hoa hậu Hong Kong 2013 rạng rỡ chia sẻ với báo chí về hôn nhân hạnh phúc. Cô khen ngợi việc ông xã rất chịu khó chăm sóc con trai ở nhà để cô có thể ra ngoài làm việc. Trịnh Gia Dĩnh và Trần Khải Lâm công khai mối quan hệ vào cuối 2015, làng giải trí ngay lập tức dậy sóng trước thông tin này. Mối tình của Gia Dĩnh và Khải Lâm phải đối diện với vô vàn thử thách. Người hâm mộ của Trịnh Gia Dĩnh lên tiếng chê bai Khải Lâm là cô gái thiếu chiều sâu, quá trẻ tuổi nên khó lòng chăm sóc tốt cho thần tượng của họ. Ngược lại, những người yêu mến Khải Lâm thì phàn nàn về tuổi tác của Trịnh Gia Dĩnh. Ngoài ra, họ còn không nhận được sự chấp thuận của gia đình. Bố mẹ Trần Khải Lâm nhiều lần lên tiếng ngăn cản con gái hẹn hò với Trịnh Gia Dĩnh. Bố mẹ sợ cô sẽ bị tổn thương khi lấy người quá chênh lệch tuổi tác. Trịnh Gia Dĩnh đã dành 3 năm yêu Khải Lâm để chứng minh cho bố mẹ cô hiểu rằng anh thực sự nâng niu người con gái này. Năm 2018, cặp đôi tổ chức đám cưới tại đảo Bali (Indonesia) trong sự chúc phúc của gia đình hai bên và bạn bè. Sau 7 năm chung sống, họ có 2 con và trở thành biểu tượng hôn nhân hạnh phúc trong làng giải trí.

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