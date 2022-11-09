Sau scandal, cả Hứa Chí An và Huỳnh Tâm Dĩnh đều bị chỉ trích nặng nề. Nam ca sĩ họ Hứa vội vàng tổ chức họp báo, công khai cúi đầu nói lời xin lỗi vợ và người hâm mộ. Huỳnh Tâm Dĩnh cũng đăng đàn xin lỗi người hâm mộ và bạn trai Mã Quốc Minh. Sức ép từ dư luận khiến Huỳnh Tâm Dĩnh phải nói lời chia tay làng giải trí, ra nước ngoài sinh sống.

Tháng 4/2019, làng giải trí xứ hương cảng chấn động trước thông tin Hứa Chí An ngoại tình với á hậu Huỳnh Tâm Dĩnh trên xe taxi. Anh đang là chồng của diva Trịnh Tú Văn . Cặp đôi đã có gần 30 năm bên nhau và trải qua vô vàn sóng gió trước khi tổ chức đám cưới vào năm 2013.

May mắn cho Hứa Chí An là sau lần "lầm đường lỡ bước" với Á hậu Huỳnh Tâm Dĩnh, anh không bị vợ là diva Trịnh Tú Văn quay lưng. Trịnh Tú Văn, người được cho là chịu nỗi đau lớn nhất trong sự vụ đã nói cô tha thứ cho chồng vì tin rằng, sự tha thứ sẽ khiến Hứa Chí An tốt hơn và đi đúng đường sau mọi việc đã xảy ra...

Sau 3 năm kể từ khi vụ bê bối bùng nổ, Hứa Chí An dần lấy lại tự tin và bắt đầu xây dựng sự nghiệp trở lại. Ngoài việc tham dự chương trình giải thưởng âm nhạc của ViuTV, năm ngoái, anh đã đóng một bộ phim truyền hình Đài Loan. Chờ cho scandal lắng xuống, Hứa Chí An được cho là sẽ trở lại hoàn toàn với âm nhạc trong năm nay.

Nữ diva Trịnh Tú Văn chọn cách tha thứ cho chồng. Ảnh: Internet

Cách giải quyết câu chuyện của Trịnh Tú Văn đã nhận được nhiều sự nể phục và khen ngợi từ đồng nghiệp và người hâm mộ. Mọi người cũng có sự cảm thông sâu sắc về nỗi đau cô phải trải qua. Có lẽ, cảm động vì sự tha thứ của vợ nên có thể thấy rõ là trong 3 năm qua, Hứa Chí An đã dành toàn bộ thời gian để chuộc lại lỗi lầm của mình và bày tỏ sự hối cải thật sự. Gần đây, Hứa Chí An thường xuyên được thấy hộ tống Trịnh Tú Văn trong các chuyến đi mua sắm của cô và đóng vai tài xế cho cô.

Được biết, Trịnh Tú Văn "vừa gặp đã yêu" Hứa Chí An khi cả hai tham gia show tìm kiếm tài năng năm 1986. Khi đó, Hứa Chí An 19 tuổi và giành huy chương bạc. Sau này, Trịnh Tú Văn trở thành đàn em cùng công ty với Hứa Chí An. Năm 1998, nữ diva nổi tiếng thừa nhận tình cảm với bạn trai sau thời gian dài phủ nhận.

Nhưng, trước ngày lễ Tình Nhân năm 2004, Hứa Chí An mở cuộc họp báo tuyên bố chia tay Trịnh Tú Văn sau 13 năm gắn bó. Có tin đồn rằng người đàn ông này yêu người khác nên bỏ rơi thiên hậu.

Năm 2011, cả hai quay về bên nhau như chưa từng có chuyện chia tay trước đó. Nhiều người cho rằng Trịnh Tú Văn nặng tình với Hứa Chí An. Năm 2013, Trịnh Tú Văn gật đầu đồng ý lời cầu hôn của bạn trai sau 6 lần anh quỳ gối nhưng không được chấp nhận. Cặp đôi sớm tổ chức đám cưới tại đảo Bali. Hôn lễ của 2 người được người thân bạn bè chứng kiến và chúc phúc.

Cặp đôi không có con chung sau 30 năm bên nhau. Trịnh Tú Văn từng thổ lộ với bạn thân rằng, cô không muốn có con vì muốn dành trọn vẹn thời gian chăm sóc “ông xã”. Cặp đôi quyết định nhận nuôi một đàn chó và mèo tại nhà và xem chúng như con.