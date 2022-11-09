Giật mình trước nhan sắc và cuộc sống hiện tại của 'Hằng Nga đẹp nhất màn ảnh' Khâu Bội Ninh

Khi được chọn vào vai Hằng Nga, Khâu Bội Ninh lúc đó 28 tuổi. Dù chỉ có một câu thoại và vài cảnh quay nhưng Khâu Bội Ninh vẫn khiến người hâm mộ nhớ mãi tới bây giờ.

Nhiều năm qua, không ít diễn viên nữ xinh đẹp, nổi tiếng được mời đảm nhận vai Hằng Nga trong các phiên bản khác nhau của bộ phim kinh điển Tây Du Ký . Thế nhưng khán giả đều mặc định nàng Hằng Nga phiên bản 1986 Khâu Bội Ninh là đẹp và ấn tượng nhất.

Trong Tây Du Ký, vì say mê sắc đẹp của Hằng Nga nên trong một lần uống rượu say, Trư Bát Giới đã mạo phạm nàng và bị đày xuống hạ giới. Sau này, Trư Bát Giới trở thành một trong ba đồ đệ của Đường Tăng, phò tá người sang Tây Trúc thỉnh kinh.

Vẻ đẹp dịu dàng, thanh tao cùng khí chất thoát tục như tiên nữ hạ phàm của Khâu Bội Ninh đã tạo nên hình ảnh Hằng Nga kinh điển trên màn ảnh. Theo nguyên tác, Hằng Nga là một trong những tiên nữ đẹp nhất chốn thiên đình, ngày ngày bầu bạn cùng thỏ ngọc.

Vai diễn Hằng Nga là vai diễn đầu tiên nhưng cũng là duy nhất trong đời của Khâu Bội Ninh. Sau khi vụt sáng thành sao, Khâu Bội Ninh không chọn con đường diễn xuất làm sự nghiệp mà trở thành một nữ doanh nhân. Do vậy, những thông tin về bà ngày càng ít dần đi.

Nói về vai diễn duy nhất nhưng nổi tiếng của mình, Khâu Bội Ninh chia sẻ: "Nghiệp diễn đối với tôi có duyên nhưng không phận".

Rời xa hào quang showbiz, Khâu Bội Ninh kết hôn với con trai của một quan chức cấp cao. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân đầu tiên của bà không hạnh phúc vì hai vợ chồng không hợp tính và không có tiếng nói chung.

Sau đổ vỡ hôn nhân, Khâu Bội Ninh đi thêm bước nữa với Lý Đạo - một doanh nhân giàu có người Mỹ gốc Hoa. Cuộc hôn nhân thứ 2 của cô hạnh phúc mỹ mãn khi 2 người con trai chào đời. Dù vậy, nữ diễn viên hiếm khi nhắc đến chuyện đời tư. Cùng với sự giúp đỡ của ông xã, "nàng Hằng Nga" lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh.

Giới truyền thông Trung Quốc khẳng định, bà là một trong những nghệ sĩ giàu có nhất đoàn làm phim Tây Du Ký.

Bà là nữ đại gia sở hữu khối tài sản kếch xù nhờ điều hành một tập đoàn lớn có doanh thu lên tới hàng trăm triệu nhân dân tệ mỗi năm. Ngoài tài năng kinh doanh, Khâu Bội Ninh còn được yêu mến vì những hoạt động thiện nguyện trong nhiều năm. Bà đã xây dựng hơn 100 trường tiểu học, giúp đỡ hàng trăm nghìn trẻ em có cơ hội được tới trường.

Ở tuổi 64, Khâu Bội Ninh vẫn miệt mài với công việc kinh doanh. Cuộc sống viên mãn, giàu có của “Hằng Nga đẹp nhất màn ảnh” khiến nhiều người xuýt xoa.

Hiện tại, Khâu Bội Ninh tuy không còn son sắc nhưng vẫn giữ được nét mặn mà, quý phái vốn có. Nữ diễn viên hài lòng với cuộc sống bận rộn nơi thương trường. Mỗi khi rảnh, bà dành thời gian vào bếp nấu các món ăn chiêu đãi bạn bè, người thân. Nữ diễn viên có biệt tài làm thơ, viết thư pháp tặng mọi người mỗi dịp lễ Tết.

Được biết, Khâu Bội Ninh sinh năm 1958 tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Bà xuất thân trong một gia đình danh giá với cha là một vị tướng cấp cao trong quân đội. Bà từng theo học tại Học viện nghệ thuật Trung ương Trung Quốc, khoa vũ đạo. Sau khi tốt nghiệp, bà trở thành diễn viên của một đoàn ca múa.