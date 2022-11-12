Mã Quốc Minh lên kế hoạch tổ chức cưới Thang Lạc Văn ở châu Âu

Tài tử TVB tiết lộ anh muốn tổ chức một hôn lễ lãng mạn với Thang Lạc Văn ở châu Âu. Đám cưới cặp đôi dự định sẽ diễn ra vào năm 2023.

Mới đây, Thang Lạc Văn và Mã Quốc Minh tham dự sự kiện của TVB. Chia sẻ với truyền thông, tài tử Hong Kong cho biết sẽ kết hôn với bạn gái vào năm sau. Địa điểm và ngày giờ tổ chức hôn lễ chưa được ấn định. Cặp sao vẫn đang sắp xếp công việc và chọn ngày đẹp. Cặp đôi cho biết cả hai đều thích du lịch. Họ dự định sang châu Âu nghỉ dưỡng và kết hôn ở đây. Vì vậy, hai nghệ sĩ đang cân nhắc việc có tổ chức tiệc mừng tại Hong Kong hay không.

Mã Quốc Minh và Thang Lạc Văn vừa chuyển đến sống chung. Từ khi dọn về một nhà, họ chưa bao giờ cãi nhau. Ở tuổi 48, Mã Quốc Minh không chỉ nghĩ đến chuyện lập gia đình mà còn lên kế hoạch cho việc nuôi dạy con cái trong tương lai. Tài tử TVB chia sẻ anh cảm thấy không cần thiết phải để lại quá nhiều tiền của cho các con. “Cho bọn trẻ quá nhiều thứ cũng không tốt. Nếu được để lại một số tiền lớn lúc trưởng thành, chúng sẽ lạc lối và khó mà biết được cách làm thế nào để sống có trách nhiệm”, nam nghệ sĩ bộc bạch. Khi được hỏi rằng Thang Lạc Văn có phải là một người vợ lý tưởng hay không, Mã Quốc Minh cười: “Cô ấy rất hậu đậu và thường làm mất đồ đạc, tài liệu này nọ. Tôi là người cẩn thận hơn và sẽ luôn giữ những thứ quan trọng. Tôi cũng khá lo lắng vì đôi lúc cô ấy bị ngã ngay cả khi chỉ đang đi bộ trên đường”.

Sao phim Bệnh viện nhi đồng cho biết nếu có con trong tương lai, anh không mong bọn trẻ sẽ thật xuất chúng mà chỉ hy vọng chúng có thể sống đơn giản, hạnh phúc và khỏe mạnh. Nam diễn viên khen ngợi tính cách hoạt bát của Thang Lạc Văn và chia sẻ rằng anh cảm giác các con của mình sẽ giống mẹ chúng ở điểm đó. Mã Quốc Minh và Thang Lạc Văn công khai mối quan hệ vào năm 2020. Nhiều lần dính tin đồn chuẩn bị làm đám cưới nhưng họ luôn phủ nhận. Bất chấp sự chênh lệch tuổi tác (Mã Quốc Minh 48 tuổi, Thang Lạc Văn 35), cả hai cho biết họ hòa hợp. Từ khi thành đôi, họ đồng hành trong mọi chuyến du lịch, gặp gỡ bạn bè, đi ăn... Mã Quốc Minh (Kenneth Ma) người Hong Kong, là diễn viên độc quyền của hãng TVB, đóng Đổ thành quần anh hội, Hoàng đế lưu manh, Cung tâm kế 2, Bao la vùng trời 2... Anh có mối quan hệ tình cảm với diễn viên Hoàng Tâm Dĩnh được khoảng 2 năm, sau đó cô "cắm sừng" anh, bồ bịch với tài tử có vợ Hứa Chí An. Vụ ồn ào từng gây xôn xao làng giải trí một thời gian. Sau khi anh công bố yêu Thang Lạc Văn, Hoàng Tâm Dĩnh thành tâm chúc mừng anh. Thang Lạc Văn năm nay 35 tuổi, là con gái của nam diễn viên nổi tiếng Thang Trấn Tông. Cô từng hẹn hò nhiều ngôi sao như Lưu Khải Uy, Lê Nặc Ý, Trịnh Tử Bang... Thang Lạc Văn quen Mã Quốc Minh năm 2016, khi đóng chung phim Mind Hunter.

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