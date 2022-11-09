Triệu Vĩnh Hinh từng khóc cạn nước mắt vì tình yêu, đau đớn nghĩ đến cái chết để giải thoát cuộc đời.

Những năm trước, ở Đài Loan có hai ngôi trường được coi như cái nôi chế tạo ngôi sao, đó là Trường nghệ thuật Hoa Phong và Trường nghệ thuật Quốc Quang. Độ hot của hai ngôi trường này theo đánh giá là ngang với Học viện điện ảnh Bắc Kinh và Học viện hí kịch Trung ương ở Đại lục. Và Triệu Vĩnh Hinh chính là sinh viên khoá đầu tiên tại Trường nghệ thuật Quốc Quang. Nhan sắc thuần khiết của Triệu Vĩnh Hinh thời trẻ. Ảnh: Interner Là một cô gái xinh đẹp, nên con đường nghệ thuật của Triệu Vĩnh Hinh càng xán lạn hơn những bạn bè cùng trang lứa. Chính vì thế mà ngay sau khi ra trường, Triệu Vĩnh Hinh nhanh chóng nhận được lời mời tham gia bộ phim Phong Nhã Kịch Tập Hồng Lâu Mộng với vai diễn Lâm Đại Ngọc. Vai diễn này tuy không giúp Triệu Vĩnh Hinh nổi đình nổi đám, nhưng lại mang về cho cô chiếc “chìa khoá” mở ra hàng loạt “cánh cửa” sau đó.

Chiếc “chìa khoá” ấy chính là Quỳnh Dao. Nữ văn sỹ thích Triệu Vĩnh Hinh ngay từ cái nhìn đầu tiên vì cô nàng quá xinh đẹp nên bà nhận nữ diễn viên làm con nuôi. Từ đó, Triệu Vĩnh Hinh chính thức bước lên “con đường cao tốc” nhờ Quỳnh Dao. Sau đó, Triệu Vĩnh Hinh được Quỳnh Dao chọn vào vai Lục Như Bình trong Yên Vũ Mông Mông (Dòng Sông Ly Biệt). Chính vai diễn này đã mở ra con đường thành danh của mỹ nhân xinh đẹp. Xinh đẹp, nổi tiếng là vậy nhưng Triệu Vĩnh Hinh lại có đường tình duyên trắc trở không kém các nhân vật của cô trong phim Quỳnh Dao. Tình yêu đầu tiên của Triệu Vĩnh Hinh là Lý Hưng Quốc, hai người luôn quan tâm và chăm sóc lẫn nhau. Khi Triệu Vĩnh Hinh liên tục được đảm nhận đóng vai chính trong các bộ phim của Quỳnh Dao thì bạn trai cô bắt đầu thay tính đổi nết.

Nữ diễn viên từng bị Lý Hưng Quốc đánh đập trên phố và nguyên nhân được cho là cô bắt đầu nổi tiếng, kiếm được nhiều tiền hơn. Trong khoảng thời gian đó, Triệu Vĩnh Hinh luôn sống trong trạng thái lo âu, sợ hãi, chỉ cần nghe thấy tên người yêu đã đủ rùng mình. Năm 2002, Tống Vỹ là người đã kéo Triệu Vĩnh Hinh ra khỏi bóng tối khổ đau của mối tình đầu. Hai người yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên. Khi tình cảm đã đến độ chín muồi, Tống Vỹ bất ngờ quỳ gối cầu hôn Triệu Vĩnh Hinh. Lúc này, tưởng như không còn khoảng cách tình yêu giữa họ nhưng đời ai biết được chữ ngờ. Tháng 5/2003, trục trặc tình cảm với Tống Vỹ khiến Vĩnh Hinh sa sút tinh thần, tìm đến rượu giải sầu. Có tin đồn bà muốn kết thúc cuộc đời bằng cách nhảy lầu, nhưng được cứu. Tuy nhiên, Triệu Vĩnh Hinh đã phủ nhận điều này, bà cho biết vợ chồng thi thoảng cãi nhau nhưng không gay gắt như các tin đồn. Thập niên 2010, Triệu Vĩnh Hinh từng bị đồn tìm đến cái chết vì hôn nhân không tốt đẹp, bà cho biết đây chỉ là hiểu lầm. Tuyệt sắc giai nhân một thời nay đã ở độ tuổi U60, kín tiếng về đời tư. Ảnh: Inetrnet Mới đây, mỹ nhân Dòng sông ly biệt gây chú ý cho nhiều khán giả khi xuất hiện ở chương trình Super Lucky của kênh JET, Đài Loan. Bà cho biết đang quản lý quán trà, dành nhiều thời gian nghiên cứu trà đạo. Triệu Vĩnh Hinh từng học và thi lấy các chứng chỉ về pha chế, sau đó chia sẻ kiến thức về văn hóa trà cho người trẻ. Ngoài ra, bà theo đuổi học vấn, đang học thạc sĩ chuyên ngành điện ảnh. Triệu Vĩnh Hinh có ý định sản xuất web drama. Diễn viên nói biết ơn chồng - Tống Vỹ - luôn động viên, khích lệ bà làm công việc yêu thích.

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