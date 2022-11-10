Lý Nhược Đồng tái hiện hình ảnh Tiểu Long Nữ kinh điển, 27 năm trôi qua nhan sắc 'Cô Cô' vẫn làm say đắm lòng người

Cô viết: "Gần đây nhiều bạn nhắn tôi: 'Đã học được cách ngủ trên dây mà không cần dây cáp hỗ trợ, không diễn lại Tiểu Long Nữ thật đáng tiếc'. Tôi nghe thấy rồi, Tiểu Long Nữ đến đây".

Trong những bức ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, nữ diễn viên mặc trang phục trắng tinh khôi, để kiểu tóc giống năm xưa. Cô còn nằm lên dải lụa trắng, tái hiện cảnh ngủ trên dây của nhân vật Tiểu Long Nữ.

Hình ảnh "Cô Cô" của 27 năm về trước. Ảnh: Internet

Khi đặt hình ảnh 27 năm trước và hiện tại cạnh nhau, nhiều cư dân mạng dành lời ngợi khen cho sắc vóc trẻ đẹp của Lý Nhược Đồng.

"Hồi nhỏ xem phim cùng cha mẹ, ai cũng nhận xét chị như bước ra từ tiểu thuyết. Bây giờ tôi lớn rồi, chị dường như vẫn vậy", "Cô ấy vẫn toát lên vẻ thần tiên như trước đây", "Hồi xem phim, hận nhất Doãn Chí Bình"... người hâm mộ bình luận.

Nhiều người tò mò trước bí quyết “hack” tuổi của nàng “Tiểu Long Nữ” khi mà vượt qua được cả quy luật của thời gian để “lão hóa ngược” thành công. Không giấu giếm, người đẹp từng chia sẻ: “Thành thật mà nói, ai mà không sợ già? Tôi cũng sợ, nhưng sợ là vô ích và chúng ta nên chủ động đối mặt với nó. Vì vậy, tôi muốn chia sẻ 3 điều mà tôi tin là hữu ích trong việc chống lại sự lão hóa".

Điều đầu tiên mà Lý Nhược Đồng nhấn mạnh là rất quan trọng, đó là ngủ đủ giấc. Cô nói cô luôn đảm bảo ngủ ít nhất 10 giờ mỗi ngày, trừ khi có những trường hợp đặc biệt thì lịch ngủ của cô sẽ thay đổi một chút.

Bí quyết quan trọng nữa trong việc dưỡng nhan của Lý Nhược Đồng là tập thể dục. Cô tập gym và yoga song song. Lý Nhược Đồng chia sẻ rằng tập thể là thói quen của cô hơn 20 năm nay. Mỗi ngày cô đều rèn luyện thân thể, khi lịch trình bận rộn, Lý Nhược Đồng vẫn duy trì tập thể dục ít nhất ba đến bốn lần. Mỗi lần tập khoảng 2 giờ đồng hồ. Cô đã làm điều này đều đặn và chăm chỉ trong hơn 20 năm.

Ngoài ngủ và tập luyện thì việc ăn uống với “Tiểu Long Nữ” cũng quan trọng không kém. Lý Nhược Đồng nói cô không tin vào việc ăn kiêng. Cô cho biết: "Mọi người luôn nói với tôi rằng bạn gầy quá, bạn phải ăn nhiều hơn nhưng thực tế, tôi không bao giờ chủ trương ăn kiêng và tôi ăn rất nhiều. Cách giữ dáng là tập thể dục quanh năm. Để xóa bỏ quan niệm sai lầm này, tôi sẽ cho bạn thấy tôi thường ăn bao nhiêu cho bữa trưa".

"Nếu không ăn thì lấy đâu ra sức để làm việc? Tôi là một ví dụ điển hình. Tôi ăn bất cứ thứ gì tôi muốn. Tôi tin vào việc kiểm soát cân nặng của mình bằng việc tập thể dục chứ không phải những gì tôi ăn. Bằng cách này, tôi không phải lo lắng về việc cân nặng của mình sẽ tăng trở lại", cô từng thẳng thắn trả lời về bí quyết ăn uống.

Lý Nhược Đồng bước chân vào giới giải trí từ năm 1990. Cô ghi dấu ấn với loạt vai diễn trong Thiên long bát bộ, Võ Đang, Đại Tống truyền kỳ, Dương Môn nữ tướng... Năm 1995, Lý Nhược Đồng đóng Tiểu Long Nữ trong Thần điêu đại hiệp, trở thành vai diễn để đời trong sự nghiệp của cô. Đến nay, dù đã trải qua hơn 20 năm, phiên bản này vẫn được coi là "Tiểu Long Nữ đẹp nhất màn ảnh".

Ở tuổi 56, Lý Nhược Đồng sống độc thân, thi thoảng đi xem mắt theo giới thiệu của bạn bè, nhưng chưa quyết định tiến xa với ai.