Đau đớn bị chồng trẻ 'cắm sừng', Hồng Hân vẫn chọn cách tha thứ vì con cái

Sao quốc tế 11/11/2022 10:33

Sau cú sốc bị chồng lén lút ngoại tình với trợ lý, Hồng Hân đã lấy lại cân bằng và bỏ qua lỗi lầm của đối phương.

Mới đây, có cư dân mạng "chộp" được những hình ảnh gia đình nhỏ gồm 3 thành viên của nữ diễn viên 51 tuổi đi du lịch tại Ma Cao. Khoảnh khắc gia đình bên nhau của Hồng HânTrương Đan Phong cho thấy mối quan hệ cả hai vẫn bền vững. Nữ diễn viên đã tha thứ cho chồng sau ồn ào lén lút với trợ lý, chọn cách bỏ qua lỗi lầm của đối phương vì con cái.

Đau đớn bị chồng trẻ 'cắm sừng', Hồng Hân vẫn chọn cách tha thứ vì con cái - Ảnh 1
Lần hiếm hoi lộ diện bên nhau của Hồng Hân và chồng sau ồn ào tình ái cách đây 4 năm. ẢNh: Internet

Nữ diễn viên Hồng Hân và nam tài tử nhỏ hơn cô 10 tuổi Trương Đan Phong kết hôn với nhau vào năm 2009. Sau đó, họ đón con gái đầu lòng trong sự chúc phúc của gia đình và người hâm mộ. Suốt nhiều năm qua, cả hai luôn được xem là cặp vợ chồng hạnh phúc của làng giải trí Hoa ngữ. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân tưởng chừng bền chặt ấy lại là khởi đầu cho những sóng gió về sau.

Tháng 7/2018, Trương Đan Phong bị bắt gặp có mối quan hệ quá thân mật với người quản lý của mình là Tất Huỳnh, thậm chí hai người còn ở chung phòng trong suốt 7 tiếng đồng hồ, khiến nữ diễn viên sinh năm 1971 giận đến nỗi xóa hết tất cả những ảnh chụp trước đây của hai vợ chồng.

Phản ứng trước những thông tin này, Trương Đan Phong nói rằng đây là hành vi bôi nhọ và bịa đặt tin đồn, đồng thời dọa sẽ đâm đơn kiện nếu tiếp tục lan truyền tin đồn này.

Về phần mình, diễn viên Hồng Hân cũng nói rằng cô tin tưởng vào chồng mình và muốn mọi người yên tâm, đồng thời nói rằng cô biết hết mọi chuyện giữa chồng và người quản lý.

Đau đớn bị chồng trẻ 'cắm sừng', Hồng Hân vẫn chọn cách tha thứ vì con cái - Ảnh 2
Hồng Hân và Trương Đan Phong từng được coi là cặp đôi mẫu mực trong làng giải trí. Ảnh: Internet

Sau ồn ào tình ái, danh tiếng “người chồng mẫu mực” của Trương Đan Phong bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Những bộ phim trước kia anh đóng toàn bộ bị đánh giá một sao. Các biển quảng cáo mà nam diễn viên làm người đại diện đều bị gỡ bỏ. Một bộ phim điện ảnh sắp quay về đề tài quân nhân phải thay thế bằng nam diễn viên khác. Theo đồn đoán, để “chuộc lỗi”, Trương Đan Phong đã cho trợ lý Tất Huỳnh nghỉ việc, anh liên tục gọi điện thoại năn nỉ hi vọng Hồng Hân quay lại với mình. 

Cũng sau ồn ào này, từng nhiều lần xuất hiện thông tin nói rằng Hồng Hân và Trương Đan Phong đã âm thầm ly hôn, nhưng do lo ngại nam diễn viên 41 tuổi bị đưa vào danh sách những người lệch chuẩn về đạo đức nhân cách và bị "phong sát" nên mới không công khai.

Đau đớn bị chồng trẻ 'cắm sừng', Hồng Hân vẫn chọn cách tha thứ vì con cái - Ảnh 3

Hồng Hân từng là một mỹ nhân Hong Kong có tiếng vào thập niên 1990 bên cạnh Lê Tư, Thái Thiếu Phân,... Giữa "rừng mỹ nhân", cô nổi lên như một hiện tượng nhờ sắc vóc thanh tao, khả năng diễn xuất lắng đọng. Một số tác phẩm nổi bật của cô như: Đội bóng kungfu, Mỹ nhân thiên hạ, Đại tam nguyên, Như Lai thần chưởng,... Tác phẩm Nguyên Chấn Hiệp là tiêu biểu nhất của cô khi đóng cùng tài tử Lê Minh, hoa hậu Lý Gia Hân. Từ năm 2012, nữ diễn viên hạn chế hoạt động để chuyên tâm cuộc sống gia đình. 

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