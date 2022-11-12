Từng hứa sẽ yêu vợ như sinh mệnh, điều gì khiến Huỳnh Hiểu Minh quên đi lời thề và ly hôn Angelababy?

Sao quốc tế 12/11/2022 18:19

Chấm dứt mối quan hệ sau 7 năm bên nhau, Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby khiến bao người nuối tiếc chuyện tình đẹp như mơ của 2 người.

Huỳnh Hiểu MinhAngelababy được đánh giá là cặp nghệ sĩ đẹp của giới giải trí Hoa ngữ. Trai tài gái sắc, gia sản giàu có, khả năng kiếm tiền giỏi nhất showbiz giúp họ trở thành cặp sao quyền lực kể từ khi hẹn hò.

Từng hứa sẽ yêu vợ như sinh mệnh, điều gì khiến Huỳnh Hiểu Minh quên đi lời thề và ly hôn Angelababy? - Ảnh 1

Truyền thông Trung Quốc từng cho rằng hai nghệ sĩ thực sự dành cho nhau. Trước khi kết hôn, Huỳnh Hiểu Minh là chàng trai đào hoa, trải qua nhiều mối tình ồn ào, thường xuyên bị bắt gặp đi chơi với người đẹp tại quán bar. Tuy nhiên, sau khi trở thành người đã có gia đình, nam diễn viên không vướng các tin tức tình ái. Anh luôn khen ngợi Angelababy: "Vợ tôi là người tuyệt vời nhất".

Trong hôn lễ năm 2015, Huỳnh Hiểu Minh đã khiến khán giả rơi lệ vì những câu nói đậm chất ngôn tình dành cho bà xã như: "Tôi yêu em đến trọn đời trọn kiếp", "Chỉ cần có em ở bên, anh uống nước lã cũng cảm thấy ngọt ngào", "Tình yêu của tôi dành cho Baby có chút bá đạo giống như các vị tổng tài trong những bộ phim, tôi muốn Baby chỉ thuộc về một mình tôi", "Bắt đầu từ ngày mai, cô ấy sẽ là vợ tôi. Nếu còn khiến cô ấy chịu tổn thương hay uất ức gì nữa thì đó chính là lỗi của tôi. Những tin đồn thị phi trước đây, những thứ không rõ ràng cứ đeo bám trước kia tôi sẽ trả lời luôn một thể tại đây, câu trả lời là: Không có chuyện như vậy"…

Từng hứa sẽ yêu vợ như sinh mệnh, điều gì khiến Huỳnh Hiểu Minh quên đi lời thề và ly hôn Angelababy? - Ảnh 2

Trong hôn lễ, Huỳnh Hiểu Minh nghẹn ngào nói với vợ: "Anh chưa bao giờ đối xử tốt với một người con gái nào khác như đối với em. Trên đời này, anh chỉ làm như thế với mẹ. Chỉ cần cái gì em thích cũng là cái anh thích. Cho dù sau này em có 70, 80 tuổi và răng có rụng hết đi chăng nữa thì em vẫn mãi là công chúa của anh".

Có thể thấy, Huỳnh Hiểu Minh yêu và Angebaby như sinh mệnh của mình. Thế nhưng, sau thời gian cuộc sống hôn nhân đã khiến anh thay đổi về cách nghĩ của mình. Dù ít chia sẻ về chuyện đời tư, nhưng trong một lần Huỳnh Hiểu Minh hiếm hoi tiết lộ quan điểm của mình rằng “mối quan hệ nào rồi cũng sẽ thay đổi”. Khi đó, cư dân mạng đã bàn luận về việc liệu phải chăng Huỳnh Hiểu Minh đã bắt đầu dự báo về việc ly hôn của mình khi nhận ra Angelababy đã không còn như trước.

Từng hứa sẽ yêu vợ như sinh mệnh, điều gì khiến Huỳnh Hiểu Minh quên đi lời thề và ly hôn Angelababy? - Ảnh 3

Cũng trong cuộc phỏng vấn, Huỳnh Hiểu Minh thẳng thắn nói: "Nhiều thứ trên thế giới này sẽ thay đổi. Thực tế, tôi nghĩ đến ngày cả là tình cảm gia đình". Dù Angelababy hoàn toàn không được nhắc đến nhưng điều đó dường như ngụ ý: Cho dù hai bạn yêu nhau vào thời điểm nào, thì "tình yêu" đó cuối cùng sẽ thăng hoa thành những hình thức khác theo thời gian.

Trong những năm kết hôn, danh tiếng và sự nghiệp của cặp đôi đều được cải thiện. Họ cũng kiếm bộn tiền nhờ việc xây dựng hình tượng "cặp đôi quyền lực, nổi tiếng lãng mạn". Huỳnh Hiểu Minh tận dụng sự nổi tiếng cũng như mối quan hệ nâng đỡ Angelababy, giúp cô có được những vai chính trong một số phim. Tuy nhiên, diễn xuất của Angelababy không có gì tiến triển sau nhiều năm và con bị nhận xét là "bình hoa di động".

Từng hứa sẽ yêu vợ như sinh mệnh, điều gì khiến Huỳnh Hiểu Minh quên đi lời thề và ly hôn Angelababy? - Ảnh 4

Khi tham gia chương trình Cuộc gặp ngẫu nhiên năm 2019, Angelababy thẳng thừng tuyên bố không muốn bị gán biệt hiệu "vợ Huỳnh Hiểu Minh". Cô muốn mình hình ảnh của mình bị ảnh hưởng từ người chồng. Điều này ngay lập tức khiến nhiều người đồn đoán liệu mối quan hệ của họ đang gặp trục trặc. Và dường như, Angelababy cũng muốn được như Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh có thể phát triển sự nghiệp sau khi ly hôn.

Sau ly hôn, Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh cư xử lịch sự, tôn trọng đối phương. Họ tránh đề cập chuyện đời tư liên quan đến nhau trên truyền thông. Tuy nhiên, trong đời thường, Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh cho thấy mối quan hệ không thân thiện. Cả hai chưa từng một lần gặp riêng hay cùng đưa con đi chơi sau khi chia tay.

Thời gian gần đây, Huỳnh Hiểu Minh vướng nghi vấn hẹn hò với Diệp Kha - một doanh nhân kiêm người mẫu nổi tiếng mạng xã hội có ngoại hình giống Angelababy.

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