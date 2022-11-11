Lưu Diệc Phi lái siêu xe đi dạo phố, thần thái sang chảnh của 'thần tiên tỷ tỷ' khó ai bì kịp

Hình ảnh Lưu Diệc Phi cầm lái chiếc Ferrari 458 Italia được lan truyền trên mạng xã hội, thu hút nhiều bình luận.

Sau gần 2 thập kỉ bước chân vào làng giải trí, Lưu Diệc Phi vẫn là một ngôi sao sáng trong làng giải trí xứ Hoa ngữ dù các tác phẩm cô nhận xuyên suốt những năm qua rất hạn chế. Đặc biệt, trong lần trở lại với hình tượng cổ trang mới đây nhất với tác phẩm Mộng Hoa Lục, tên tuổi của "thần tiên tỷ tỷ" lại càng được "săn đón". Mải mê ngắm nhìn phong cách cổ trang đẹp thanh thoát đúng chuẩn "thần tiên tỷ tỷ" của Lưu Diệc Phi trong Mộng Hoa Lục, chẳng ai ngờ rằng mỹ nhân 8X ở đời thường lại khác một trời một vực. Mới đây, hình ảnh "cực ngầu" của Lưu Diệc Phi khi cầm lái chiếc Ferrari 458 Italia được lan truyền trên mạng xã hội.

Chiếc xe màu đỏ là "xế cưng" được Lưu Diệc Phi thường xuyên sử dụng mỗi khi ra ngoài mua sắm, tiệc tùng, đi chơi với bạn bè... Một số nguồn tin cho hay thời điểm Lưu Diệc Phi mua chiếc xe này, giá khoảng 6 triệu NDT (khoảng 21 tỷ đồng). Ngoài chiếc xe này, Lưu Diệc Phi có nhiều xe sang và siêu xe khác. Mỗi khi đi cùng mẹ, cô thường lái chiếc Porsche Cayenne S, Mercedes-Benz Jeep, Rolls Royce Phantom...

Lưu Diệc Phi sinh năm 1987, người Vũ Hán, Trung Quốc. Người đẹp gắn liền với danh xưng "thần tiên tỷ tỷ" kể từ khi bộ phim Thần điêu đại hiệp bản năm 2006 mà cô đóng cặp với Huỳnh Hiểu Minh được phát sóng. Sau bộ phim này, Lưu Diệc Phi lọt danh sách những nữ nghệ sĩ xinh đẹp, tài năng và hút truyền thông nhất nhì làng giải trí Hoa ngữ. Nhất cử nhất động của “thần tiên tỷ tỷ” đều được cộng đồng người hâm mộ quan tâm. Tuy nhiên, dù nổi tiếng đã nhiều năm, thành công không ít, danh tiếng vang xa nhưng đến giờ Lưu Diệc Phi vẫn độc thân. Từ khi nổi tiếng đến nay, Lưu Diệc Phi chỉ công khai một người bạn trai duy nhất là tài tử Hàn Quốc Song Seung Hun. Nhưng cuối cùng, mối tình xuyên quốc gia này lại “sớm nở tối tàn”, Lưu Diệc Phi và Song Seung Hun đường ai nấy đi chỉ sau một thời gian hẹn hò. Ở tuổi 35, người đẹp tận hưởng cuộc sống độc thân tích cực, biết cách sắp xếp công việc và dành thời gian tận hưởng cuộc sống bình yên, vui vẻ bên gia đình, bạn bè và thú cưng. Lưu Diệc Phi thời gian gần đây đang trong giai đoạn nghỉ ngơi dưỡng sức, sau khi hoàn thành tác phẩm Mộng Hoa Lục. Tác phẩm ra mắt từ đầu tháng 6 vừa rồi và nhanh chóng gây sốt tại Trung Quốc nhờ cốt truyện nhẹ nhàng, hấp dẫn cùng dàn diễn viên trẻ đẹp, diễn xuất ổn định cùng bối cảnh cổ trang được đầu tư công phu. Đây cũng là tác phẩm đánh dấu sự trở lại của Lưu Diệc Phi sau 16 năm vắng bóng trên màn ảnh nhỏ.

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