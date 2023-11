Sau scandal, cả Hứa Chí An và Huỳnh Tâm Dĩnh đều bị chỉ trích nặng nề. Nam ca sĩ họ Hứa vội vàng tổ chức họp báo, công khai cúi đầu nói lời xin lỗi vợ và người hâm mộ. Huỳnh Tâm Dĩnh cũng đăng đàn xin lỗi người hâm mộ và bạn trai Mã Quốc Minh. Sức ép từ dư luận khiến Huỳnh Tâm Dĩnh phải nói lời chia tay làng giải trí, ra nước ngoài sinh sống.

Tháng 4/2019, làng giải trí xứ hương cảng chấn động trước thông tin Hứa Chí An ngoại tình với á hậu Huỳnh Tâm Dĩnh trên xe taxi. Anh đang là chồng của diva Trịnh Tú Văn. Cặp đôi đã có gần 30 năm bên nhau và trải qua vô vàn sóng gió trước khi tổ chức đám cưới vào năm 2013.

Hứa Chí An khóc và xin lối vợ sau khi bê bối ngoại tình bị phanh phui. Ảnh: Internet

Sau 3 năm kể từ khi vụ bê bối bùng nổ, Hứa Chí An dần lấy lại tự tin và bắt đầu xây dựng sự nghiệp trở lại. Ngoài việc tham dự chương trình giải thưởng âm nhạc của ViuTV, năm ngoái, anh đã đóng một bộ phim truyền hình Đài Loan. Chờ cho scandal lắng xuống, Hứa Chí An được cho là sẽ trở lại hoàn toàn với âm nhạc trong năm nay.

May mắn cho Hứa Chí An là sau lần "lầm đường lỡ bước" với Á hậu Huỳnh Tâm Dĩnh, anh không bị vợ là diva Trịnh Tú Văn quay lưng. Trịnh Tú Văn, người được cho là chịu nỗi đau lớn nhất trong sự vụ đã nói cô tha thứ cho chồng vì tin rằng, sự tha thứ sẽ khiến Hứa Chí An tốt hơn và đi đúng đường sau mọi việc đã xảy ra...